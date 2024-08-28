Кочанова: Межпарламентские связи Беларуси и Узбекистана вышли на абсолютно новый уровень

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Межпарламентские связи Ташкента и Минска выходят на абсолютно новый уровень. Об этом заявила глава верхней палаты белорусского парламента Наталья Кочанова. Со своей коллегой Танзилой Нарбаевой они подписали дорожную карту сотрудничества.



Встреча прошла в Ташкенте в рамках двустороннего женского бизнес-форума. В составе белорусской делегации свыше 100 государственных деятелей и представителей деловых кругов. Сотрудничество активизируется в самых разных отраслях – от машиностроения до медицинских и образовательных услуг.

«Мы ментально очень схожи, наши люди, народ трудолюбивый. Так говорит Александр Григорьевич, наш президент. Он с глубоким уважением относится и к президенту Узбекистана, господину Мирзиееву, к стране, к народу, потому что, конечно, нас связывает очень многое. Наше сотрудничество действительно сегодня развивается абсолютно по всем направлениям, во многом заслуга – тональность наших дружественных отношений», – заявила председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Узбекско-белорусский женский бизнес-форум проходит во второй раз. Первый принимал Минск в сентябре прошлого года. Тогда стороны заключили контракты на 90 с лишним миллионов белорусских рублей (больше 2,5 миллиардов российских рублей).