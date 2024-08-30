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«Если конкуренты плюют в спину, то вы впереди». Ошибки компаний в построении сервиса и советы, как все исправить
30.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Качественный клиентский сервис — это не просто приятное дополнение, а важный компонент стратегии любого успешного бизнеса. Отсутствие у компании сервиса ведет не только к отрицательным отзывам, потере клиентов и снижению лояльности сотрудников, но в некоторых случаях и к юридическим последствиям в виде штрафов или других взысканий. На что конкретно влияет клиентский сервис и какие самые распространенные ошибки совершают компании, порталу «Про бизнес» рассказала Юлия Малаховская — бизнес-практик, эксперт клиентского сервиса, автор Телеграм-канала «Продажи и клиентский сервис» и собственной методики «клиентоориентированные продажи».
10 причин, почему бизнесу нужен клиентский сервис
— Я уже много лет занимаюсь построением клиентского сервиса — и как владелец компании, и как консультант других бизнесов. Вот несколько ключевых факторов, почему клиентский сервис является важнейшим аспектом деятельности любой компании:
1. Удержание клиентов. Удерживать клиентов качественным сервисом экономически выгоднее, чем привлекать новых. Удовлетворенные клиенты с большей вероятностью станут постоянными и продолжат пользоваться услугами компании, что обеспечит ей стабильный доход.
2. Увеличение лояльности клиентов. Положительный опыт взаимодействия с компанией способствует росту адвокатов вашего бренда. Лояльные клиенты не только возвращаются за повторными покупками, но и рекомендуют компанию своим знакомым, что создает бесплатную рекламу и привлекает новых покупателей.
3. Улучшение репутации компании. Покупатели делятся своим опытом, а отзывы о хорошем обслуживании формируют положительный имиджа компании. Негативные отзывы (если вы не уделяете должного внимания сервису), напротив, могут существенно повредить репутации и отпугнуть потенциальных клиентов.
4. Конкурентное преимущество. В условиях, когда продукты и услуги разных компаний схожи по качеству и цене, именно высокое качество обслуживания может стать решающим фактором при выборе компании.
5. Повышение доходов. Довольные клиенты склонны тратить больше денег на услуги и продукты компании. Они также чаще участвуют в программах лояльности и акциях, что увеличивает общий объем продаж.
6. Снижение издержек на маркетинг и рекламу. Рекомендации довольных клиентов (так называемое «сарафанное радио») служат эффективным и экономичным способом привлечения новых потребителей, что позволяет снизить расходы на маркетинг и рекламу.
7. Разрешение конфликтов и улучшение процессов. Эффективный клиентский сервис помогает быстро решать возникающие проблемы и конфликты, что снижает риск негативных отзывов и юридических проблем. Разбор жалоб и предложений клиентов также способствует совершенствованию внутренних процессов и улучшению качества продуктов и услуг.
8. Поддержка инноваций и улучшений. Обратная связь от клиентов предоставляет ценную информацию для улучшения продуктов и услуг. Компания, которая прислушивается к своим клиентам (рекомендую на эту тему книгу Джанелл Барлоу «Жалоба как подарок») способна быстрее адаптироваться к изменениям на рынке и внедрять инновации.
9. Повышение мотивации сотрудников. У компаний с хорошим клиентским сервисом обычно более мотивированные сотрудники — когда люди видят, что их усилия приводят к положительным результатам и довольным клиентам, то чувствуют большую удовлетворенность своей работой.
10. Долгосрочный успех. Компании, которые ставят клиента в центр своей деятельности, в целом имеют больше шансов на долгосрочный успех. Положительные клиентские отношения строятся на доверии и уважении, что является основой устойчивого бизнеса.
Если так очевидно, что клиентский сервис необходим, почему же столько компаний пренебрегают им? Из своего опыта расскажу, почему так происходит.
Самые очевидные ошибки бизнеса в построении клиентского сервиса
Любой клиентский сервис начинается с персонала, внутри компании. Сотрудник, который общается с клиентом, непосредственно влияет на впечатление клиента от вашей компании и на желание приходить к вам за покупками в дальнейшем.
Бывает, что собственник сходил на обучение, понял, как должно быть, и пытается выстроить рабочие процессы по-другому. Но если руководитель не умеет разговаривать с людьми, то все его требования сделать «как лучше» наталкиваются на сопротивление персонала: «Зачем что-то менять, и так же все работало!».
К тому же дефицит кадров привел к тому, что нередко приходится «плясать от персонала» — то есть брать человека, находить его сильные стороны и использовать их в работе. Попытки «сломать» сотрудника и заставить его выполнять то, что ему чуждо, могут привести к тому, что человек просто уволится.
Конечно, на любой работе есть правила и стандарты, обязательные для выполнения: время начала и окончания работы, нюансы коммуникации с клиентом — нужно здороваться, улыбаться. Но если вы видите, что сотрудника в принципе раздражают другие люди, он не готов с ними разговаривать — ну так дайте ему работу с цифрами, со статистикой!
Также важно помнить правило: «Хвалим при всех, ругаем наедине». Ошибку может допустить каждый, но важно про нее сказать в корректной форме с пожеланием, как нужно делать в будущем. Я лично видела ситуацию: молодой человек допустил промах в работе, и его руководитель на протяжении трех недель прилюдно про это вспоминал. Ни у кого нет такой крепкой психики, чтобы ежедневно выносить подобное давление.
