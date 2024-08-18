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Секреты найма хороших продавцов, налоговая оптимизация и пиар для бизнеса: новости бизнеса за 12-18 августа 2024 года

18.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Первое белорусское рейтинговое агентство, история успеха в США и защита товарного знака. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Полезное для бизнеса

Что такое оптимизация и как ее трактует Министерство по налогам и сборам? Почему важно разбираться и детально изучать примеры законной и незаконной оптимизации? А также как оценить ее законность? Обо все этом рассказала Анна Жегздринь, налоговый консультант компании ГрандБизнес Консалтинг.

Вдохновляясь чужим успешным опытом, важно помнить, что любые даже несознательные заимствования могут обернуться претензиями и разбирательствами в суде. Как этого избежать, как защищать свой товарный знак, объяснил на встрече Клуба Про бизнес Павел Клеменцов, ведущий юрист компании REVERA, патентный поверенный Республики Беларусь.

Узнали, как и зачем появилось первое белорусское рейтинговое агентство. А вот тут собрали 5 бизнесов, в которые можно вложиться сейчас, чтобы заработать до 40% годовых.

Порассуждали, почему нормальный пиар бизнеса не может быть бесплатным.

Истории бизнеса

Анастасия Филиппова — основатель и руководитель агентства детских праздников Kids WOW Show, создатель Chicago bubble show project, основатель детских игровых центров Bee Happy Club, режиссер-постановщик праздников и массовых мероприятий. Анастасия — хороший пример того, как решительность и страсть могут привести к успеху в любой сфере. В интервью порталу «Про бизнес» она поделилась вдохновляющей историей, как можно реализовать свои мечты, даже оказавшись в чужой стране без особых знаний и навыков.

Сергей Кирьянов долго искал подходящий для него бизнес, преодолел немало трудностей и в итоге смог создать свою компанию «7Video», которая занимается продажей и монтажом оборудования для видеонаблюдения. Но одно дело стать предпринимателем, и совсем другое — стать успешным предпринимателем, выстроить четкие бизнес-процессы. Оказалось, что сложнее всего — организовать грамотные продажи. Сергей несколько раз сменял команду продавцов, но все равно не понимал, почему все не работает. «В какой-то момент стало совсем невыносимо, и я решил, что пора кардинально менять подход, — говорит он. — Сначала мы отказались от низких чеков и перешли к работе с клиентами, которые действительно готовы платить за качественный продукт. А позже создали платформу „BOSS Free“ — специальное ПО с необходимой базой знаний и инструкциями для новых сотрудников». Читайте, как в итоге Сергею удалось достичь годовой выручки почти в $ 2 млн и теперь замахнуться на $ 3 млн.

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Первое белорусское рейтинговое агентство, история успеха в США и защита товарного знака. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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