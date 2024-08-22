Лукашенко назвал историческим визит Ли Цяна в Беларусь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Историческим назвал Александр Лукашенко визит премьера Государственного совета Китая в Беларусь . Президент провел встречу с Ли Цяном во Дворце независимости, передает «МИР 24».

У Минска и Пекина установлен наивысший уровень отношений и всестороннее партнерство. Крепкая дружба связывает и лидеров двух стран. Главная задача – поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического, подчеркнул Александр Лукашенко. Особое внимание – высоким технологиям.

«Предлагаю определить стержневой задачей правительств двух стран на среднесрочную перспективу до 2030 года реализацию большого прихода китайских технологий в нашу республику. Развитие Беларуси мы видим в сопряжении с концепцией новых производительных сил Китая на основе технологий, инноваций и качественного человеческого потенциала. Разумеется, вместе мы способны на многое. За 17 лет в Беларуси с помощью Китая реализованы 27 стратегических промышленных проектов более чем на пять миллиардов долларов», – рассказал Лукашенко.

Благодаря поддержке Китая в Беларуси начали выпуск отечественных автомобилей. В индустриальном парке «Великий камень» недалеко от Минска открыты совместные производства коробок передач, спецтехники, двигателей. В Китае же работают предприятия по переработке молока. Товарооборот между странами в прошлом году достиг 8,5 миллиардов долларов.

Нынешняя встреча – это продолжение диалога Александра Лукашенко и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Астане. Тогда лидеры договорились, что во время визита премьера в Минск на уровне правительств будут решены все вопросы.