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Весело и с размахом: 980-летие города Новогрудка отметили в Беларуси

25.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весело и с размахом: 980-летие города Новогрудка отметили в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В старинном белорусском Новогрудке отметили день его рождения. Городу исполнилось 980 лет. На площадях и улицах прошли гуляния, рыцарские турниры, гастрономический фестиваль и выступления музыкантов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

Улицы города превратились в настоящую праздничную площадку. В самом центре Новогрудка более трех тысяч человек. Все танцуют, поют и дегустируют народные блюда. Весело, с размахом встречают день рождения города.

С одной стороны – ярмарки, с другой – фотозоны и тематические ларьки. Для гостей праздника множество локаций для прогулок.

«Очень нравится. Все организовано красиво. Столько приезжих, народу! Праздник отменный. 980 лет – это жата прекрасная. Столько впечатлений – походили, посмотрели», – поделилась отдыхающая Зоя Кушко.

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«Очень много людей. Всякие мероприятия. Дети все радуются. Погода отличная. Прекрасно», – добавила ходулист Светлана Эльканович.

История Новогрудка, или Нового городка, началась в конце Х века. Здесь было большое поселение кривичей союза восточно-славянских племен. Потом город стал столицей Великого княжества Литовского.

Именно здесь в ХIII веке короновали его основателя Миндовга и возвели замок с крепостью – образец оборонительного зодчества. Сегодня у каменной башни реконструкция быта Средневековья.

«В средние века рыцари жили в домах, но если приходилось воевать, то они устраивали лагеря, как мы здесь устроили. Была кухня перевозная или насыпная, которую можно перенести куда-то», – пояснил реконструктор Валентин Затягин.

Местные жители занимались земледелием, животноводством и ремеслами. Торговля в городе развивалась быстро. Продавали зерновые культуры и мясомолочную продукцию. Особенно Новогрудок славился сыроварением.

«Сыр, творог – это исконно белорусские продукты. Мы столетиями их выпускали. Мы знаем, как это делать. Мы умеем это делать. И наши предприятия продолжают традиции предков», – отметил организатор народной дегустации Андрей Киреенко.

Предки увлекались и рукоделием – делали вытинанки-выбиванки. Ими украшали окна в деревнях.

«Если мы знаем простую вытинанку, которая рисуется на листочке бумаги, а потом вырезается ножничками, то такую вытинанку называют выбиванкой по технике выполнения. Простая мастерица чертила сеточку, брала стамеску, молоток или гильзу от патрона, чтоб дырочки сделать, шило и рисовала сеточку, а на сеточку какую-нибудь птичку, цветочек», – рассказала руководитель народного коллектива Новогрудского народного центра ремесел.

На празднике ремесленники учили создавать изделия из глины и ткать народные рушники. А завершился день рождения города ярким фейерверком и концертной программой звезд белорусской эстрады.



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На площадях и улицах прошли гуляния, рыцарские турниры, гастрономический фестиваль.
 
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