«На старте нам понадобилось менее $ 1000». Белоруски строят бизнес по созданию ИИ-сотрудников

Источник материала: ProBusiness



Слева — Илона Минкевич, справа — Екатерина Францкевич.

Многие руководители не отказались бы от услуг роботов, ведь они не требуют зарплату, не ноют, не устают и готовы выполнять практически любые задания. Нынешняя ситуация такова, что внедрить ИИ-помощников (ИИ-ассистентов) в свой бизнес можно уже сейчас. В Беларуси этим занимается компания AI Sapiens . Ее основательницы Екатерина Францкевич и Илона Минкевич рассказали «Про бизнес» о том, может ли ИИ-сотрудник быть абсолютно бесплатным, какие задачи он готов на себя взять и способен ли он полноценно заменить человека.

«Благодаря хорошему английскому удалось раньше других узнать о возможностях ChatGPT»

История AI Sapiens началась с того, что Екатерина и Илона, имея более чем 15-летний опыт в маркетинге (в том числе на серьезных руководящих должностях и в зарубежных компаниях), хотели создать что-то свое. До этого девушки независимо друг от друга обдумывали возможности заработка на нейросетях.

- В сентябре 2023 года я и Катя вместе с семьями поехали отдыхать на Шри-Ланку, — рассказывает Илона. - Там мы поговорили о том, что надо запускать свой бизнес. Решили, что будем создавать нейропомощников.

У Екатерины на тот момент уже был год опыта постоянного использования ChatGPT для ее маркетинговых задач:

— Несколько лет назад я сотрудничала с американской компанией — у меня хороший английский. Каждую неделю мы устраивали zoom-созвоны и обсуждали новые тренды в нашей сфере. Помню ноябрь 2022 года, очередной zoom. Коллеги стали говорить, что вышел какой-то непонятный ChatGPT.

Потом я стала самостоятельно разбираться с этим инструментом — в LinkedIn как раз начали появляться англоязычные гайды с фишками по использованию нейросети. Я месяц искала способы обойти блокировку для Беларуси, наконец зарегистрировалась. Решила использовать СhatGPT в одном проекте — проработала посадочную страницу для маркетинговой кампании, определила целевую аудиторию, разработала «крючки». Результат получился таким, что я подумала: вау, это супер-круто и на этом можно заработать. Потом с помощью ChatGPT я проверяла англоязычные статьи, делала саммари, также чат помогал генерировать идеи.





Илона примерно в это же время тоже стала изучать и использовать нейросети:

— Когда я занимала должность директора по маркетингу, мне нужно было отвечать за цифры. В ChatGPT есть возможность анализировать таблицы. Я загружала свои таблицы и просила посчитать показатели с использованием трех математических моделей. Он справлялся за 10 минут с тем, на что у меня раньше уходило полдня.

Илону так впечатлили нейросети, что она пошла учиться в российский Институт искусственного интеллекта. Занятия были онлайн, длились в течение года, предполагали выполнение объемного домашнего задания.

— В Институте ИИ нас учили создавать ИИ-ассистентов. Еще до окончания курса я взяла первого клиента по своей новой специальности. Это была российская компания, для них я сделала своего ИИ-координатора. Так и поняла, как на этом зарабатывать.





«Мы создаем бота, который копирует стиль конкретного человека»

В январе 2024 года девушки активно стали вкладывать силы в создание своего дела. Придумали название, стратегию, сделали сайт, разработали портреты ЦА.

— Изначально мы хотели делать ИИ-контент-мейкера для экспертов. Его особенность заключается в том, что бот делает контент в стиле определенного человека, даже копирует его манеру использования смайликов. Это удобно для тех, кто ведет аккаунты в соцсетях. Боту можно дать задание — текстом либо голосовым сообщением, скажем, напиши в моем стиле контент-план для моего нового курса, напиши план на неделю, составь отдельный план для каждого дня недели.





— Разве ChatGPT не делает это бесплатно?

— Мы создаем бота, который копирует стиль конкретного человека, например, лично ваш — он пишет тексты так, как это бы сделали вы. Чтобы ChatGPT выполнил такую задачу, его достаточно сложно настроить, — поясняет Екатерина.

Во время поиска клиентов девушки поняли, что белорусскому рынку интересен другой продукт: бот, который будет отвечать на входящие сообщения в мессенджерах и социальных сетях.





