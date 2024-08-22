Планы развития Беларуси на 2025 год обозначили на заседании правительства

Источник материала: Mir24.TV Belarus

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На заседании в Совете министров в Минске обозначили планы развития Беларуси на 2025 год, сообщает «МИР 24».

Главная задача – рост ВВП темпами, выше мировых – более чем на 4%. Вместе с регионами власти подготовили больше 600 инвестиционных проектов. Рассчитывают не только на внутренние, но и на внешние источники: Китай, Россию и другие страны. В планах – нарастить экспорт на 5%. Подъем показателей коснется и жителей страны. Готовят рост зарплат.

«У нас повышение зарплаты будет идти в два этапа. Первый – это увеличение базовой ставки для всех категорий бюджетников, а второе – увеличиваются надбавки отдельным категориям работников. На эти цели будет направлено более миллиарда. И те задачи по удержанию на определенном уровне зарплаты медикам, росту зарплат у учителей и другим категориям бюджетников», –рассказал министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

«Мы обратили внимание на еще одно направление, это развитие отдыха, туризма. Уже сейчас начали отрабатывать проекты. Эта инициатива «Один регион – один проект» в части создания не только производственной базы, но и все, что связано с туризмом и отдыхом. Часть проектов, уже три, включили, в проработке еще два», – отметил министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

Инфляцию в Беларуси планируют удержать в параметрах пятилетней программы, не больше 5%.