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Яблони по пожеланиям: как фермерам Беларуси удалось наполнить плодами прилавки по всей стране?

26.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Mir24.tv

Белорусские фермеры помогают заменить импортные фрукты. Садоводы наполняют продукцией прилавки магазинов по всей стране, рассказывает корреспонденты «МИР 24» Галина Пузына.

Дерево под заказ. Меньше болеет, урожая дает больше. В питомнике под Молодечно выращивают яблони согласно пожеланиям фермеров и дачников.

«Мы можем повысить зимостойкость за счет того, куда мы прививаем этот саженец. Наша белорусская «Алеся» – урожайность у нее хорошая, она зимостойкая. Она такая иммунная. Она меньше всего подвергается заболеваниям», – рассказала агроном Екатерина Чепелко.

Для своего яблочного дела Игорь Ветлов выбрал интенсивный сад. Это когда на небольшой территории деревья растут плотно. У фермера на плантациях размером с 50 футбольных полей почти 80 тысяч яблонь. Урожая много, но и забот тоже хватает.

«За три года мы стараемся весь сад подкормить навозом. Я покупаю каждый год полторы тысячи тонн. Это хорошо, что в нашем регионе много есть фермеров, занимающимися свиньями, коровами, конями», – отметил руководитель фермерского хозяйства Игорь Ветлов.

Работают на полях весь сезон. Зимой – обрезка деревьев, весной – прополка и пасынковка, летом – сбор урожая и работа с саженцами.

«С одного дерева можно собрать 30 килограммов», – поделился бригадир, садовод Вадим Горелик.

В этом году урожай пришлось спасать. От заморозков яблони восстанавливали витаминами. В год с плантаций вывозят до полутора тонн яблок. Когда рынок страны насыщен, фрукты уходят на экспорт, например, в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, большая часть – в Россию. Заказывают определенный сорт.

«В Норильск уехал один «Лигол». И он туда ехал полтора месяца. Как только доехала первая фура, они звонят и говорят: «Ой, какие чудесные яблоки, можно еще?». А уже полтора месяца прошло, мы все продали», – рассказал Игорь Ветлов.

Часть сбора закладывают в стабфонды страны. Туда отправляют самые зимостойкие сорта. Например, «Айдаред» даже без особого ухода пролежит до апреля.



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Когда рынок страны насыщен, фрукты уходят на экспорт, например, в Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, большая часть – в Россию.
 
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