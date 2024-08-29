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«Первый информационный»: новый телеканал заработает в Беларуси
29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси заработает круглосуточный новостной телеканал – «Первый информационный». Закулисье работы увидели представители правительства.
Это первый телеканал Беларуси, который базируется на выпуске новостей каждый час.
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Это первый телеканал в республике, который базируется на выпуске новостей каждый час.
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