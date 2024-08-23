«Чтобы соответствовать новым требованиям, нужны значительные инвестиции». К чему готовиться такси и прочим перевозчикам из-за введения реестра автомобильных перевозок пассажиров

Источник материала: ProBusiness





Государство хочет упорядочить деятельность в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Поэтому Совет Министров Беларуси 1 августа 2024 года принял постановление № 565, которое ввело обязательный реестр таких перевозок. Документ вступил в силу 7 августа и затрагивает интересы как перевозчиков, так и потребителей, а также оказывает значительное влияние на правила ведения бизнеса в этой сфере. Новый порядок направлен на создание более прозрачной и контролируемой системы перевозок, что, по мнению разработчиков, должно способствовать снижению доли нелегальных перевозчиков и улучшению безопасности на дорогах. Специально для «Про бизнес» директор юридической компании «Экономические споры» Сергей Белявский объяснил все важные нюансы изменений.



Сергей Белявский

Директор юридической компании «Экономические споры»

Кто обязательно должен быть в реестре?

— В реестре должны быть все юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров на нерегулярной основе. Это могут быть компании, предоставляющие услуги такси, туристических и экскурсионных перевозок, трансферов, а также перевозчики, предлагающие аренду автомобилей с водителем, включая корпоративные и частные мероприятия. Особое внимание уделено перевозчикам, занимающимся доставкой сотрудников на работу и обратно. Важно отметить, что включению в реестр подлежат как белорусские, так и иностранные компании, которые ведут свою деятельность на территории Беларуси. Для последних необходимо зарегистрировать юридическое лицо в стране и пройти процедуру подачи документов для включения в реестр. Речь идет об операторах Яндекс. Go, Uber, Bolt и других.

Как попасть в реестр и какие документы необходимы?

Включение в реестр будет бесплатным до 1 ноября 2024 года. До этой даты транспортные компании и индивидуальные предприниматели могут подать заявление и внести свои сведения без оплаты госпошлины. С 1 ноября 2024 года включение в реестр будет осуществляться на платной основе. Причем плата достаточно большая: за одного водителя — 1 базовая величина, за каждое транспортное средство — 2 базовые величины, за включение каждого диспетчера — 100 базовых величин.

Процесс включения в реестр регламентирован Министерством транспорта и коммуникаций. Перевозчикам необходимо подать заявление в Транспортную инспекцию и предоставить определенный пакет документов. Такое заявление можно будет подать здесь . Среди документов:

свидетельство о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;

документы, подтверждающие право собственности или аренды транспортных средств (например, свидетельства о регистрации автомобилей);

лицензия на осуществление перевозок, если такая требуется по законодательству;

документы, подтверждающие соответствие транспортных средств требованиям безопасности и экологическим стандартам;

договоры на страхование ответственности перевозчика.

После включения в Реестр, перевозчики будут обязаны регулярно предоставлять актуальные данные о своих транспортных средствах, тарифах и других важных аспектах своей деятельности. Несоблюдение этих требований может привести к исключению из реестра и, соответственно, к запрету на ведение деятельности.





Видеоинструкции и другие информационные ресурсы для перевозчиков

Министерство транспорта активно информирует участников рынка о новых правилах и требованиях. На официальном сайте ведомства можно найти видеоинструкции и текстовые материалы, которые помогают перевозчикам правильно оформить документы и пройти регистрацию. Среди доступных ресурсов:

пошаговые инструкции по регистрации в реестре;

разъяснения по требованиям к транспортным средствам и лицензированию;

руководство по подготовке отчетности и взаимодействию с контролирующими органами.

Эти материалы разработаны с целью минимизировать ошибки и упростить процесс для перевозчиков. Видеоролики подробно описывают каждый этап регистрации и объясняют, как избежать наиболее распространенных ошибок.

Как это отразится на потребителях?

Для потребителей основной эффект от внедрения реестра заключается в повышении качества и безопасности услуг. Включение перевозчиков в реестр предполагает обязательное соблюдение стандартов безопасности и качества, что снижает риск обращения к нелегальным и небезопасным перевозчикам. Так, диспетчер с 1 ноября 2024 года не сможет передавать заказы водителям, не включенным в реестр. Также диспетчер не сможет передавать заказы перевозчикам, транспортные средства которых не включены в реестр. Водитель не сможет принимать заказы от диспетчера или перевозчика, не включенного в реестр, не сможет использовать средства связи или информационные системы, сведения о которых не содержатся в реестре.

Пассажиры получат доступ к прозрачной информации о перевозчиках, включая данные о лицензиях, состоянии транспортных средств и перечне оказываемых услуг. Это позволит потребителям делать более осознанный выбор и доверять только тем компаниям, которые прошли регистрацию и соответствуют установленным требованиям.

Кроме того, благодаря новому постановлению улучшатся механизмы защиты прав потребителей. В случае возникновения конфликтов с перевозчиками, пассажиры смогут обращаться в контролирующие органы, где предусмотрены стандартизированные процедуры подачи жалоб и их рассмотрения. Введение реестра обеспечит централизованное управление данными, что облегчит контроль за соблюдением правил и урегулирование спорных ситуаций. А доказательственная база будет хранится у самого перевозчика. Так, с 1 ноября 2024 года вводится обязательная видеофиксация процесса перевозки. Кроме того, диспетчеры и перевозчики должны будут вести учет и хранение 12 месяцев сведений обо всех поездках, которые они организовали. Это дата перевозки, время вызова и подачи транспортного средства, место подачи, какое именно транспортное средство и водитель выполняли перевозку.

