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Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана
27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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27 октября в Узбекистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Впервые – по смешанной системе: 75 депутатов изберут по партийным спискам, еще столько же – в округах. Полпреды сформировали также повестку заседания глав правительств стран СНГ, оно пройдет в Москве в начале ноября. Всего рассмотрят 20 документов в экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
Еще один ключевой вопрос – сохранение исторической памяти. Заседание в Москве откроют официальным обращением в связи с наступающим 80-летием Победы в Великой Отечественной войне.
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Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана
27 октября в Узбекистане пройдут выборы в нижнюю палату парламента. Впервые – по смешанной системе.
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