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Около 70 мероприятий проведут в Ивацевичах ко Дню письменности

21.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фото: МТРК «Мир»

Беларусь готовится ко Дню письменности. План мероприятий обсудили эксперты книгопечатания, издатели и представители информационной сферы. Это один из важнейших культурных праздников страны. Пройдет он в городе Ивацевичи, передает «МИР 24».

На площадках соберутся профессионалы, любители и ценители культурных традиций Беларуси. За два дня для них проведут около 70 мероприятий. Гости праздника познакомятся с уникальной историей края.

«День белорусской письменности 2024 года пройдет под знаком важнейших юбилейных дат для нашей страны. Речь идет про 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие института президентства в нашей стране, 30-летие Конституции. Конечно же, в мероприятиях будет отражена тематика Года качества», – рассказал первый заместитель министра информации Республики Беларусь Андрей Кунцевич.

К празднику готовятся и городские службы. Они обновили улицы и здания. В ключевом медцентре района открыли кабинет компьютерной томографии с белорусским оборудованием. Он поможет лечить пациентов на месте, а не отправлять в другие регионы. Также отремонтировали несколько международных и республиканских транзитных дорог.

День белорусской письменности пройдет в последний день августа и 1 сентября. В этом году его отметят в 31-й раз.



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На площадках соберутся профессионалы, любители и ценители культурных традиций Беларуси.
 
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