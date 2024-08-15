|
Погода в СНГ: в Беларусь пришло 29-градусное тепло, в Кыргызстане – жара до плюс 38 градусов
15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара возвращается в Москву. В воскресенье будет до плюс 28, сообщили в Гидрометцентре. Пока в российской столице плюс 23 и без дождя. О погоде в других городах стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».
Кыргызстан
В Бишкеке жара нарастает – плюс 38 в столице Кыргызстана, а по ощущениям все 40 градусов. Дожди на паузе, поэтому за свежестью и прохладой жители едут за город. Всего в часе езды от Бишкека в ущельях расположены десятки этногородков. Горный воздух, родники, деревянные домики в этническом стиле привлекают не только местных туристов, но и гостей из России, Японии, Южной Кореи.
Беларусь
В Беларуси – комфортная погода. На юге страны воздух прогрелся до плюс 29. В Минске на несколько градусов прохладнее и без осадков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Бишкека едут за свежестью и прохладой за город. Всего в часе езды от столицы Кыргызстана в ущельях расположены десятки этногородков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)