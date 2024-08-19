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Лукашенко о западной границе Союзного государства: Мы там оборону нашу не ослабляем
19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об укреплении западной границы Союзного государства. Об этом шла речь во время интервью главы государства российскому телеканалу.
Один из вопросов касался действий НАТО. Вблизи белорусско-польского рубежа североатлантический альянс разместил 10 тактических батальонных групп. Для чего, неизвестно. Лукашенко подчеркнул: Минск и Москва готовы к любым их действиям.
При этом со стороны Варшавы слышна и положительная риторика. Накануне глава польского МИД заявил, что появились основы для договоренности по границе с Минском. Напомним, страна закрыла все пункты пропуска, кроме одного.
Президент прокомментировал и ситуацию с беженцами из стран Африки и Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию Беларуси. В рамках санкций в отношении Минска, ЕС сам расторг все соглашения по борьбе с нелегальной миграцией.
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Президент Беларуси дал интервью российскому телеканалу.
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