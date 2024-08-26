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«Вас взломают, а вы даже не заметите». Почему белорусские интернет-магазины можно «вскрыть» за 5 минут и что с этим делать бизнесу
26.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«На взлом интернет-магазина обычно уходит от 5 минут до полутора часов», — говорит руководитель центра кибербезопасности hoster.by Антон Тростянко. При этом большинство бизнесов могут даже не заметить, что подверглись кибератаке. Эксперт рассказал «Про бизнес», кто становится целью злоумышленников в первую очередь, то делает интернет-магазины особенно уязвимыми, какими могут быть последствия и как защитить свой бизнес.
«Вы можете даже не заметить, что вас взломали»
— Как мы представляем себе последствия кибератаки на сайт? Все оплаты клиентов поступают на счета злоумышленников, а на сайте вместо товаров все видят угрожающее сообщение? На самом деле ни клиенты интернет-магазина, ни его владельцы могут даже не заметить, что у них проблемы. По крайней мере, сразу.
Более 90% атак являются массовыми и не направлены на какой-то конкретный ресурс. Хакеры не всегда хотят насолить конкретному бизнесу, а используют уязвимости движков и простые пароли, в надежде легко проникнуть в максимальное число сайтов и найти что-нибудь ценное. Как бы говоря: «Ничего личного, просто персональные данные ваших клиентов могут чего-то стоить».
Если никто ничего не заметил, стоит ли переживать? Конечно. Целью похищения персональных данных чаще всего является фишинг. То есть вскоре ваши клиенты получат мошеннические сообщения, возможно, от вашего же имени, с предложением что-то купить по выгодной цене. А с этого сообщения перейдут на совершенно другой сайт, где смогут отдать данные своих карт злоумышленникам или скачать вирус. Также злоумышленнники часто занимаются майнингом криптовалюты на мощностях жертв, что приводит к отказу работоспособности ресурса или приложения, а это влечет уже и материальные потери.
Самим же магазинам стоит переживать не только из-за потери денег, репутации и возможных судебных исков от пострадавших клиентов. Дело в том, что в Беларуси достаточно строго контролируется соблюдение закона о защите персональных данных. И их утечка потянет за собой соответствующие проверки, которые могут привести к блокировке ресурса или приложения до момента выполнения требований. А это может оказаться фатальным для многих компаний.
Слабые места интернет-магазинов по статистике hoster.by
Согласно многолетнему опыту работы и проведению пентестов (попыток проникнуть в сайт по заказу его владельца для обнаружения слабых мест), есть две основные причины взломов:
Эти два пункта являются наиболее популярными и быстрыми методами атак. Известная хакерам уязвимость в движке позволяет взломать ресурс за 5 минут и даже быстрее. За день могут пострадать сотни и тысячи сайтов на конкретной CMS. В то же время, именно эти проблемы могут легко устраняться самими владельцами магазина без привлечения технических экспертов. Достаточно взять за правило своевременно обновлять ПО и установить четкие правила доступа к сайту.
Самыми популярными CMS в Беларуси являются WordPress и 1С-Битрикс. Первая система является самым распространенным движком во всем мире, поэтому он достаточно хорошо защищен и часто выпускает обновления. 1С-Битрикс является наиболее популярной коммерческой CMS в нашем регионе, ее разработчики оперативно реагируют на обнаруженные уязвимости и уведомляют клиентов об этом. Тут важно помнить, что именно владелец сайта или его технические специалисты должны следить за своевременным обновлением системы. Многие их игнорируют или опасаются менять версию из-за самостоятельно или некорректно дописанного функционала сайта, чтобы не спровоцировать отказ проблемных модулей. Но в этом случае взлом из-за устаревшей версии CMS будет вопросом времени.
Что касается других потенциальных уязвимостей, то, по статистике hoster.by, это проблемы, связанные с отсутствием практик и подходов безопасной разработки и эксплуатации системы:
Что делать, чтобы снизить вероятность взлома
Пошагово правильный процесс наведения порядка в информационной безопасности должен выглядеть так:
Важно понимать, что аттестация для интернет-магазинов является обязательным элементом безопасной и спокойной работы, так как все они работают с персональными данными. Текущие требования законодательства достаточно четко прописаны и их можно соблюсти силами собственных технических специалистов.
Если по какой-то причине провести аттестацию самостоятельно не получится, а также если вы не хотите тратить на это время своих специалистов, то весь процесс можно отдать на аутсорс в аттестованный центр кибербезопасности, который имеет соответствующую лицензию, выданную ОАЦ.
Значит ли успешная аттестация полное отсутствие проблем с безопасностью в будущем?
Как в любой сфере, в информационной безопасности не может быть стопроцентных гарантий и «волшебных таблеток» от всех проблем. Аттестация содержит минимально необходимый перечень требований, выполнение которых позволит серьезно снизить риск реализации популярных угроз. Однако все зависит от владельцев ресурсов и их подходов к обеспечению защиты данных. На мой взгляд, важно, чтобы владельцы интернет-ресурсов понимали, что кибербезопасность является приоритетом.А технологии и перечень услуг в этом направлении постоянно развивается.
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«Вас взломают, а вы даже не заметите». Почему белорусские интернет-магазины можно «вскрыть» за 5 минут и что с этим делать бизнесу
«На взлом интернет-магазина обычно уходит от 5 минут до полутора часов», - говорит руководитель центра кибербезопасности hoster.by Антон Тростянко. При этом...
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