Погода в СНГ: в Беларусь пришло 29-градусное тепло, в Кыргызстане – жара до плюс 38 градусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара возвращается в Москву. В воскресенье будет до плюс 28, сообщили в Гидрометцентре. Пока в российской столице плюс 23 и без дождя. О погоде в других городах стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

В Бишкеке жара нарастает – плюс 38 в столице Кыргызстана, а по ощущениям все 40 градусов. Дожди на паузе, поэтому за свежестью и прохладой жители едут за город. Всего в часе езды от Бишкека в ущельях расположены десятки этногородков. Горный воздух, родники, деревянные домики в этническом стиле привлекают не только местных туристов, но и гостей из России, Японии, Южной Кореи.

Беларусь