Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На выборах в Узбекистане миссию наблюдателей Содружества Независимых Государств возглавит генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Такое решение приняли в Минске полпреды стран Содружества.

27 октября в Узбекистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Впервые – по смешанной системе: 75 депутатов изберут по партийным спискам, еще столько же – в округах. Полпреды сформировали также повестку заседания глав правительств стран СНГ, оно пройдет в Москве в начале ноября. Всего рассмотрят 20 документов в экономической, транспортной и гуманитарной сферах.

«Идет подготовка планово, спокойно, содержательно. Одним из важных вопросов будет вопрос рассмотрения устранения препятствий во взаимной торговле. Вопрос больной. Каждое из государств стремится защитить свои национальные интересы, и нередко это не вызывает восторга у соседей. Тем не менее, эти вопросы решаются. В рамках СНГ созданы специальные рабочие группы высокого уровня», – заявил Сергей Лебедев.

Еще один ключевой вопрос – сохранение исторической памяти. Заседание в Москве откроют официальным обращением в связи с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.