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Лукашенко: Как удержать страну, надо думать всем, и все начинается с учителей

27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко: Как удержать страну, надо думать всем, и все начинается с учителей
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Как сохранить страну, надо думать всем, в том числе и учителям. Об этом заявил Александр Лукашенко на Республиканском педагогическом совете. Президент в преддверии Дня знаний провел встречу с работниками сферы образования во Дворце Республики.

Главе государства доложили о выполненных поручениях, школьных реформах и итогах вступительной кампании. Белорусский лидер же заострил внимание на проблемах в системе. Например, пробелы в воспитании молодежи и недобор в учебных заведениях по ряду важных для экономики профессий. При этом в развитие сферы государство вкладывает большие средства, даже несмотря на трудности. На непростой ситуации вокруг Беларуси президент остановился отдельно и объяснил роль педагогов в такой обстановке.

«Что эти бешеные на Западе там готовят против нас. Мы должны это держать в поле зрения. Что нам надо в этой ситуации – страну развернуть с Запада на Восток. Надо обеспечить, чтобы тебя приняли на Востоке. Слава богу, у нас это получается, но это тяжелейшая работа. Страна живет в очень тяжелый период, вопрос «или – или». Мы с вами в одной лодке. И деваться нам некуда. Страну надо удержать. Все хотим быть суверенными и независимыми. А как ее удержать, надо думать всем. И все начинается с нас, с учителей», – заявил Александр Лукашенко.

На педсовете собралось больше двух с половиной тысяч человек со всей страны. Это преподаватели, руководители учебных заведений, чиновники, депутаты.



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Президент в преддверии Дня знаний провел встречу с работниками сферы образования во Дворце Республики.
 
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