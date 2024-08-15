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Лукашенко о запрете на въезд в Литву белорусских авто: Это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям
15.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Безумством назвал президент Беларуси Александр Лукашенко запрет Литвы на въезд в эту страну автомобилей с белорусскими номерами. Об этом шла речь во время интервью главы республики российскому телеканалу.
Решение вступает в силу с 16 августа. Ограничение касается даже граждан Евросоюза, которые управляют машинами, зарегистрированными в Беларуси. Лукашенко посоветовал относиться к ситуации спокойно.
По словам президента, в первую очередь это навредит экономике самой Литвы и всему Евросоюзу. В эту прибалтийскую страну поставляли товары из Европы, которые потом охотно покупали белорусы и россияне.
Интервью длилось около двух часов. За это время обсудили
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Лукашенко о запрете на въезд в Литву белорусских авто: Это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям
Решение вступает в силу с 16 августа. Ограничение касается даже граждан Евросоюза, которые управляют машинами, зарегистрированными в Беларуси.
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