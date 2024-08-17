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Решить вопросы на селе: Игорь Сергеенко поставил задачи для развития Витебской области

17.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решить вопросы на селе: Игорь Сергеенко поставил задачи для развития Витебской области
 Фото: МТРК «Мир»

Развитие Витебской области обсудил председатель палаты представителей, уполномоченный представитель президента Беларуси в этом регионе Игорь Сергеенко.

Главная задача: сделать жизнь на селе комфортной. По данным региона, семьи не спешат уезжать в более крупные центры, а предпочитают оставаться на своей малой родине. Однако несколько сфер требуют внимания. Например, медицина и образование – акушерских пунктов и школ должно стать значительно больше. Активнее нужно асфальтировать грунтовые и проселочные дороги. Это поможет наладить регулярное транспортное сообщение.

«В целом в торговле удельный вес потребкооперации – 5%. Ряд помещений пустует, многие магазины закрываются. Я не хочу сказать, что ситуация катастрофическая, но она достаточно критична. Водоснабжение, отопление, достаточно остро стоит вопрос со строительством станций обезжелезивания, в частности, на территории данного сельского совета», – заявил уполномоченный представитель президента Беларуси в Витебской области Игорь Сергеенко.

Комфортные условия жизни на селе, по словам парламентария, помогают закреплять и молодые кадры. Они все чаще предпочитают городу регионы.



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Комфортные условия жизни на селе, по словам парламентария, помогают закреплять, в том числе и молодые кадры. Они все чаще предпочитают городу регионы.
 
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