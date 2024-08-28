Погода в СНГ: на севере и востоке Казахстана ночные заморозки, из-за жары в Беларуси вырос риск лесных пожаров

В День знаний погода сделает подарок школьникам Москвы и области. 1 сентября воздух прогреется до 30 градусов. 28 августа в российской столице плюс 28, что тоже выше климатической нормы августа. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Север и восток Казахстана прощаются с летом. В регионах открывают сезон ночные заморозки. Температура воздуха упадет до плюс 5. С приближением холодов спасатели начали проверять печное оборудование. В первую очередь заходят в дома, где живут многодетные семьи и пенсионеры.
«Сотрудники посещают данные дома, проводят инструктаж среди граждан, рассказывают о требованиях пожарной безопасности. Проверяют печь на наличие различных нарушений. Дают рекомендации по устранению тех или иных нарушений», – рассказала главный специалист управления департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр.
Кыргызстан
Как избавиться от головной боли в пасмурную погоду?
Сильные дожди заливают горные и предгорные районы Кыргызстана. Риск селей и камнепадов высокий. Спасатели призывают граждан не ходить в ущелья, а также отказаться от отдыха на берегах рек. Опасными в эти дни также остаются трассы Бишкек-Ош, Балыкчи-Каракол. МЧС призывает водителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности. В экстренных ситуациях жителей просят звонить на горячую линию «112».
Беларусь
В конце лета в Беларуси жарко, как в июле. На юго-востоке страны до плюс 33. Из-за пекла продлили «оранжевый» уровень погодной опасности. Риск пожаров высокий. В некоторых областях действуют запреты на посещения лесов. В остальных регионах, где ввели ограничения, заходить в лес и собирать грибы и ягоды можно, нельзя разводить костры. У грибников сейчас сезон лисичек. Эта группа грибов не любит прохладу и лучше плодоносит после теплого дождя. Недавно белорус обнаружил редкий вид – лисичку желтеющую. По вкусу напоминает кальмара.