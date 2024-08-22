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Планы развития Беларуси на 2025 год обозначили на заседании правительства
22.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Mir24.tv
На заседании в Совете министров в Минске обозначили планы развития Беларуси на 2025 год, сообщает «МИР 24».
Главная задача – рост ВВП темпами, выше мировых – более чем на 4%. Вместе с регионами власти подготовили больше 600 инвестиционных проектов. Рассчитывают не только на внутренние, но и на внешние источники: Китай, Россию и другие страны. В планах – нарастить экспорт на 5%. Подъем показателей коснется и жителей страны. Готовят рост зарплат.
Инфляцию в Беларуси планируют удержать в параметрах пятилетней программы, не больше 5%.
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Главная задача – рост ВВП темпами, выше мировых – более чем на 4%. Вместе с регионами власти подготовили больше 600 инвестиционных проектов.
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