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«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко предостерег страны Запада от нарушения границ Беларуси и Союзного государства

16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко предостерег страны Запада от нарушения границ Беларуси и Союзного государства
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил страны Запада о том, что в случае нарушения госграницы ответ будет мгновенным. Такое заявление белорусский лидер сделал во время интервью российскому телеканалу. Глава государства прокомментировал нарастающее напряжение вокруг Беларуси.

«Мы не хотим эскалации, и мы не хотим этой войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут – у нас другого выхода не будет. И никаких «красных линий» не будет. Она есть. Эта линия – государственная граница. Как только наступили на нее – говорю, как пограничник – ответ будет мгновенный. Он подготовлен приказом в сейфах, как положено», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Ответил президент и на вопрос о том, готов ли он нажать «красную кнопку» в случае агрессии со стороны. Речь идет о тактическом ядерном оружии, которое Россия разместила на территории Беларуси. Ранее Лукашенко не раз подчеркивал: это исключительно оружие сдерживания.

«По периметру Беларуси и России уже понажимали эти «красные кнопки». Осталось только «самую красную» нажать. Когда здесь появилось тактическое ядерное оружие, я им прямо сказал – хоть они там и говорят: «Дурной, применит оружие» – мы не собираемся никакого оружия применять, пока вы не наступите на нашу государственную границу. Она же граница нашего Союзного государства. Если они хотят, чтобы этого не было – давайте сядем за стол переговоров», – заявил Лукашенко.

Обсудили и перспективы Союзного государства. Александр Лукашенко подчеркнул: выстраивать интеграцию нужно по примеру отношений между президентами двух стран. Белорусский лидер назвал их абсолютно близкими.



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Президент прокомментировал нарастающее напряжение вокруг Беларуси и ответил на вопрос о том, готов ли он нажать «красную кнопку» в случае агрессии со стороны.
 
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