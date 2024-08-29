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Лукашенко рассказал о важной роли СМИ в предвыборной кампании в Беларуси: «Лучше на этом поле будем воевать»

29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Лукашенко рассказал о важной роли СМИ в предвыборной кампании в Беларуси: «Лучше на этом поле будем воевать»
 Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь

Белорусские СМИ будут играть ведущую роль в предвыборной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы.

«Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю, к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать. Нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли за это время. Да, у нас есть немало недостатков. У всех они есть. Но сделано немало. А люди уже пусть определяют, что им делать и кого выбирать. «Валить в пользу» действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже не надо. Спокойно надо показать то, что есть», – отметил Александр Лукашенко.

Зашла речь и о создании первого белорусского информационного канала, который будет вещать круглые сутки. Президент поставил перед новым СМИ одну задачу – рассказывать правду. Что касается перспективы появления медиахолдинга Союзного государства, то главное, по словам Лукашенко, вся работа должна идти на условиях равноправия.



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Президент провел встречу с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы.
 
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