«Первый информационный»: новый телеканал заработает в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заработает круглосуточный новостной телеканал – «Первый информационный». Закулисье работы увидели представители правительства.



Работа над новым телеканалом началась два года назад. Сейчас к старту готовы две новые студии. Проект создается на базе Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании. В сетке вещания готовят не только информационные блоки в начале каждого часа, но и около 60 авторских проектов и документальных фильмов о важных событиях в жизни страны.

«Такой канал хорош в том числе тем, что у него бывают «звездные часы». Когда случаются яркие события, мы можем в эфир выходить несколько часов подряд, не уходя из студии, чтобы страна могла смотреть, как эти события развиваются», – отметил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Это первый телеканал Беларуси, который базируется на выпуске новостей каждый час.