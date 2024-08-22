Погода в СНГ: дожди пришли в Казахстан, жаркие и влажные дни установились в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 24 будет в четверг в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Казахстан

Дожди ожидаются на севере Казахстана. Отголоски циклона в республике все еще определяют погоду. Синоптики обещают грозы, местами град и сильный ветер. Днем – чуть выше 20 градусов. А вот на западе и юге страны из-за туч выходит солнце. Будет жарко – плюс 33.

Последние дни лета казахстанцы проводят у воды. На Бухтарминском водохранилище туристы не только купаются и загорают на пляже, но и каждый день выходят на водные прогулки на катамаранах, катерах и лодках, катаются на сапбордах.

«Самое распространенное нарушение – граждане не надевают спасательные жилеты, игнорируют правила», – рассказал инженер инспекции транспортного контроля по Восточно-Казахстанской области Андрей Львов.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности и постоянно патрулируют места отдыха. На востоке страны за лето сотрудники ЧС спасли 18 тонущих человек.

Беларусь