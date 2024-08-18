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Пятиметровая плетенка и копия Земли: чем удивили белорусские кулинары на фестивале «Бацькава булка»

18.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятиметровая плетенка и копия Земли: чем удивили белорусские кулинары на фестивале «Бацькава булка»
 Фото: МТРК «Мир»

Фестиваль «Бацькава булка» собрал лучших пекарей и кондитеров со всей Беларуси. Начало празднику положил президент Александр Лукашенко три года назад. Он тогда оценил вкус свислочской булки-плетенки. Теперь это традиционный фестиваль. Гостей праздника угощали выпечкой, обучали особым рецептам. Вкус праздничного хлеба оценила корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

«Здесь ориентируются не по навигатору. Главное место фестиваля можно найти по аромату свежего хлеба. Сотни пекарей и кондитеров со всей страны приехали побороться за звание лучшего», – отметила журналист.

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Изящная форма, яркие детали и творческий подход. Пекарь Александра Ковалевич испекла уменьшенную копию нашей планеты. Вдохновилась полетом в космос белоруски Марины Василевской. Создавала шедевр больше месяца.

«Долго сушить приходится, потому что, если вовремя не просушить и следующий слой нанести, то может испортиться, лечь не так, как нужно. Придется переделывать», –рассказала формовщик теста Александра Ковалевич.

Булку-плетенку длиной в несколько метров кулинары пекли всю ночь. Она в топе у гостей: мимо без фото никто не проходит. На булку длиной пять метров и весом 35 килограммов ушло 25 килограммов муки.

Огромные размеры выпечки жюри, конечно, оценит по достоинству. На фестивале важны и другие детали: от декора шатра и сервировки стола до внешнего вида самого пекаря. Конкурсанты говорят: залог успеха – интерес гостей.

«Очень все хорошо, очень красиво. Все народное, все благоприятное», – отметила гость фестиваля Нина Иванова.

На выбор здесь не только угощения, но и развлечения: колесо фортуны с подарками, песни и танцы. Традиционно гости фестиваля испекли «Бацькаву булку» по уже принятому рецепту. Именно такая в 2021 году напомнила президенту Беларуси Александру Лукашенко «вкус детства».

«Рецепт «Бацькавай булки» – в первую очередь, это добродушие, это белорусская любовь, помимо стандартного рецепта хлеба. А в целом у нас на сегодняшний день нашлось несколько рецептов батьковой булки. Например, аутентичный рецепт – это рецепт той маленькой свислочской булочки из маленькой пекарни, которая печется по советской технологии. Неизменно одно, у батьковой булки определенная форма – плетенка из трех колосков, посыпанная сладким и вкусным», – рассказала главный режиссер каравай-феста «Бацькава булка» Ольга Богданович.

Лучшие пекари страны получили памятные подарки: медали и денежные призы. Остались довольны угощением и гости фестиваля: хлеб из первого урожая считается самым вкусным и полезным.

Фестиваль в этом году посвящен 30-летию института президентства и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.



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Начало празднику положил президент Александр Лукашенко три года назад. Он тогда оценил вкус свислочской булки-плетенки. Теперь это традиционный фестиваль.
 
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