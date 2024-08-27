Республиканский педсовет в Беларуси: Лукашенко назвал задачи современного образования

Одна из нестыковок – недобор студентов на ряд специальностей. Абитуриентов не досчитались в сельском хозяйстве и инженерии.

«То, что нам крайне сегодня надо. Кушать все хотят. А как завтра кормиться будем? Все от земли. А как без инженеров будем? Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят», – заявил президент.

Образование – государственная отрасль. В нее вкладывали и продолжат вкладывать средства, заявил президент. Только за три года на развитие сферы направили 30 млрд белорусских рублей (это почти 900 млрд российских). Построены школы, закуплено оборудование и транспорт. Лукашенко назвал сверхидею всех усилий.

«Развитие прорывных технологий, открытие новых отраслей – для этого нам нужны квалифицированные кадры, способные креативно мыслить, решать нестандартные задачи, перенимать передовой опыт, внедрять его в реальное производство и социальную сферу. Мы самым серьезным образом взялись за науку. И роль вузовской науки должна только возрастать», – заявил глава государства.

И возможность реализовать себя в науке должна быть не только в столице. Ранее президент требовал пересмотреть специальности для нужд экономики, обновить учебные программы, чтобы вчерашнего выпускника не доучивали на предприятии. Усилить поручил и программы воспитания. Ведь сегодня появился новый, опасный педагог.

«Это интернет. Нам брошен очередной серьезный вызов. В школы приходят дети новой технологической эпохи – те, кто с пеленок держит в руках этот несчастный гаджет. Вы еще вчера должны были подумать, с какими методиками, программами, с каким букварем будете входить в класс к таким ученикам», – подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко назвал ключевые направления, которые предстоит доработать. Например, повысить престиж педагогических профессий. Еще одна задача: удержать талантливую молодежь в стране. Для этого создадут образовательный хаб – по словам президента, не хуже Гарварда. Будут развивать и профессии будущего.

«Например, телемедицина, агрокибернетика, биохакинг. Но будем помнить, что искусственный интеллект не заменит вас, живого учителя – особенно в воспитании навыков, адаптивности и нацеленности на будущее», – объяснил Лукашенко.

Поэтому учитель должен быть безупречным, а образование в Беларуси – оставаться доступным для всех. Это базовый принцип, по мнению Лукашенко.

Педагоги поблагодарили президента за поддержку сферы и пристальное внимание к ней. А напоследок сдали «работу над ошибками» – Лукашенко подарили обновленный учебник философии. Ранее лидер страны критиковал его за некачественный материал.

У Александра Лукашенко спросили про возможность сокращения школьных предметов в выпускных классах. Президент ответил, что является сторонником традиционной системы образования, когда воспитывают ученика с широким кругозором.