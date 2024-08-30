«Это наш основной партнер». Лукашенко призвал журналистов Беларуси активнее сотрудничать с российскими коллегами

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские СМИ будут играть ведущую роль в предвыборной кампании. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с представителями медиасферы. В будущем году в стране пройдут очередные президентские выборы, передает «МИР 24».

Александр Лукашенко призвал журналистов не делать в материалах упор на нынешнего главу государства, если он будет кандидатом. Показывать нужно то, что было сделано в стране для людей, подчеркнул президент.

«Мы скоро вступаем в предвыборную кампанию. Естественно, что средства массовой информации, к счастью, будут играть практически одну из ведущих ролей в этой ситуации. Я говорю, к счастью, что не другие проблемы, войны и прочее. Лучше на этом поле будем воевать. Нам предстоит в эту предвыборную кампанию показать, чего мы достигли за это время. Да, у нас есть немало недостатков. У всех они есть. Но сделано немало. А люди уже пусть определяют, что им делать и кого выбирать. «Валить в пользу» действующего президента, если он будет кандидатом, нам тоже не надо. Спокойно показать то, что есть», – отметил Лукашенко.

Еще одно президентское напутствие для журналистов – активнее сотрудничать с российскими коллегами.

«Это наш основной партнер. Основной рынок сбыта наших товаров. Естественно, мы должны присутствовать и в регионах. Я справки ваши посмотрел, что мы присутствуем в регионах. Это тоже очень важно. Там наши интересы. И хорошо, что руководители ведущих российских СМИ пошли нам навстречу и готовы всячески поддерживать отношения и сотрудничать», – подчеркнул белорусский лидер.