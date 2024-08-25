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Весело и с размахом: 980-летие города Новогрудка отметили в Беларуси
25.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В старинном
Улицы города превратились в настоящую праздничную площадку. В самом центре Новогрудка более трех тысяч человек. Все танцуют, поют и дегустируют народные блюда. Весело, с размахом встречают день рождения города.
С одной стороны – ярмарки, с другой – фотозоны и тематические ларьки. Для гостей праздника множество локаций для прогулок.
История Новогрудка, или Нового городка, началась в конце Х века. Здесь было большое поселение кривичей союза восточно-славянских племен. Потом город стал столицей Великого княжества Литовского.
Именно здесь в ХIII веке короновали его основателя Миндовга и возвели замок с крепостью – образец оборонительного зодчества. Сегодня у каменной башни реконструкция быта Средневековья.
Местные жители занимались земледелием, животноводством и ремеслами. Торговля в городе развивалась быстро. Продавали зерновые культуры и мясомолочную продукцию. Особенно Новогрудок славился сыроварением.
Предки увлекались и рукоделием – делали вытинанки-выбиванки. Ими украшали окна в деревнях.
На празднике ремесленники учили создавать изделия из глины и ткать народные рушники. А завершился день рождения города ярким фейерверком и концертной программой звезд белорусской эстрады.
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На площадях и улицах прошли гуляния, рыцарские турниры, гастрономический фестиваль.
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