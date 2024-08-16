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Школа авиамоделирования при Академии авиации открылась в Минске
16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинске" height="100%" width="670">
Первая летняя школа для старшеклассников открылась при Академии авиации в Минске. В ней знакомят с
Анна Мизевич влюблена в самолеты и вертолеты. В академию авиации она уже поступала на пилота, но не прошла по баллам. Однако об этой сложной и на первый взгляд «не женской» профессии девушка все равно мечтает. В школу авиамоделирования пришла повышать квалификацию.
О большом небе грезит и семиклассник Адам Коваль – самый юный ученик. Самолеты для него – уже главное занятие. Модели собирает не только на занятиях в кружке, но и дома с отцом. Школьник даже участвовал в исследовательской конференции с докладом о лайнерах.
Закрепить бамбуковую палочку, вырезать крылья из пенопласта и найти центр тяжести. На одну простую модель самолета у школьников уходит больше получаса. Нужно точно отличать фюзеляж от киля. Каждый летательный аппарат после постройки проходит испытания. Если не взлетело, значит, конструктор допустил ошибку. Все серьезно, как в жизни.
А еще авиалюбители изучают английский. Это язык международной коммуникации пилотов. Нужен он и для понимания схем и разработки собственных чертежей. Участники летней школы изучают историю отечественного самолетостроения, биографию известных выпускников Академии авиации. В конце курса – соревнования, на которых выберут лучшего авиаконструктора.
Школа – пока просто пилотный проект, но она уже вызвала интерес у старшеклассников по всей республике. Такую же планируют запустить и на осенних каникулах. В Белорусской академии авиации обучаются студенты из России, Казахстана и других стран Содружества. За полвека ее существования путевку в летное дело получили более 14 тысяч специалистов.
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Ученики разрабатывают чертежи мини-самолетов и изготавливают детали. В конце курса их ждут соревнования по пилотированию моделей.
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