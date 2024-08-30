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«Это наш основной партнер». Лукашенко призвал журналистов Беларуси активнее сотрудничать с российскими коллегами
30.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские СМИ будут играть ведущую роль в предвыборной кампании. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы, передает «МИР 24».
Александр Лукашенко призвал журналистов не делать в материалах упор на нынешнего главу государства, если он будет кандидатом. Показывать нужно то, что было сделано в стране для людей, подчеркнул президент.
Еще одно президентское напутствие для журналистов – активнее сотрудничать с российскими коллегами.
Глава государства прокомментировал и скорый
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«Это наш основной партнер». Лукашенко призвал журналистов Беларуси активнее сотрудничать с российскими коллегами
Президент провел встречу с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные выборы главы государства.
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