Какие нарушения могут повлечь приостановление и исключение из реестра

Включение в Реестр влечет за собой обязательства по соблюдению ряда требований. Нарушение этих требований может привести к приостановлению деятельности или даже исключению перевозчика из реестра. Основные причины, которые могут повлечь такие санкции, включают:

Нарушение лицензионных требований. Если перевозчик не соблюдает условия, предусмотренные лицензией (например, использование незарегистрированных транспортных средств или нарушение норм безопасности), это может стать основанием для приостановки его деятельности и исключения из реестра. Нарушение требований к безопасности транспортных средств. Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, должны соответствовать установленным стандартам безопасности. Несоблюдение этих стандартов, включая отсутствие обязательных систем видеонаблюдения или спутниковой навигации, может привести к исключению перевозчика из реестра. Нарушение правил учета и хранения данных. Одним из требований является обязательная фиксация и хранение данных о перевозках. Отсутствие системы учета заказов или ненадлежащее хранение информации могут послужить основанием для приостановления деятельности перевозчика. Несоблюдение обязательств по страхованию. Если перевозчик не выполняет требования по обязательному страхованию, что включает страхование пассажиров, его деятельность может быть приостановлена до устранения нарушений. Систематические жалобы от потребителей. Если на перевозчика поступает большое количество обоснованных жалоб, связанных с качеством предоставляемых услуг или безопасностью перевозок, контролирующие органы в праве инициировать процедуру проверки, которая может привести к приостановлению деятельности или исключению из реестра. Непредоставление или предоставление недостоверной информации в реестр. Включение ложной информации или отсутствие актуализации данных также могут послужить основанием для санкций.

Решение о приостановлении деятельности или исключении принимается соответствующими органами, после чего перевозчик будет обязан устранить выявленные нарушения для возобновления деятельности.





Влияние на рынок и финансовые аспекты

Новые требования, введенные постановлением № 565, могут оказать значительное влияние на финансовую составляющую деятельности перевозчиков. С одной стороны, введение реестра и дополнительных требований, таких как обязательное лицензирование, регулярные проверки и соблюдение стандартов безопасности, приведет к увеличению операционных расходов у компаний. Эти расходы могут быть компенсированы за счет повышения тарифов на услуги.

Обязательное страхование ответственности перевозчиков также увеличит финансовую нагрузку на бизнес. Данная мера направлена на повышение уровня безопасности, но она неизбежно приведет к увеличению стоимости перевозок, особенно если учитывать необходимость инвестиций в модернизацию автопарка.

С другой стороны, усиление контроля за перевозчиками и внедрение новых стандартов может способствовать оздоровлению конкурентной среды. Более прозрачные и понятные правила игры позволят потребителям сравнивать предложения и выбирать наиболее выгодные. Это стимулирует компании улучшать качество своих услуг и оптимизировать затраты, что в конечном итоге может привести к снижению тарифов.

Введение Реестра сопровождается необходимостью сбора и хранения большого объема персональных данных. Этот реестр требует включения данных не только о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, но и о физических лицах, осуществляющих такие перевозки. В реестре будут указаны следующие данные:

1. Персональные данные водителей:

Фамилия, имя, отчество. Номер телефона. Адрес электронной почты и иные контактные данные.

Паспортные данные, включая серию и номер.

Место жительства и регистрации.

Номер водительского удостоверения.

Медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая право на управление транспортным средством.

Сертификат о прохождении обучающих курсов для получения водительского удостоверения.

Данные о трудовом договоре, включая дату его заключения и реквизиты.

2. Информация о транспортных средствах:

Сведения о регистрационных документах на транспортные средства.

Информация о транспортных средствах, находящихся во владении, пользовании или распоряжении перевозчика.

Технические характеристики и данные об обслуживании транспортных средств.

Перевозчики обязаны страховать свою деятельность и соблюдать правила страхования пассажиров. Отсутствие страховки или других обязательных документов может стать основанием для исключения.

Естетсвенно, что данная информация будет интегрирована в общую АИС, доступ к которой имеют все контролирующие органы, и котороая на основе программных алгоритмов сможет в автоматическом порядке выявлять отклонения и нарушения субъектов, данные которых указаны в реестре.

Кроме того, в реестре будут храниться данные, которые относятся к персональным, в том числе в нестандартном формате. Это потребует от перевозчиков соблюдения строгих мер по защите и безопасности информации.

Правовые и организационные аспекты

Постановление № 565 также предусматривает изменения в правовом регулировании автомобильных перевозок. Важным нововведением является ужесточение требований к заключению договоров аренды и субаренды транспортных средств. Теперь перевозчики обязаны регулярно подтверждать техническую исправность своего автопарка и предоставлять отчетность по каждому виду деятельности.





Помимо этого, постановление регламентирует порядок учета заказов, включая как выполненные, так и невыполненные, а также требования к ведению отчетности и взаимодействию с контролирующими органами. Важным аспектом становится и прозрачность ценообразования: перевозчики обязаны информировать потребителей о тарифах и условиях оказания услуг, что позволяет пассажирам делать осознанный выбор.

Технологические требования и информационные системы

Согласно постановлению, перевозчики должны интегрировать свои информационные системы с государственными и сторонними платформами. Это необходимо для обеспечения прозрачности и контроля за выполнением заказов, а также для своевременного обновления данных в реестре. Среди основных требований:

автоматизация процессов учета и отчетности;

интеграция с государственными системами мониторинга;

обеспечение защиты данных клиентов и безопасности информационных систем.