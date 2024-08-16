Школа авиамоделирования при Академии авиации открылась в Минске

О большом небе грезит и семиклассник Адам Коваль – самый юный ученик. Самолеты для него – уже главное занятие. Модели собирает не только на занятиях в кружке, но и дома с отцом. Школьник даже участвовал в исследовательской конференции с докладом о лайнерах.

«Я рассказывал, как все начиналось – про то, как мы с папой создали первую модель летающую, запустили ее, показывал видео, рассказывал о строении и показывал, как я все делал. Мне нравится строение самолета. Это очень увлекательно. Также нравятся аэродинамические свойства», – объяснил участник проекта Адам Коваль.

Закрепить бамбуковую палочку, вырезать крылья из пенопласта и найти центр тяжести. На одну простую модель самолета у школьников уходит больше получаса. Нужно точно отличать фюзеляж от киля. Каждый летательный аппарат после постройки проходит испытания. Если не взлетело, значит, конструктор допустил ошибку. Все серьезно, как в жизни.

«Каждая модель состоит из множества частей. Изготовить неправильно целиком весь самолет невозможно. То есть если ты сделаешь ошибку в каком-то одном элементе, я это сразу замечу, укажу на конкретный недостаток, и в дальнейшем ребята уже не будут совершать те же ошибки на других частях», – отметил техник лаборатории беспилотных авиационных систем Белорусской академии авиации Антон Демко.

А еще авиалюбители изучают английский. Это язык международной коммуникации пилотов. Нужен он и для понимания схем и разработки собственных чертежей. Участники летней школы изучают историю отечественного самолетостроения, биографию известных выпускников Академии авиации. В конце курса – соревнования, на которых выберут лучшего авиаконструктора.

«По итогу нашего проекта у нас будут проведены соревнования для участников проекта. Они будут соревноваться на дальность полета изготовленной ими модели, где они получат памятные призы. По итогам проекта они получат сертификат участника, подтверждающий успешное прохождение начального курса авиамоделирования», – рассказал начальник авиационного научно-технического центра Белорусской академии авиации Сергей Стойко.

Школа – пока просто пилотный проект, но она уже вызвала интерес у старшеклассников по всей республике. Такую же планируют запустить и на осенних каникулах. В Белорусской академии авиации обучаются студенты из России, Казахстана и других стран Содружества. За полвека ее существования путевку в летное дело получили более 14 тысяч специалистов.