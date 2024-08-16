Белорусские хирурги на 2,5 часа остановили сердце ребенка, чтобы спасти ему жизнь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском центре детской хирургии впервые в стране провели сложнейшую операцию и спасли жизнь полуторагодовалому пациенту. У мальчика был редкий порок сердца. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ангелина Казарцева расскажет подробнее.



Проблемы с сердцем у Данилы с рождения. До вмешательства врачей насыщенность крови кислородом у него не превышала 60%. Белорусские врачи впервые в мире применили двухэтапное хирургическое лечение, чтобы пациент смог полноценно жить.

Первую операцию провели в пять месяцев без крупных разрезов. С помощью стента хирурги укрепили легочную артерию. А второй этап прошел сейчас – так называемая радикальная коррекция патологии. Врачи переместили сосуды и закрыли дефекты. Для этого пришлось остановить сердце ребенка на 2,5 часа.

«Это был вызов для нас, потому что это операция очень сложная технически. Но все-таки, поговорив с мамой, приняли решение идти на эту операцию, и, к счастью, нам удалось сделать так, что ребенок сейчас чувствует себя очень хорошо, ребенок имеет нормальное сердце», – рассказал директор РНПЦ детской хирургии, главный внештатный детский кардиохирург Константин Дроздовский.

Данила вместе с мамой уже готовится к выписке. Больше операции ему не нужны. А раньше с таким недугом на больничную койку нужно было ложиться на протяжении всей жизни.

«Сын чувствует себя очень хорошо. На пятые сутки он уже был переведен в кардиохирургическое отделение. Сейчас он активный, ползает вовсю, хочет топать. Никаких особых стрессовых ситуаций у нас после оперативного лечения не было, восстанавливается он хорошо, мы очень рады и счастливы», – поделилась мама Данилы Виктория Кононович.

Лечение разделили на два этапа – из-за сложности анатомии порока сердца. Так врачи минимизировали риски. Новорождённые дети очень чувствительны к любым операциям, особенно к таким серьезным. В случае Данилы вмешательство прошло в более оптимальные сроки.