Журналисты Беларуси обсудили взаимодействие с парламентом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Качество информирования людей обсудили представители центральных государственных СМИ Беларуси с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко, передает «МИР 24».

Число публикаций в прессе о законопроектах и работе депутатов в округах увеличивается. Но в освещении важно задействовать широкий круг парламентариев. Представители прессы привыкли работать с медийными лицами, однако в новом составе парламента немало и других экспертов. Кроме того, работа депутатов над законами требует большего внимания журналистов.

«Показать не ту часть, когда идет уже обсуждение и принятие закона. Как идет работа над законом, как проводятся парламентские слушания, обсуждения, круглые столы. Использовать потенциал депутатов в проведении непосредственно пропагандистской работы в округах, в регионах. Хотелось бы скорректировать эту работу и проводить ее на регулярной основе. Может быть, какие-то новые формы родятся в этом году», – отметил Игорь Сергеенко.

Новая сессия Палаты представителей откроется 17 сентября. В работе уже находятся 16 законопроектов.