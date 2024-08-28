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Наталья Кочанова и Шавкат Мирзиеев отметили динамичное развитие отношений Минска и Ташкента

28.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Наталья Кочанова и Шавкат Мирзиеев отметили динамичное развитие отношений <a href=Минска и Ташкента" height="100%" width="670">
Фото: Сайт президента республики Узбекистан

Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава парламента находится с официальным визитом в Ташкенте. Там проходит женский бизнес-форум двух стран, передает телеканал «МИР 24».

На встрече стороны отметили: дружественные отношения Минска и Ташкента развиваются динамично. Это помогает продвигать контракты и налаживать сотрудничество в сфере торговли, промышленности, здравоохранения, образования и многих других областях. Только по итогам работы второго женского бизнес-форума стороны подписали 60 соглашений на общую сумму в 50 миллионов долларов.

«Мы работаем над законопроектами, которые должны идти от жизни. Мы вообще палаты территориального представительства, для нас очень важно региональное сотрудничество. У нас созданы группы дружбы, но мы вывели контакты на новый уровень. Сегодня у нас уже будет работать комиссия по сотрудничеству между Беларусью и Узбекистаном. Региональное сотрудничество, работа с людьми – это тоже основополагающий вопрос», – заявила Наталья Кочанова.

Белорусскую продукцию на форуме продемонстрировали полсотни отечественных производителей, было представлено 70 научных разработок.



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Теги: Минск
 
 
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Председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова находится с официальным визитом в Ташкенте, где проходит женский бизнес-форум.
 
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