|
Погода в СНГ: в 16 регионах Казахстана штормовое предупреждение, на юго-востоке Беларуси больше 30 градусов
27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Москве вторник может стать самым жарким днем недели. В российской столице снова выше 30 тепла и солнце. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
В 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На большей части республики дожди с грозами. На западе жара – выше 30 градусов. В Актюбинской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Жителей просят не разжигать огонь вне мангала, иметь при себе воду, чтобы залить пламя. Опасаться нужно и воды. В жаркую погоду люди часто купаются в запрещенных местах, и это приводит к трагедиям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Погода в СНГ: в 16 регионах Казахстана штормовое предупреждение, на юго-востоке Беларуси больше 30 градусов
О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)