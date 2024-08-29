Лукашенко рассказал о важной роли СМИ в предвыборной кампании в Беларуси: «Лучше на этом поле будем воевать»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские СМИ будут играть ведущую роль в предвыборной кампании. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы.

«Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю, к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать. Нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли за это время. Да, у нас есть немало недостатков. У всех они есть. Но сделано немало. А люди уже пусть определяют, что им делать и кого выбирать. «Валить в пользу» действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже не надо. Спокойно надо показать то, что есть», – отметил Александр Лукашенко.