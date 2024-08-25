Весело и с размахом: 980-летие города Новогрудка отметили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В старинном белорусском Новогрудке отметили день его рождения. Городу исполнилось 980 лет. На площадях и улицах прошли гуляния, рыцарские турниры, гастрономический фестиваль и выступления музыкантов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Алина Трус.

Улицы города превратились в настоящую праздничную площадку. В самом центре Новогрудка более трех тысяч человек. Все танцуют, поют и дегустируют народные блюда. Весело, с размахом встречают день рождения города.

С одной стороны – ярмарки, с другой – фотозоны и тематические ларьки. Для гостей праздника множество локаций для прогулок.

«Очень нравится. Все организовано красиво. Столько приезжих, народу! Праздник отменный. 980 лет – это жата прекрасная. Столько впечатлений – походили, посмотрели», – поделилась отдыхающая Зоя Кушко.