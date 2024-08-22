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Лукашенко назвал историческим визит Ли Цяна в Беларусь
22.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Историческим назвал Александр Лукашенко
У Минска и Пекина установлен наивысший уровень отношений и всестороннее партнерство. Крепкая дружба связывает и лидеров двух стран. Главная задача – поднять экономическое и инвестиционное сотрудничество до уровня политического, подчеркнул Александр Лукашенко. Особое внимание – высоким технологиям.
Благодаря поддержке Китая в Беларуси начали выпуск отечественных автомобилей. В индустриальном парке «Великий камень» недалеко от Минска открыты совместные производства коробок передач, спецтехники, двигателей. В Китае же работают предприятия по переработке молока. Товарооборот между странами в прошлом году достиг 8,5 миллиардов долларов.
Нынешняя встреча – это продолжение диалога Александра Лукашенко и Си Цзиньпина на полях саммита ШОС в Астане. Тогда лидеры договорились, что во время визита премьера в Минск на уровне правительств будут решены все вопросы.
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Президент провел встречу с премьером Государственного совета Китая во Дворце независимости.
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