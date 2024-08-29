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Лукашенко рассказал о важной роли СМИ в предвыборной кампании в Беларуси: «Лучше на этом поле будем воевать»
29.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские СМИ будут играть ведущую роль в предвыборной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы.
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Лукашенко рассказал о важной роли СМИ в предвыборной кампании в Беларуси: «Лучше на этом поле будем воевать»
Президент провел встречу с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы.
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