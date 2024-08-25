Запрет секонд-хенда, страхи покупки китайских авто и ошибки в работе с блогерами: новости бизнеса за 19-25 августа 2024 года

Источник материала: ProBusiness





Изменения для такси, финансовая аналитика и юридические риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В конце июня Европейский союз принял новый пакет санкций. Среди мер, направленных на ограничение экспорта в Беларусь и Россию, особое внимание привлек запрет на поставку одежды, бывшей в употреблении, или так называемого «секонд-хенда». Это решение ЕС вызвало полярные мнения о возможных последствиях для экономики и населения среди представителей бизнеса и среди госорганов.

Государство хочет упорядочить деятельность в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Поэтому для такси и прочих перевозчиков создали реестр. Объясняем все важные нюансы изменений.

В последние годы китайский автопром стремительно завоевывает рынок Беларуси, предлагая машины, оснащенные современными технологиями и по привлекательным ценам. Как изменилось отношение белорусов к китайским брендам? Остались ли еще опасения? Действительно ли китайские автомобили заслуживают внимания или это временное явление? Об этом поговорили с управляющей дистрибьютором Chery в Беларуси Мариной Рудаковой.

Полезное для бизнеса

Есть стереотип, что реклама у блогеров — это простой и эффективный способ продвинуть свои товары или услуги без больших вложений. Но реальность не всегда совпадает с ожиданиями, а в ходе сотрудничества могут возникнуть неочевидные проблемы: накрученная аудитория, риски несовпадения по интересам и сложные регуляторные требования. «Про бизнес» собрал три истории белорусских предпринимателей из разных сфер о том, как они сотрудничали с блогерами и к каким результатам пришли. А также мы поговорили с юристами о том, что нужно делать для правильного юридического оформления сотрудничества с учетом недавних изменений в законодательстве о рекламе.

О финансовой аналитике и ее автоматизации говорят в бизнес-среде постоянно, но далеко не все рискуют это реализовать. На очередной встрече Клуба Про бизнес рассказали именно о таком успешном кейсе на базе платформы Power BI. А мы собрали для вас в одном месте и теорию, и практику и даже философию построения финансовой модели и аналитики.

В бизнесе критически важными являются знание матчасти и готовность к нетипичному развитию событий. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. О неоднозначных кейсах и уголовных делах рассказал Роман Шпаковский, ADIT, адвокат МГКА, рекомендованный юридической фирмой Legaltax, имеющий 15-летний опыт работы с бизнесом.

Облачный сервис МТС Cloud — это далеко не только облачное хранилище данных, как может показаться на первый взгляд. Среди услуг, которые можно подключить у провайдера, — доступ к вычислительным и сетевым ресурсам, услуги по хранению, резервному копированию и безопасности данных. МТС Сloud пользуются в самых разных сегментах бизнеса — от e-commerce и здравоохранения до банков и сферы нефти и газа. Читайте, почему это удобно и чем полезно для бизнеса .

Истории бизнеса

Две подруги по технологическому университету, Полина Манковская и Мария Карпинович, начинали с простой идеи — дать людям то, чего им самим часто не хватало в путешествиях: хорошего сервиса с вниманием к каждой детали. К этому прибавилось желание раскрыть неизведанные уголки Беларуси и подарить гостям уникальный аутентичный опыт. И хотя они не планировали строить на этом бизнес, со временем их концепция завоевала популярность среди любителей активного отдыха и начала приносить доход. Девушкам очень пригодился опыт в SMM и гостиничном бизнесе. Сегодня их проект «Padarojniki» — состоявшийся бренд с широким спектром услуг и 1000+ клиентов в активе. «Про бизнес» встретился с Марией и Полиной, чтобы узнать подробности, как они превратили свою идею в работающий бизнес , какие трудности повстречали и что лежит в основе успешного блога.