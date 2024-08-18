Пятиметровая плетенка и копия Земли: чем удивили белорусские кулинары на фестивале «Бацькава булка»

«Долго сушить приходится, потому что, если вовремя не просушить и следующий слой нанести, то может испортиться, лечь не так, как нужно. Придется переделывать», –рассказала формовщик теста Александра Ковалевич.

Булку-плетенку длиной в несколько метров кулинары пекли всю ночь. Она в топе у гостей: мимо без фото никто не проходит. На булку длиной пять метров и весом 35 килограммов ушло 25 килограммов муки.

Огромные размеры выпечки жюри, конечно, оценит по достоинству. На фестивале важны и другие детали: от декора шатра и сервировки стола до внешнего вида самого пекаря. Конкурсанты говорят: залог успеха – интерес гостей.

«Очень все хорошо, очень красиво. Все народное, все благоприятное», – отметила гость фестиваля Нина Иванова.

На выбор здесь не только угощения, но и развлечения: колесо фортуны с подарками, песни и танцы. Традиционно гости фестиваля испекли «Бацькаву булку» по уже принятому рецепту. Именно такая в 2021 году напомнила президенту Беларуси Александру Лукашенко «вкус детства».

«Рецепт «Бацькавай булки» – в первую очередь, это добродушие, это белорусская любовь, помимо стандартного рецепта хлеба. А в целом у нас на сегодняшний день нашлось несколько рецептов батьковой булки. Например, аутентичный рецепт – это рецепт той маленькой свислочской булочки из маленькой пекарни, которая печется по советской технологии. Неизменно одно, у батьковой булки определенная форма – плетенка из трех колосков, посыпанная сладким и вкусным», – рассказала главный режиссер каравай-феста «Бацькава булка» Ольга Богданович.

Лучшие пекари страны получили памятные подарки: медали и денежные призы. Остались довольны угощением и гости фестиваля: хлеб из первого урожая считается самым вкусным и полезным.

Фестиваль в этом году посвящен 30-летию института президентства и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.