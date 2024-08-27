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Журналисты Беларуси обсудили взаимодействие с парламентом
27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Качество информирования людей обсудили представители центральных государственных СМИ Беларуси с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорем Сергеенко, передает «МИР 24».
Число публикаций в прессе о законопроектах и работе депутатов в округах увеличивается. Но в освещении важно задействовать широкий круг парламентариев. Представители прессы привыкли работать с медийными лицами, однако в новом составе парламента немало и других экспертов. Кроме того, работа депутатов над законами требует большего внимания журналистов.
Новая сессия Палаты представителей откроется 17 сентября. В работе уже находятся 16 законопроектов.
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Новая сессия Палаты представителей откроется 17 сентября. В работе уже находятся 16 законопроектов.
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