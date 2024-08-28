Погода в СНГ: на севере и востоке Казахстана ночные заморозки, из-за жары в Беларуси вырос риск лесных пожаров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День знаний погода сделает подарок школьникам Москвы и области. 1 сентября воздух прогреется до 30 градусов. 28 августа в российской столице плюс 28, что тоже выше климатической нормы августа. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Север и восток Казахстана прощаются с летом. В регионах открывают сезон ночные заморозки. Температура воздуха упадет до плюс 5. С приближением холодов спасатели начали проверять печное оборудование. В первую очередь заходят в дома, где живут многодетные семьи и пенсионеры.

«Сотрудники посещают данные дома, проводят инструктаж среди граждан, рассказывают о требованиях пожарной безопасности. Проверяют печь на наличие различных нарушений. Дают рекомендации по устранению тех или иных нарушений», – рассказала главный специалист управления департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Анастасия Скляр.

Кыргызстан

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