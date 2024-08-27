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Лукашенко: Как удержать страну, надо думать всем, и все начинается с учителей
27.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как сохранить страну, надо думать всем, в том числе и учителям. Об этом заявил Александр Лукашенко на
Главе государства доложили о выполненных поручениях, школьных реформах и итогах вступительной кампании. Белорусский лидер же заострил внимание на проблемах в системе. Например, пробелы в воспитании молодежи и недобор в учебных заведениях по ряду важных для экономики профессий. При этом в развитие сферы государство вкладывает большие средства, даже несмотря на трудности. На непростой ситуации вокруг Беларуси президент остановился отдельно и объяснил роль педагогов в такой обстановке.
На педсовете собралось больше двух с половиной тысяч человек со всей страны. Это преподаватели, руководители учебных заведений, чиновники, депутаты.
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