— Представьте ситуацию, — говорит Екатерина. — У компании есть аккаунт в Instagram, туда пишет потенциальный заказчик, задает вопрос. А ему никто не отвечает, потому что таких сообщений у менеджера по сотне в день, еще на нем звонки и он не успевает отвечать быстро. Это может делать ИИ-консультант.

Позже у нас появились и другие варианты нейро-ассистентов.

Сейчас AI Sapiens предлагает разработку семи вариантов ИИ-помощников: ИИ-консультант. Ваши потенциальные клиенты пишут вам в мессенджерах, соцсетях либо в онлайн-чате на сайте, задают повторяющиеся вопросы, интересуются продуктами и услугами. На них отвечает нейросеть. При этом у менеджера есть возможность вклиниться в беседу, если это необходимо. Нейросеть может отвечать в Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, MetaMessenger, Вконтакте, Авито, консультировать по услугам/продуктам компании, даже записывать на прием к специалистам.

Ваши потенциальные клиенты пишут вам в мессенджерах, соцсетях либо в онлайн-чате на сайте, задают повторяющиеся вопросы, интересуются продуктами и услугами. На них отвечает нейросеть. При этом у менеджера есть возможность вклиниться в беседу, если это необходимо. Нейросеть может отвечать в Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, MetaMessenger, Вконтакте, Авито, консультировать по услугам/продуктам компании, даже записывать на прием к специалистам. ИИ-продавец. Расширенная версия ИИ-консультанта. Этот ассистент сориентирует по наличию, окажет помощь с подбором продукта под запрос, проведет заказчика по скрипту продаж, предложит скидки, рассчитает стоимость продукта с доставкой, при необходимости выставит счет и доведет до покупки.

Расширенная версия ИИ-консультанта. Этот ассистент сориентирует по наличию, окажет помощь с подбором продукта под запрос, проведет заказчика по скрипту продаж, предложит скидки, рассчитает стоимость продукта с доставкой, при необходимости выставит счет и доведет до покупки. ИИ-техподдержка. Функционал исходит из названия: техническая поддержка пользователей. Такой бот полезен компаниям, предлагающим IT-услуги и сервисы, помогает пользователям ориентироваться в продуктах, решать вопросы технического характера быстро и эффективно, не отвлекая специалистов технической поддержки.

Функционал исходит из названия: техническая поддержка пользователей. Такой бот полезен компаниям, предлагающим IT-услуги и сервисы, помогает пользователям ориентироваться в продуктах, решать вопросы технического характера быстро и эффективно, не отвлекая специалистов технической поддержки. ИИ-отдел контроля качества. Если необходимо координировать работу менеджеров, такой ИИ-ассистент поможет просмотреть, прослушать и проанализировать большие массивы данных. Представьте, что продажа основного продукта происходит через бесплатные мероприятия, например, пробные занятия, на которых ведется запись урока. Чтобы запись расшифровать, прослушать и сделать выводы о качестве работы менеджера, следовании скрипту и другим важным метрикам, необходимо занимать время управленцев. Это неэффективно и обходится достаточно дорого. ИИ-помощник за 1,5 минуты проанализирует все необходимые материалы и гораздо эффективнее выполнить роль отдела контроля качества.

Если необходимо координировать работу менеджеров, такой ИИ-ассистент поможет просмотреть, прослушать и проанализировать большие массивы данных. Представьте, что продажа основного продукта происходит через бесплатные мероприятия, например, пробные занятия, на которых ведется запись урока. Чтобы запись расшифровать, прослушать и сделать выводы о качестве работы менеджера, следовании скрипту и другим важным метрикам, необходимо занимать время управленцев. Это неэффективно и обходится достаточно дорого. ИИ-помощник за 1,5 минуты проанализирует все необходимые материалы и гораздо эффективнее выполнить роль отдела контроля качества. ИИ-координатор для внутреннего пользования. Обычно его используют для внутреннего пользования организации, ему «скармливают» рабочие базы. Смоделируем ситуацию: новенький в компании хочет в отпуск и не знает, что ему делать. Для этого он пишет в бот фразу «Как уйти в отпуск?» и получает четкую инструкцию о том, что делать, какое заявление заполнить (также бот дает ссылку на скачивание бланка), к кому его потом занести.

