|
Погода в СНГ: тропические ливни ожидают в Беларуси, жара пошла на спад в Кыргызстане
19.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Понедельник в Москве стал
Беларусь
В Беларусь пришел активный атмосферный фронт из тропиков. Синоптики прогнозируют шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Возможен сильный, но кратковременный дождь и грозы. МЧС разослало на мобильные телефоны жителей предупреждение о непогоде. При этом воздух в стране прогреется до плюс 35.
Армения
Казахстан
Наступила самая комфортная погода для прогулок, считают жители мегаполиса. Воздух свежее, а зелень ярче. Многие отправляются в зоопарк, чтобы познакомиться с новым обитателем. У пары бурых капуцинов Джека и Бони родился первенец. Мама с детенышем чувствуют себя хорошо. Имя пока не выбрали, так как сотрудники еще не знают пол малыша.
Жара в Кыргызстане пошла на спад. В Бишкеке приятные плюс 30. Сухо и без дождя. Такая же погода и в Чуйской области.
Желающих отдохнуть у воды много. Август – это отличное время для рыбалки. Профессионалы призывают: некрупных особей лучше отпускать. Например, двухсотграммовый сазан уже через год будет весить больше 1,5 килограмма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О погоде в городах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)