|
Радио «МИР» – Беларусь превратило площадку фестиваля «Бацькава булка» в танцпол
18.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый хлебосольный
Здесь чувствуется аромат свежей выпечки. Пекари со всех уголков страны предлагают караваи, плетенки и другие булки. После сытного ужина можно и потанцевать. Ведущие Радио «МИР» превратили городскую площадь в настоящий танцпол. На дискотеке звучат современные мелодии и золотые хиты.
«Публика замечательная. Очень гостеприимные жители города. Мы сюда вернемся еще раз», – отметила ведущая Радио «МИР»-Беларусь Екатерина Рыбак.
Еще один сюрприз от команды Радио «МИР» – выступление белорусского диджея Женевы. Она впервые участвует в каравай-фесте.
«Очень здорово. Все люди заряженные. Все на позитиве. Я очень рада. Я всегда стараюсь подбирать музыку и для совсем маленьких, и для взрослой публики. Я надеюсь, что сегодня музыка моя понравится», – поделилась диджей Женева.
Для гостей подготовили конкурсы и состязания: танцевальный батл, озвучка юмористического ролика и селфи на скорость.
От ведущих Радио «МИР» гости фестиваля получили сувениры: мячики-антистресс, браслеты, ароматизаторы в машину и даже USB-колонки, все с фирменным логотипом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для гостей ведущие радиостанции подготовили конкурсы и состязания: танцевальный батл, озвучка юмористического ролика и селфи на скорость.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)