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Яблони по пожеланиям: как фермерам Беларуси удалось наполнить плодами прилавки по всей стране?
26.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские фермеры помогают заменить импортные фрукты. Садоводы наполняют продукцией прилавки магазинов по всей стране, рассказывает корреспонденты «МИР 24» Галина Пузына.
«Мы можем повысить зимостойкость за счет того, куда мы прививаем этот саженец. Наша белорусская «Алеся» – урожайность у нее хорошая, она зимостойкая. Она такая иммунная. Она меньше всего подвергается заболеваниям», – рассказала агроном Екатерина Чепелко.
«За три года мы стараемся весь сад подкормить навозом. Я покупаю каждый год полторы тысячи тонн. Это хорошо, что в нашем регионе много есть фермеров, занимающимися свиньями, коровами, конями», – отметил руководитель фермерского хозяйства Игорь Ветлов.
Работают на полях весь сезон. Зимой – обрезка деревьев, весной – прополка и пасынковка, летом –
«С одного дерева можно собрать 30 килограммов», – поделился бригадир, садовод Вадим Горелик.
В этом году урожай пришлось спасать. От заморозков яблони восстанавливали витаминами. В год с плантаций вывозят до полутора тонн яблок. Когда рынок страны насыщен, фрукты уходят на экспорт, например, в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, большая часть – в Россию. Заказывают определенный сорт.
«В Норильск уехал один «Лигол». И он туда ехал полтора месяца. Как только доехала первая фура, они звонят и говорят: «Ой, какие чудесные яблоки, можно еще?». А уже полтора месяца прошло, мы все продали», – рассказал Игорь Ветлов.
Часть сбора закладывают в стабфонды страны. Туда отправляют самые зимостойкие сорта. Например, «Айдаред» даже без особого ухода пролежит до апреля.
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Когда рынок страны насыщен, фрукты уходят на экспорт, например, в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, большая часть – в Россию.
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