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«Принят 31 законопроект, работаем с людьми»: Кочанова доложила Лукашенко о работе Совета Республики

16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко задал ряд вопросов по работе сенаторов главе Совета Республики Наталье Кочановой. Глава государства принял председателя верхней палаты парламента с докладом, передает «МИР 24».

Прежде всего белорусский лидер поинтересовался экономическими показателями столичных предприятий. Кочанова курирует эту сферу как уполномоченная главы государства по Минску.

«Мотовелозавод, как там ситуация по продажам отдельных зданий и помещений? Как начала работать новая команда верхней палаты парламента и международные ваши контакты?» – спросил белорусский лидер.

«Наш Совет Республики в новом составе приступил к работе. Мы провели уже четыре заседания. Принят 31 законопроект. Включились все в работу достаточно активно. Работаем с людьми», – рассказала Наталья Кочанова.

Мотовелозавод, который ранее испытывал трудности, начнет работать на полную мощность к следующему году, доложила глава верхней палаты парламента. Увеличивают показатели и другие предприятия Минска. Что касается Совета Республики, упор сенаторы делают на работу с населением.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси поинтересовался также экономическими показателями столичных предприятий. Председатель верхней палаты парламента курирует эту сферу как...
 
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