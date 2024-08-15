Лукашенко о запрете на въезд в Литву белорусских авто: Это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Безумством назвал президент Беларуси Александр Лукашенко запрет Литвы на въезд в эту страну автомобилей с белорусскими номерами. Об этом шла речь во время интервью главы республики российскому телеканалу.

Решение вступает в силу с 16 августа. Ограничение касается даже граждан Евросоюза, которые управляют машинами, зарегистрированными в Беларуси. Лукашенко посоветовал относиться к ситуации спокойно.

«Слава Богу, наши перестанут вывозить (хоть сейчас поменьше стало) деньги за пределы Беларуси и России. Деньги останутся здесь. Если смотреть с точки зрения прагматики, экономики. Если смотреть с точки зрения политики, это полное безумство. Они делают все то, что не нравится людям в Литве. Это очень трудолюбивые с советских времен люди. Сейчас у них вообще ничего нет. На этом месте руины», – заявил белорусский лидер.

По словам президента, в первую очередь это навредит экономике самой Литвы и всему Евросоюзу. В эту прибалтийскую страну поставляли товары из Европы, которые потом охотно покупали белорусы и россияне.

«Нам вот обязательно надо было купить что-то импортное. Если не гуччи и версаче, то все – ты уже никакой. Я не знаю, какие ты костюмы носишь, а я ношу белорусские костюмы, сшитые у нас в ателье. Я вам просто советую на это бешенство не обращать внимание, безумство Запада и Европейского союза, и до чего они могут довести этих своих сателлитов, которые не играли в истории и не играют сегодня никакой роли», – подчеркнул Лукашенко.