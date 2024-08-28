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Кочанова: Межпарламентские связи Беларуси и Узбекистана вышли на абсолютно новый уровень
28.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Межпарламентские связи
Узбекско-белорусский женский бизнес-форум проходит во второй раз. Первый принимал Минск в сентябре прошлого года. Тогда стороны заключили контракты на 90 с лишним миллионов белорусских рублей (больше 2,5 миллиардов российских рублей).
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Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики находится с официальным визитом в Узбекистане.
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