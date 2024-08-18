Радио «МИР» – Беларусь превратило площадку фестиваля «Бацькава булка» в танцпол

«Публика замечательная. Очень гостеприимные жители города. Мы сюда вернемся еще раз», – отметила ведущая Радио «МИР»-Беларусь Екатерина Рыбак.

Еще один сюрприз от команды Радио «МИР» – выступление белорусского диджея Женевы. Она впервые участвует в каравай-фесте.

«Очень здорово. Все люди заряженные. Все на позитиве. Я очень рада. Я всегда стараюсь подбирать музыку и для совсем маленьких, и для взрослой публики. Я надеюсь, что сегодня музыка моя понравится», – поделилась диджей Женева.

«Я пришла под конец, но пока меня все устраивает. Атмосфера потрясающая»; «Такой праздник у нас в городе в третий раз, и всегда он получается лучше предыдущего», – поделились гости мероприятия Виктория Врублевская и Елена Сцилена.

Для гостей подготовили конкурсы и состязания: танцевальный батл, озвучка юмористического ролика и селфи на скорость.

От ведущих Радио «МИР» гости фестиваля получили сувениры: мячики-антистресс, браслеты, ароматизаторы в машину и даже USB-колонки, все с фирменным логотипом.