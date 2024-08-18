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Радио «МИР» – Беларусь превратило площадку фестиваля «Бацькава булка» в танцпол

18.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Радио «МИР» – Беларусь превратило площадку фестиваля «Бацькава булка» в танцпол
 Фото: МТРК «Мир»

Самый хлебосольный каравай-фест «Бацькава булка» в Беларуси привлек сотни туристов. Для них и жителей Свислочи команда Радио «МИР» организовала большую дискотеку. Гости танцевали до утра, среди них и корреспондент «МИР 24» Полина Бабук.

Здесь чувствуется аромат свежей выпечки. Пекари со всех уголков страны предлагают караваи, плетенки и другие булки. После сытного ужина можно и потанцевать. Ведущие Радио «МИР» превратили городскую площадь в настоящий танцпол. На дискотеке звучат современные мелодии и золотые хиты.

«Музыку подбирали исходя из настроения, чтобы каждому было что слушать и каждому было под что потанцевать», – пояснил ведущий Радио «МИР»-Беларусь Андрей Максимов.

«Публика замечательная. Очень гостеприимные жители города. Мы сюда вернемся еще раз», – отметила ведущая Радио «МИР»-Беларусь Екатерина Рыбак.

Еще один сюрприз от команды Радио «МИР» – выступление белорусского диджея Женевы. Она впервые участвует в каравай-фесте.

«Очень здорово. Все люди заряженные. Все на позитиве. Я очень рада. Я всегда стараюсь подбирать музыку и для совсем маленьких, и для взрослой публики. Я надеюсь, что сегодня музыка моя понравится», – поделилась диджей Женева.

«Я пришла под конец, но пока меня все устраивает. Атмосфера потрясающая»; «Такой праздник у нас в городе в третий раз, и всегда он получается лучше предыдущего», – поделились гости мероприятия Виктория Врублевская и Елена Сцилена.

Для гостей подготовили конкурсы и состязания: танцевальный батл, озвучка юмористического ролика и селфи на скорость.

От ведущих Радио «МИР» гости фестиваля получили сувениры: мячики-антистресс, браслеты, ароматизаторы в машину и даже USB-колонки, все с фирменным логотипом.



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Для гостей ведущие радиостанции подготовили конкурсы и состязания: танцевальный батл, озвучка юмористического ролика и селфи на скорость.
 
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