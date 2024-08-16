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«Принят 31 законопроект, работаем с людьми»: Кочанова доложила Лукашенко о работе Совета Республики
16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко задал ряд вопросов по работе сенаторов главе Совета Республики Наталье Кочановой. Глава государства принял председателя верхней палаты парламента с докладом, передает «МИР 24».
Прежде всего белорусский лидер поинтересовался экономическими показателями столичных предприятий. Кочанова курирует эту сферу как уполномоченная главы государства по Минску.
Мотовелозавод, который ранее испытывал трудности, начнет работать на полную мощность к следующему году, доложила глава верхней палаты парламента. Увеличивают показатели и другие предприятия Минска. Что касается Совета Республики, упор сенаторы делают на работу с населением.
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Президент Беларуси поинтересовался также экономическими показателями столичных предприятий. Председатель верхней палаты парламента курирует эту сферу как...
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