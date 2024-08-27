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Республиканский педсовет в Беларуси: Лукашенко назвал задачи современного образования
27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Существенных реформ в системе образования Беларуси больше не будет. Об этом заявил президент страны
Проблемы решены, поручения выполнены, доложили президенту. Но это не торжественное собрание, подчеркнул Александр Лукашенко и потребовал говорить откровенно о недочетах.
Одна из нестыковок – недобор студентов на ряд специальностей. Абитуриентов не досчитались в сельском хозяйстве и инженерии.
«То, что нам крайне сегодня надо. Кушать все хотят. А как завтра кормиться будем? Все от земли. А как без инженеров будем? Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят», – заявил президент.
Образование – государственная отрасль. В нее вкладывали и продолжат вкладывать средства, заявил президент. Только за три года на развитие сферы направили 30 млрд белорусских рублей (это почти 900 млрд российских). Построены школы, закуплено оборудование и транспорт. Лукашенко назвал сверхидею всех усилий.
И возможность реализовать себя в науке должна быть не только в столице. Ранее президент требовал пересмотреть специальности для нужд экономики, обновить учебные программы, чтобы вчерашнего выпускника не доучивали на предприятии. Усилить поручил и программы воспитания. Ведь сегодня появился новый, опасный педагог.
Александр Лукашенко назвал ключевые направления, которые предстоит доработать. Например, повысить престиж педагогических профессий. Еще одна задача: удержать талантливую молодежь в стране. Для этого создадут образовательный хаб – по словам президента, не хуже Гарварда. Будут развивать и профессии будущего.
Поэтому учитель должен быть безупречным, а образование в Беларуси – оставаться доступным для всех. Это базовый принцип, по мнению Лукашенко.
Педагоги поблагодарили президента за поддержку сферы и пристальное внимание к ней. А напоследок сдали «работу над ошибками» – Лукашенко подарили обновленный учебник философии. Ранее лидер страны критиковал его за некачественный материал.
У Александра Лукашенко спросили про возможность сокращения школьных предметов в выпускных классах. Президент ответил, что является сторонником традиционной системы образования, когда воспитывают ученика с широким кругозором.
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Президент провел встречу с педагогами, рассказал о предстоящих задачах и раскритиковал за ряд недочетов в системе образования.
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