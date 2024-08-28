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Беларусь ежегодно добывает до 2 млн тонн торфа, часть идет на грунт для шампиньонов и голубики

28.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь ежегодно добывает до 2 млн тонн торфа, часть идет на грунт для шампиньонов и голубики
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беларусь все активнее использует залежи торфа в сельском хозяйстве. Он, в частности, идет на грунт для шампиньонов и голубики. Уникальный состав уже оценили на внутреннем рынке и за рубежом.

На торфяных предприятиях теперь белорусская техника. Производством занимается завод в Гомельской области. Продукцию он поставляет в том числе и за границу. Уже подписан новый контракт с Китаем. В России поставки идут в ряд регионов, среди них – Московская, Рязанская и Владимирская области.

«Торф интересен по своим характеристикам. Топливная группа является, например, альтернативой каменному углю. По себестоимости мы являемся проходными по цене, поставляя этот вид продукции. Почему и цементная промышленность откликнулась на возможность совместной реализации таких проектов», – заявил министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко.

Беларусь – один из мировых лидеров по добыче торфа. Ежегодный объем достигает двух миллионов тонн.



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Уникальный состав уже оценили на внутреннем рынке и за рубежом. Беларусь – один из мировых лидеров по добыче торфа.
 
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