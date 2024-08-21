Около 70 мероприятий проведут в Ивацевичах ко Дню письменности

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готовится ко Дню письменности . План мероприятий обсудили эксперты книгопечатания, издатели и представители информационной сферы. Это один из важнейших культурных праздников страны. Пройдет он в городе Ивацевичи, передает «МИР 24».

На площадках соберутся профессионалы, любители и ценители культурных традиций Беларуси. За два дня для них проведут около 70 мероприятий. Гости праздника познакомятся с уникальной историей края.

«День белорусской письменности 2024 года пройдет под знаком важнейших юбилейных дат для нашей страны. Речь идет про 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие института президентства в нашей стране, 30-летие Конституции. Конечно же, в мероприятиях будет отражена тематика Года качества», – рассказал первый заместитель министра информации Республики Беларусь Андрей Кунцевич.

К празднику готовятся и городские службы. Они обновили улицы и здания. В ключевом медцентре района открыли кабинет компьютерной томографии с белорусским оборудованием. Он поможет лечить пациентов на месте, а не отправлять в другие регионы. Также отремонтировали несколько международных и республиканских транзитных дорог.



День белорусской письменности пройдет в последний день августа и 1 сентября. В этом году его отметят в 31-й раз.