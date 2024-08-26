Яблони по пожеланиям: как фермерам Беларуси удалось наполнить плодами прилавки по всей стране?

«За три года мы стараемся весь сад подкормить навозом. Я покупаю каждый год полторы тысячи тонн. Это хорошо, что в нашем регионе много есть фермеров, занимающимися свиньями, коровами, конями», – отметил руководитель фермерского хозяйства Игорь Ветлов.

Работают на полях весь сезон. Зимой – обрезка деревьев, весной – прополка и пасынковка, летом – сбор урожая и работа с саженцами.

«С одного дерева можно собрать 30 килограммов», – поделился бригадир, садовод Вадим Горелик.

В этом году урожай пришлось спасать. От заморозков яблони восстанавливали витаминами. В год с плантаций вывозят до полутора тонн яблок. Когда рынок страны насыщен, фрукты уходят на экспорт, например, в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, большая часть – в Россию. Заказывают определенный сорт.

«В Норильск уехал один «Лигол». И он туда ехал полтора месяца. Как только доехала первая фура, они звонят и говорят: «Ой, какие чудесные яблоки, можно еще?». А уже полтора месяца прошло, мы все продали», – рассказал Игорь Ветлов.

Часть сбора закладывают в стабфонды страны. Туда отправляют самые зимостойкие сорта. Например, «Айдаред» даже без особого ухода пролежит до апреля.