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Молодые специалисты приехали на первое место работы в Беларуси. Их ждут бесплатное жилье, надбавки и льготы

16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Молодые специалисты приехали на первое место работы в Беларуси. Их ждут бесплатное жилье, надбавки и льготы
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси молодые специалисты приехали на свое первое место работы. Новых сотрудников обеспечили домами и дополнительным соцпакетом. Подробности узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



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