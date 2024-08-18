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Секреты найма хороших продавцов, налоговая оптимизация и пиар для бизнеса: новости бизнеса за 12-18 августа 2024 года
18.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
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Сергей Кирьянов долго искал подходящий для него бизнес, преодолел немало трудностей и в итоге смог создать свою компанию «7Video», которая занимается продажей и монтажом оборудования для видеонаблюдения. Но одно дело стать предпринимателем, и совсем другое — стать успешным предпринимателем, выстроить четкие бизнес-процессы. Оказалось, что сложнее всего — организовать грамотные продажи. Сергей несколько раз сменял команду продавцов, но все равно не понимал, почему все не работает. «В какой-то момент стало совсем невыносимо, и я решил, что пора кардинально менять подход, — говорит он. — Сначала мы отказались от низких чеков и перешли к работе с клиентами, которые действительно готовы платить за качественный продукт. А позже создали платформу „BOSS Free“ — специальное ПО с необходимой базой знаний и инструкциями для новых сотрудников».
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Секреты найма хороших продавцов, налоговая оптимизация и пиар для бизнеса: новости бизнеса за 12-18 августа 2024 года
Первое белорусское рейтинговое агентство, история успеха в США и защита товарного знака. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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