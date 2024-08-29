Павла Дурова могут посадить на 10 лет. Чему эта ситуация с основателем Telegram должна научить каждый бизнес

Источник материала: ProBusiness

Почти неделю назад Павла Дурова задержали во Франции. Позже выяснилось, что ему хотят предъявить обвинения по 12 разным преступлениям (от нежелания сотрудничать с правоохранитеными органами до содействия терроризму и распространению порнографии). А еще через 4 дня эти обвинения все-таки предъявили и отпустили Павла под залог в 5 млн евро, но запретили покидать Францию. Сейчас у основателя Telegram статус шаткий и непонятный: грозит до 10 лет тюрьмы, вина не доказана и не известно, сколько будет длиться следствие. Зато известно, как рынок отреагировал на эти события (спойлер: далеко не все последствия позитивны для проектов Павла Дурова). Поэтому «Про бизнес» решил напомнить, как нужно строить свое дело, чтобы даже при вашем неожиданном исчезновении (необязательно вас захотят задержать французские власти, достаточно, например, просто серьезно заболеть) бизнес продолжал работать.

Какие есть риски у Telegram

Начнем с позитива. Взрывной интерес к личности основателя в связи с его задержанием поднял Telegram в топы самых популярных приложений. Рост составил около 4%. Возможно, это временное явление, но шансы популярного мессенджера дойти до миллиарда пользователей увеличились.

Однако на этом позитив и закончился. Молниеносно стали распространяться слухи о том, что компания была слишком зависима от личности основателя и что теперь неясно, кто будет ее управлять. Некоторые вообще стали сомневаться, что Telegram будет способен работать дальше. Часть слухов доходила до абсурда: например, началась паника из-за того, что Apple якобы собирается удалить приложение со своих устройств и что люди потеряют все свои переписки. Правда все это было достаточно быстро опровергнуто.

А вот страхи действующих и потенциальных инвесторов мессенджера и других проектов Павла Дурова (например, криптовалюты Toncoin) стали вполне осязаемыми. После объявления о задержании Дурова стоимость TON упала примерно на 15%. Позже криптовалюта потеряла еще 5%.



Фото: iguides.ru

Кроме того, у Telegram есть свои облигации, и котировки этих ценных бумаг потеряли около 10% в стоимости. Что будет дальше — не известно.

Главные риски, которые могут реализоваться, — менеджерские. Падение доходов приведет к экономии, которая явно ухудшит и сам продукт. Сейчас Павел Дуров на свободе, но во Франции, а головной офис компании в ОАЭ. Лично заверить всех сотрудников, что с бизнесом все будет в порядке, — затруднительно.

Что предпринять, чтобы бизнес работал и без вас

1. Необходимо создать резервные механизмы управления компанией

Это дает не только возможность в любой момент отойти от оперативного управления, но и гарантии, что бизнес продолжит работать в случае форс-мажора (например, временного отсутствия директора по причине болезни). Мы рассказывали , как подстраховаться в жестких условиях пандемии и общей неопределенности.

2. Важно определить, какими должны быть самые первые действия сотрудников компании, если директора заключили под стражу. Мы объясняли , что предпринять, чтобы бизнес остался управляемым в такой ситуации.

3. Уйдите как можно раньше из «операционки». Мы давали советы , как собственнику научиться делегировать и какие усилия для этого потребуются.

Надеемся, что наши статьи помогут вам и вашему бизнесу быть готовыми к любому форс-мажору.