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Наталья Кочанова и Шавкат Мирзиеев отметили динамичное развитие отношений Минска и Ташкента
28.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV BelarusМинска и Ташкента" height="100%" width="670">
Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова встретилась с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Глава парламента находится с официальным визитом в Ташкенте. Там
На встрече стороны отметили: дружественные отношения Минска и Ташкента развиваются динамично. Это помогает продвигать контракты и налаживать сотрудничество в сфере торговли, промышленности, здравоохранения, образования и многих других областях. Только по итогам работы второго женского бизнес-форума стороны подписали 60 соглашений на общую сумму в 50 миллионов долларов.
Белорусскую продукцию на форуме продемонстрировали полсотни отечественных производителей, было представлено 70 научных разработок.
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Председатель Совета Республики Нацсобрания Беларуси Наталья Кочанова находится с официальным визитом в Ташкенте, где проходит женский бизнес-форум.
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