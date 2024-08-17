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Решить вопросы на селе: Игорь Сергеенко поставил задачи для развития Витебской области
17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Главная задача: сделать жизнь на селе комфортной. По данным региона, семьи не спешат уезжать в более крупные центры, а предпочитают оставаться на своей малой родине. Однако несколько сфер требуют внимания. Например, медицина и образование – акушерских пунктов и школ должно стать значительно больше. Активнее нужно асфальтировать грунтовые и проселочные дороги. Это поможет наладить регулярное транспортное сообщение.
Комфортные условия жизни на селе, по словам парламентария, помогают закреплять и молодые кадры. Они все чаще предпочитают городу регионы.
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Комфортные условия жизни на селе, по словам парламентария, помогают закреплять, в том числе и молодые кадры. Они все чаще предпочитают городу регионы.
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