|
Белорусские хирурги на 2,5 часа остановили сердце ребенка, чтобы спасти ему жизнь
16.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В минском центре детской хирургии впервые в стране провели сложнейшую операцию и спасли жизнь полуторагодовалому пациенту. У мальчика был редкий порок сердца. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева расскажет подробнее.
Первую операцию провели в пять месяцев без крупных разрезов. С помощью стента хирурги укрепили легочную артерию. А второй этап прошел сейчас – так называемая радикальная коррекция патологии. Врачи переместили сосуды и закрыли дефекты. Для этого пришлось остановить сердце ребенка на 2,5 часа.
Данила вместе с мамой уже готовится к выписке. Больше операции ему не нужны. А раньше с таким недугом на больничную койку нужно было ложиться на протяжении всей жизни.
Лечение разделили на два этапа – из-за сложности анатомии порока сердца. Так врачи минимизировали риски. Новорождённые дети очень чувствительны к любым операциям, особенно к таким серьезным. В случае Данилы вмешательство прошло в более оптимальные сроки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи провели уникальную операцию ребенку с редким пороком сердца и применили двухэтапное хирургическое лечение.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)