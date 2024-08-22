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Погода в СНГ: дожди пришли в Казахстан, жаркие и влажные дни установились в Беларуси
22.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Переменная облачность, преимущественно без осадков и плюс 24 будет в четверг в Москве. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Казахстан
Дожди ожидаются на севере Казахстана. Отголоски циклона в республике все еще определяют погоду. Синоптики обещают грозы, местами град и сильный ветер. Днем – чуть выше 20 градусов. А вот на западе и юге страны из-за туч выходит солнце. Будет жарко – плюс 33.
Последние дни лета казахстанцы проводят у воды. На Бухтарминском водохранилище туристы не только купаются и загорают на пляже, но и каждый день выходят на водные прогулки на катамаранах, катерах и лодках, катаются на сапбордах.
Спасатели просят соблюдать правила безопасности и постоянно патрулируют места отдыха. На востоке страны за лето сотрудники ЧС спасли 18 тонущих человек.
Беларусь
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О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24»
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