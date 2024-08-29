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«Первый информационный»: новый телеканал заработает в Беларуси

29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Первый информационный»: новый телеканал заработает в Беларуси
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси заработает круглосуточный новостной телеканал – «Первый информационный». Закулисье работы увидели представители правительства.

Работа над новым телеканалом началась два года назад. Сейчас к старту готовы две новые студии. Проект создается на базе Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. В сетке вещания готовят не только информационные блоки в начале каждого часа, но и около 60 авторских проектов и документальных фильмов о важных событиях в жизни страны.

«Такой канал хорош в том числе тем, что у него бывают «звездные часы». Когда случаются яркие события, мы можем в эфир выходить несколько часов подряд, не уходя из студии, чтобы страна могла смотреть, как эти события развиваются», – отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Это первый телеканал Беларуси, который базируется на выпуске новостей каждый час.



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Теги: Новости
 
 
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Это первый телеканал в республике, который базируется на выпуске новостей каждый час.
 
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