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Молодые специалисты приехали на первое место работы в Беларуси. Их ждут бесплатное жилье, надбавки и льготы
16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси молодые специалисты приехали на свое первое место работы. Новых сотрудников обеспечили домами и дополнительным соцпакетом. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
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Молодые специалисты приехали на первое место работы в Беларуси. Их ждут бесплатное жилье, надбавки и льготы
При этом на местах продолжаются экзамены. Прямо во время работы оценками можно повысить зарплату почти вдвое.
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