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Запрет секонд-хенда, страхи покупки китайских авто и ошибки в работе с блогерами: новости бизнеса за 19-25 августа 2024 года
25.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Изменения для такси, финансовая аналитика и юридические риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В конце июня Европейский союз принял новый пакет санкций. Среди мер, направленных на ограничение экспорта в Беларусь и Россию, особое внимание привлек запрет на поставку одежды, бывшей в употреблении, или так называемого «секонд-хенда». Это решение ЕС
Государство хочет упорядочить деятельность в сфере автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении. Поэтому для такси и прочих перевозчиков создали реестр.
В последние годы китайский автопром стремительно завоевывает рынок Беларуси, предлагая машины, оснащенные современными технологиями и по привлекательным ценам. Как изменилось отношение белорусов к китайским брендам? Остались ли еще опасения? Действительно ли китайские автомобили заслуживают внимания или это временное явление? Об этом
Полезное для бизнеса
Есть стереотип, что реклама у блогеров — это простой и эффективный способ продвинуть свои товары или услуги без больших вложений. Но реальность не всегда совпадает с ожиданиями, а в ходе сотрудничества могут возникнуть неочевидные проблемы: накрученная аудитория, риски несовпадения по интересам и сложные регуляторные требования. «Про бизнес»
О финансовой аналитике и ее автоматизации говорят в бизнес-среде постоянно, но далеко не все рискуют это реализовать. На очередной встрече Клуба Про бизнес рассказали именно о таком успешном кейсе на базе платформы Power BI. А мы собрали для вас
В бизнесе критически важными являются знание матчасти и готовность к нетипичному развитию событий. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. О неоднозначных кейсах и уголовных делах
Облачный сервис МТС Cloud — это далеко не только облачное хранилище данных, как может показаться на первый взгляд. Среди услуг, которые можно подключить у провайдера, — доступ к вычислительным и сетевым ресурсам, услуги по хранению, резервному копированию и безопасности данных. МТС Сloud пользуются в самых разных сегментах бизнеса — от e-commerce и здравоохранения до банков и сферы нефти и газа. Читайте,
Истории бизнеса
Две подруги по технологическому университету, Полина Манковская и Мария Карпинович, начинали с простой идеи — дать людям то, чего им самим часто не хватало в путешествиях: хорошего сервиса с вниманием к каждой детали. К этому прибавилось желание раскрыть неизведанные уголки Беларуси и подарить гостям уникальный аутентичный опыт. И хотя они не планировали строить на этом бизнес, со временем их концепция завоевала популярность среди любителей активного отдыха и начала приносить доход. Девушкам очень пригодился опыт в SMM и гостиничном бизнесе. Сегодня их проект «Padarojniki» — состоявшийся бренд с широким спектром услуг и 1000+ клиентов в активе. «Про бизнес» встретился с Марией и Полиной, чтобы узнать подробности,
Георгий Галоян — фаундер с опытом запуска более, чем 20 стартапов в мире криптовалюты. Он рассказал порталу «Про бизнес»
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Запрет секонд-хенда, страхи покупки китайских авто и ошибки в работе с блогерами: новости бизнеса за 19-25 августа 2024 года
Изменения для такси, финансовая аналитика и юридические риски. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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