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Погода в СНГ: в 16 регионах Казахстана штормовое предупреждение, на юго-востоке Беларуси больше 30 градусов

27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в СНГ: в 16 регионах Казахстана штормовое предупреждение, на юго-востоке Беларуси больше 30 градусов
 Фото: МТРК «Мир»

В Москве вторник может стать самым жарким днем недели. В российской столице снова выше 30 тепла и солнце. О том, какая погода в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В 16 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. На большей части республики дожди с грозами. На западе жара – выше 30 градусов. В Актюбинской, Мангистауской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. Жителей просят не разжигать огонь вне мангала, иметь при себе воду, чтобы залить пламя. Опасаться нужно и воды. В жаркую погоду люди часто купаются в запрещенных местах, и это приводит к трагедиям.

Беларусь

Август в Беларуси напоследок решил задать жару. На юго-востоке зной за 30 и сухо. Действует «оранжевый» уровень погодной опасности. В Минске чуть прохладнее: плюс 28. Даже в такую погоду аграрии не сбавляют темпов. В стране завершили сев озимого рапса. Урожай будет на 140 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Вырастет и объем экспорта.

Кыргызстан

В Бишкеке плюс 29, но после сильной жары такую погоду жители считают комфортной. Прохладнее на севере и горных районах. Там ночью пройдут дожди. Конец августа в Кыргызстане – время заготовок на зиму. Хозяйки делают запасы солений и варенья. Тем более в этом году урожай овощей и фруктов богатый. Те, кто не готов проводить последние дни лета на кухне, могут купить консервы на рынке. Цены упали: банка малинового джема или зимнего салата обойдется на 20% дешевле. Примерно в 100 сомов, это столько же рублей.



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Теги: Минск
 
 
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