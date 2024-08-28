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Аптечный бизнес: 4 совета, как увеличить объем продаж в несколько раз
28.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Далеко не все аптеки и ранее могли похвастаться устойчивыми финансовыми показателями. «А с активным развитием e-commerce в фармацевтике аптечные сети вообще запаниковали, напрямую связывая любое падение продаж с этим фактором. Неправильно относить подобные трудности на счет конкуренции с онлайн-аптеками. Есть способы нарастить объем продаж в несколько раз и в текущих реалиях», — уверен руководитель отдела электронной коммерции фармацевтического дистрибьютора ФК ПУЛЬС Евгений Поляков. Эксперт поделился секретами с «Про бизнес».
— Управление фармацевтическим бизнесом по своей сути схоже с деятельностью в других сферах, к примеру, с розничной торговлей. Ключевые правила и основы остаются неизменными для любого бизнеса. Для того, чтобы преуспеть важно заранее определить, почему вы решили заняться именно этой сферой, какие цели ставите перед собой как предприниматель и какие ресурсы у вас имеются для их достижения. Я готов поделиться опытом нашей компании по росту объемов продаж в аптечном бизнесе, поэтому упаковал его в четыре подхода, которые можно использовать, как одновременно, так и последовательно.
Подход 1. Оценка финансового состояния аптеки без слепых зон
Перед тем, как начинать работу над увеличением объема продаж, стоит понять, насколько достоверны результаты оценки текущего финансового состояния аптеки. И здесь немаловажен фактор наличия или отсутствия «слепых зон» в проводимом анализе. Разумеется, любая аптечная сеть уже подключена к тому или иному IT-продукту, который позволяет автоматизировать расчет таких показателей, как приход-расход, розничная выручка и т.д. Такого рода данные уже можно использовать для анализа эффективности бизнеса. Однако главный вопрос заключается в следующем: насколько качественно анализируются и насколько достоверно интерпретируются эти данные?
К примеру, часто владельцы аптек заблуждаются, думая, что выдача e-com заказа для них менее рентабельна, нежели реализация коммерческого заказа. В основе этого ложного убеждения лежат два фактора:
Как результат — большой процент аптек до сих пор существует исключительно благодаря результатам розничного маркетинга. При этом владельцы таких аптек забывают о важном факторе, который помогает оценить эффективность бизнеса: процент рабочего времени фармацевтов, который они заняты на выдаче препаратов (вряд ли он достигает показателя в 100%).
Несомненно, чистый доход от e-com заказа ниже, нежели от коммерческого. Однако средний чек одного коммерческого заказа значительно меньше. Таким образом, прибыль от e-com заказа получается незначительно ниже, чем от коммерческого за счет более высокого среднего чека. Одновременно, если сотрудник аптеки не занят постоянно на выдаче, его рабочее время расходуется неэффективно. Онлайн-заказы способны восполнить эту эффективность, увеличивая трафик в аптеку в виде клиентов, приходящих за выдачей интернет-заказов.
Позиция владельцев аптек, что развитие е-соm в аптечном бизнесе «уводит» клиентов из аптек — не более, чем заблуждение. E-com, наоборот, генерирует дополнительный трафик покупателей. И тут главное — научиться правильно работать с этими покупателями. Нужно, чтобы фармацевты умели давать покупателям качественные консультации при отпуске заказа, умели предлагать дополнительные товары, в том числе из категории собственной торговой марки. Важно и наличие программы лояльности от аптеки. При соблюдении этих условий итоговая прибыль от реализации e-com заказов будет не просто сопоставима с доходом от розничных продаж, а, напротив, принесет аптеке дополнительный доход и новых постоянных покупателей. Кроме того, приходящие с e-com площадок покупатели, могут сделать дополнительные покупки, находясь уже в аптеке.
Стоит также учесть, что для аптеки реализация онлайн-заказа не сопряжена с дополнительными расходами — аренда, коммунальные платежи и зарплата сотрудникам уже платятся.
Подход 2. Инвестиции в модернизацию
Чтобы вырастить объем продаж, для начала бизнесу порой требуется инвестировать в развитие. Главный вопрос: во что стоит вложиться, чтобы гарантированно получить положительный результат? Есть несколько вариантов:
Подход 3. Оптимизация ассортимента товаров
С точки зрения оптимизации товарного ассортимента аптеки для увеличения ее прибыльности можно выделить две противоположные стратегии:
Обе стратегии могут демонстрировать одинаковую эффективность. При выборе подхода необходимо также учитывать местоположение аптеки и особенности целевой аудитории, посещающей эти точки, а также тот ассортимент, который люди приобретают.
Без сомнения есть возможность применить промежуточный подход — сформировать сбалансированную ассортиментную матрицу, которая не будет ни слишком узкой, ни чрезмерно расширенной.
Есть и еще один интересный ход, который поможет аптекам вырастить объем продаж, но реализовать его можно только в коллаборации с e-com площадками — это «бесконечная полка». Суть в том, что на онлайн сервисе, к которому подключена аптека, у покупателя будет возможность собрать корзину, включая препараты, отсутствующие в данный момент в ассортименте в нужном количестве, с возможностью забрать их на следующий день из ближайшей аптеки.Все в выигрыше — аптека расширяет ассортиментное предложение без фактического увеличения товарного запаса, а клиент — приобретает все, что ему нужно в одном месте.
Подход 4. Использование дополнительных стратегий в отношении ассортимента
Можно применить еще три стратегии в отношении ассортимента:
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Далеко не все аптеки и ранее могли похвастаться устойчивыми финансовыми показателями. «А с активным развитием e-commerce в фармацевтике аптечные сети вообще...
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