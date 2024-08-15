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Погода в СНГ: в Беларусь пришло 29-градусное тепло, в Кыргызстане – жара до плюс 38 градусов

15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в Беларусь пришло 29-градусное тепло, в Кыргызстане – жара до плюс 38 градусов
 Фото: МТРК «Мир»

Жара возвращается в Москву. В воскресенье будет до плюс 28, сообщили в Гидрометцентре. Пока в российской столице плюс 23 и без дождя. О погоде в других городах стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке жара нарастает – плюс 38 в столице Кыргызстана, а по ощущениям все 40 градусов. Дожди на паузе, поэтому за свежестью и прохладой жители едут за город. Всего в часе езды от Бишкека в ущельях расположены десятки этногородков. Горный воздух, родники, деревянные домики в этническом стиле привлекают не только местных туристов, но и гостей из России, Японии, Южной Кореи.

Беларусь

В Беларуси – комфортная погода. На юге страны воздух прогрелся до плюс 29. В Минске на несколько градусов прохладнее и без осадков. Аграрии торопятся собрать урожай до дождей. На уборку овощей и фруктов пригласили горожан. В день можно заработать на грядках 50 белорусских рублей (почти 1,5 тысячи российских), а также приобрести сельхозпродукцию по себестоимости.



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Теги: Минск
 
 
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Жители Бишкека едут за свежестью и прохладой за город. Всего в часе езды от столицы Кыргызстана в ущельях расположены десятки этногородков.
 
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