Обычно его используют для внутреннего пользования организации, ему «скармливают» рабочие базы. Смоделируем ситуацию: новенький в компании хочет в отпуск и не знает, что ему делать. Для этого он пишет в бот фразу «Как уйти в отпуск?» и получает четкую инструкцию о том, что делать, какое заявление заполнить (также бот дает ссылку на скачивание бланка), к кому его потом занести. ИИ-координатор по подбору оборудования. Менеджер получает запрос от покупателя, вводит параметры оборудования в бот и получает ссылки на подходящее оборудование из загруженного в бот каталога. Например, директор организации хочет заказать оборудование с определенными параметрами для людей с инвалидностью. С помощью ИИ-координатора менеджеру продаж не обязательно знать детально про абсолютно весь ассортимент компании, в которой он работает.

Менеджер получает запрос от покупателя, вводит параметры оборудования в бот и получает ссылки на подходящее оборудование из загруженного в бот каталога. Например, директор организации хочет заказать оборудование с определенными параметрами для людей с инвалидностью. С помощью ИИ-координатора менеджеру продаж не обязательно знать детально про абсолютно весь ассортимент компании, в которой он работает. ИИ-юрист. Бот умеет сравнивать документ с заданным шаблоном и находить несоответствия, если они есть. Дает рекомендации и подсказки.

Илона приводит в пример один из своих кейсов: школа графического дизайна хотела продавать офлайн-курсы. Для этого запустили рекламу в Instagram. Люди кликали на рекламу, попадали на аккаунт школы и писали одинаковые вопросы: Сколько стоят занятия? Где они будут проводиться? Какой адрес школы? Ответы на типичные вопросы давал специальный ИИ-консультант. Другой заказчик AI Sapiens попросил добавить интересную опцию: чтобы ИИ-работник давал потенциальному клиенту скидку до 20%, если распознавал, что человеку не понравилась цена.

«Создание одного нейро-сотрудника обойдется примерно в 3 тысячи BYN»

— Сколько денег вам понадобилось, чтобы запустить этот бизнес?

— До $ 1000, — говорит Илона.

— Многое мы с Илоной сделали самостоятельно, поэтому не приходилось тратиться. Сайт я сделала сама, это сэкономило нам $ 500. Такие незначительные вложения стали возможны потому, что у нас большой опыт и многое мы можем сделать сами, не привлекая кого-то со стороны, — дополняет Екатерина. — Вначале нас было только двое. Потом мы стали привлекать SMM-специалистов, потому что никому из нас не было интересно что-то делать с соцсетями. Затем появился тестировщик, взяли еще одного разработчика. Сейчас у нас три контент-менеджера, два тестировщика, и два разработчика, один из которых Илона.





Чем ИИ-помощник лучше человека? Ответ на этот вопрос у Илоны и Екатерины четкий: ИИ-помощник справляется быстрее и эффективнее. В него можно загрузить много информации. Бот не устает, у него всегда нейтральное настроение. Но есть и то, с чем нейросеть пока не способна справиться:

— Один бот не может выполнять сразу несколько задач. Он не в состоянии отвечать на сообщения в соцсетях и вычитывать юридические документы. Для каждой задачи нужно создавать отдельного ИИ-ассистента, — поясняет Илона. — Стоимость каждого нейроассистента у нас составляет около 3000 BYN. И еще примерно по $ 100 в месяц нужно отдавать за его обслуживание — за сервера и так далее. В России за создание такого ассистента берут по $ 10 000, но наш рынок к такому не готов.

Еще один момент — бот не может начать переписку первым, он может только ответить на вопрос.





— Самое сложное для нас сейчас — то, что мало кто в Беларуси знает про ИИ-помощников. Нашими клиентами становятся в основном те, кто уже хорошо знает про технологии искусственного интеллекта и заинтересован в оптимизации бизнес-процессов. Тех, кто не слышал ранее про нейро-помощников, заинтересовать сложно. Такие люди сомневаются, опасаются, — говорит Илона. — В Беларуси мы не единственные, кто предлагает такие услуги. Для нас это не конкуренты, а коллеги. С некоторыми мы обменялись информацией, запартнерились, потому что наша общая цель — развить рынок ИИ-помощников в Беларуси.

Помимо разработки и внедрения ИИ-помощников, мы также занимаемся «просветительской» деятельностью, чтобы как можно больше людей узнали о технологии и начали ей пользоваться в личных и профессиональных целях: ведем кафедру Искусственного интеллекта в Институте бизнеса, выступаем в качестве приглашенных экспертов на онлайн- и офлайн-мероприятиях в Беларуси и России, собираем офлайн-митапы в Минске, рассказываем о технологии на интервью.





— А ваши чат-боты не отберут работу у людей?

— Мы любим фразу «вместе, а не вместо». Нейросети помогут снять рутину и заняться людям более важными делами, — говорит Екатерина.