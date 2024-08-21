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Около 70 мероприятий проведут в Ивацевичах ко Дню письменности
21.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готовится ко
На площадках соберутся профессионалы, любители и ценители культурных традиций Беларуси. За два дня для них проведут около 70 мероприятий. Гости праздника познакомятся с уникальной историей края.
К празднику готовятся и городские службы. Они обновили улицы и здания. В ключевом медцентре района открыли кабинет компьютерной томографии с белорусским оборудованием. Он поможет лечить пациентов на месте, а не отправлять в другие регионы. Также отремонтировали несколько международных и республиканских транзитных дорог.
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На площадках соберутся профессионалы, любители и ценители культурных традиций Беларуси.
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