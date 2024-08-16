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«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко предостерег страны Запада от нарушения границ Беларуси и Союзного государства
16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил страны Запада о том, что в случае нарушения госграницы ответ будет мгновенным. Такое заявление белорусский лидер сделал во время интервью российскому телеканалу. Глава государства прокомментировал нарастающее напряжение вокруг Беларуси.
Ответил президент и на вопрос о том, готов ли он нажать
Обсудили и перспективы Союзного государства. Александр Лукашенко подчеркнул: выстраивать интеграцию нужно по примеру отношений между президентами двух стран. Белорусский лидер назвал их абсолютно близкими.
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«Ответ будет мгновенный»: Лукашенко предостерег страны Запада от нарушения границ Беларуси и Союзного государства
Президент прокомментировал нарастающее напряжение вокруг Беларуси и ответил на вопрос о том, готов ли он нажать «красную кнопку» в случае агрессии со стороны.
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