Погода в СНГ: тропические ливни ожидают в Беларуси, жара пошла на спад в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Понедельник в Москве стал самым теплым днем с начала августа. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 29 градусов. Осадков не ожидается. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларусь пришел активный атмосферный фронт из тропиков. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Возможен сильный, но кратковременный дождь и грозы. МЧС разослало на мобильные телефоны жителей предупреждение о непогоде. При этом воздух в стране прогреется до плюс 35.



Из-за жары почти на всей территории страны действует ограничения на посещения лесов. На интерактивной карте на сайте Минлесхоза всего несколько «зеленых» регионов. Тем неожиданней открытия тихих охотников. В одном из регионов обнаружили гриб – паутинник фиолетовый, или приболотник. Он находится на грани попадания в Красную книгу.

Армения



В Армении сохраняется жара – воздух прогреется до 36 градусов. Небольшое понижение температуры – на три градуса – ожидается уже через несколько дней.



Пик купального сезона, судя по всему, еще не пройден. На озере Севан вода прогрелась до 20 градусов. Это еще не максимум, но все же купаться достаточно комфортно. А вот вечером заходить в воду будет проблематичнее – во второй половине дня со стороны озера начинает дуть ветер, поэтому на берегу становится прохладней.

Казахстан

«Барическое дно» Как выжить во время резких перепадов погоды? Осеннее настроение почти по всему Казахстану. «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение. Ливни с грозами пройдут на севере, западе и в центре страны. Сильные осадки синоптики обещают и в горных районах республики. В Алматы после дождя пришла долгожданная прохлада. Днем синоптики обещают плюс 23.

Наступила самая комфортная погода для прогулок, считают жители мегаполиса. Воздух свежее, а зелень ярче. Многие отправляются в зоопарк, чтобы познакомиться с новым обитателем. У пары бурых капуцинов Джека и Бони родился первенец. Мама с детенышем чувствуют себя хорошо. Имя пока не выбрали, так как сотрудники еще не знают пол малыша.



Кыргызстан

Жара в Кыргызстане пошла на спад. В Бишкеке приятные плюс 30. Сухо и без дождя. Такая же погода и в Чуйской области.

Желающих отдохнуть у воды много. Август – это отличное время для рыбалки. Профессионалы призывают: некрупных особей лучше отпускать. Например, двухсотграммовый сазан уже через год будет весить больше 1,5 килограмма.