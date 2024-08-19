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Лукашенко о западной границе Союзного государства: Мы там оборону нашу не ослабляем

19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко о западной границе Союзного государства: Мы там оборону нашу не ослабляем
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал об укреплении западной границы Союзного государства. Об этом шла речь во время интервью главы государства российскому телеканалу.

Один из вопросов касался действий НАТО. Вблизи белорусско-польского рубежа североатлантический альянс разместил 10 тактических батальонных групп. Для чего, неизвестно. Лукашенко подчеркнул: Минск и Москва готовы к любым их действиям.

«Мы их ждем. Там выстроены оборонительные рубежи от Бреста к Гродно и выше туда. Практически литовско-польская граница перекрыта на выгодных для нас условиях. Не линия Сталина, а современные оборонительные пункты, где тренируются наши ребята. Мы там давление и оборону нашу не ослабляем. Но хочу вас успокоить, что не первый год мы с Путиным планируем защиту западного направления. Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему Союзу и по нашей совместной группировке», – заверил белорусский лидер.

При этом со стороны Варшавы слышна и положительная риторика. Накануне глава польского МИД заявил, что появились основы для договоренности по границе с Минском. Напомним, страна закрыла все пункты пропуска, кроме одного.

«Я хотел бы знать, что это за основа. Заявление очень хорошее. Нам не надо, они не должны ни с Россией, ни с Беларусью воевать. Они должны устанавливать и вести экономическое сотрудничество. Они должны отойти от милитаризации, которую они осуществляют за счет американцев. Поляки не дураки. Они же вместе с нами жили в социалистическом лагере, и у них вот этот ген очень глубоко сидит. И вот то, что творил раньше Дуда, а сейчас Туск вместе с Дудой, большинство населения Польши отвергает. Не потому, что они вдруг очнулись и добрыми стали, их внутренняя ситуация подталкивает к выстраиванию этих отношений. Но я этой основы, к сожалению, не вижу», – отметил Лукашенко.

Президент прокомментировал и ситуацию с беженцами из стран Африки и Востока, которые пытаются попасть в Евросоюз через территорию Беларуси. В рамках санкций в отношении Минска, ЕС сам расторг все соглашения по борьбе с нелегальной миграцией.



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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Президент Беларуси дал интервью российскому телеканалу.
 
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