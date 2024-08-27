Лукашенко на Республиканском педсовете: Стала ли школа храмом?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко в рамках Республиканского педсовета провел встречу с работниками сферы образования . Традиционно в преддверии Дня знаний во Дворце Республики говорили о проблемах и перспективах системы.



Президенту доложили о подготовке к новому учебному году и выполненных поручениях. Закуплено оборудование в школьные столовые для улучшения качества питания, решены вопросы с подвозом учеников из отдаленных поселков, устранены практически все выявленные нарушения, рассказали в Минобразования. Масштабную работу провели над учебниками и пособиями. Александр Лукашенко потребовал рассказать о проблемах, а они есть, например, вопросы с воспитанием учеников.

«Помните, я сказал, что школа – это храм, и, переступая порог этого храма, ты должен отдавать себе отчет (прежде всего ученик). Это выполнено поручение? Школьники приходят в школу с трепетом, понимают, куда они пришли? Или на перемене дым столбом стоит? Есть это в школе или нет? Темнить, врать или приукрашивать не надо. Я хочу от вас услышать правду. Я хочу почувствовать нерв нашего учительства», – заявил белорусский лидер.

На педсовете собралось больше двух с половиной тысяч человек со всей страны. Это преподаватели, руководители учебных заведений, чиновники, депутаты.