Зачастую сотрудник выходит на новое место, и его просто «кидают в бой», не объясняя нюансы работы.
Организованная адаптация помогает новым сотрудникам быстрее понять свои обязанности, цели и стандарты организации, способствует улучшению впечатления нового сотрудника о компании и позволяет «новичку» почувствовать себя частью коллектива. Не забывайте адаптировать «новичков»!
Для экономии некоторые руководители стараются взять в штат «многорукого многонога», который бы совмещал в себе как можно больше специальностей (а зарплату получал, естественно, одну!). Я понимаю, что разумная экономия уместна, и некоторые обязанности действительно можно совмещать. Но для компании важно не тормозить работу многолетним поиском «того самого, уникальное специалиста», который за стандартную оплату будет творить чудеса.
Попытки получить «все и сразу» в одной вакансии приводят к плачевным результатам — если делать в разных сферах по «чуть-чуть», результата не будет. Или сотрудник будет пытаться охватить «все и сразу», быстро выгорит и уволится.
Наем родственников на работу часто вызывает множество проблем и конфликтов интересов: личные отношения могут влиять на профессиональные решения, а незаслуженные привилегии создавать напряжение среди других сотрудников.
Еще сложность в том, что если один из родственников (собственник или директор) имеет власть распоряжаться бюджетом компании, это может вызвать недовольство другого родственника: «А что это у меня такая маленькая зарплата?! Добавить не можешь, что ли?!». То есть деньги компании начинают восприниматься как «единый семейный карман».
Также я очень настороженно отношусь к тому, чтобы в одном коллективе работали семейные пары — даже если они решают разные задачи и как будто бы не пересекаются по работе. Я верю в людей и всегда стараюсь дать им шанс, но у меня уже было несколько историй, после которых появилось правило: не брать на работу родственников и семейные пары.
Я знаю и успешные кейсы семейного бизнеса с многолетней историей, но это, скорее, исключение из правил.
Клиентский сервис не существует в вакууме, он неразрывно связан с маркетингом, дизайном и продажами. И, чтобы его внедрять, у человека должны быть ресурсы и полномочия.
С точки зрения дизайна можно продумать зону ожидания для гостей: уютная мебель, спокойные цвета, наличие зоны с кофе и чаем, чистый туалет со всем необходимым. Там, где это уместно, можно предусмотреть место для детей с карандашами и альбомами, чтобы они заняли себя в ожидании родителей.
По моим наблюдениям, старшее поколение терпимей относится к тому, что в компании сервис «так себе» или вовсе отсутствует («абы было дешевле!»). Но у молодежи 18−30 лет повышенное чувство собственного достоинство и уверенность, что если они — клиенты, то сервис просто необходим. И они его требуют, скандалят, записывают разговоры на телефон.
Кстати, никто не отменял работу с «внутренним клиентом». Сотрудники оценят, если вы сделаете им удобную зону для приема пищи с холодильником и микроволновкой, обеспечите чистыми полотенцами и предметами гигиены. Я сталкивалась с тем, что на СТО, где я работала, не было отдельного санузла для женщин (потому что до меня там и женщин-то не было).
Для многих бизнесов самое страшное, что может случиться, — это получить негативный отзыв в «Книгу жалоб и предложений» или в любой отзовик в сети. Поэтому часто собственники бизнеса не стараются получать обратную связь и предпочитают не уточнять впечатление клиента от товара или услуги.
Я лично сталкивалась с ситуацией, когда на нашу компанию конкуренты писали негативные отзывы. Но помните: если вам плюют в спину — значит вы впереди!
Реальные негативные отзывы от клиента — ваша точка роста. Клиент, по сути, помогает вам улучшить ваш продукт, указывая на недостатки. Это надо принимать с благодарностью и всячески приветствовать. К тому же, если покупателю что-то не понравилось, пусть лучше он это скажет вам (в личном сообщении, в анкете), чем напишет в отзывы или расскажет всем окружающим.
Противоположная тенденция — внедрять (тратить на это время и деньги) высокий уровень сервиса в те сферы, где консультантам или продавцам достаточно выполнять стандартный набор действий.
Даже в одной сфере может быть нужен разный уровень сервиса. Допустим, квартиры на сутки — людям важно, чтобы там было чисто, а участие собственника или какой-то сервис с его стороны не особо нужен. А вот когда вы приезжаете семьей куда-то в агроусадьбу с хозяевами, совсем другая история: вам будет приятно, если приготовят вкусную еду, растопят баню, проведут экскурсию, будут милыми и любезными.
Пару примеров, которые мне запомнились как сервис уровня «вау»:
А вот примеры анти-сервиса:
Вывод
Проанализируйте, какие «фишки» используют другие компании (не только в вашей сфере!), опросите ваших клиентов, сотрудников и партнеров, прочитайте книги на эту тему, посмотрите выступления экспертов. Составьте список того, что вы можете внедрить в своей компании уже завтра, и того, что потребует времени и вложений. Тестируйте, экспериментируйте, проявляйте креативность. Фокусировка на этом инструменте поможет обеспечить устойчивое развитие и финансовый успех вашей компании.
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«Если конкуренты плюют в спину, то вы впереди». Ошибки компаний в построении сервиса и советы, как все исправить
Качественный клиентский сервис - это не просто приятное дополнение, а важный компонент стратегии любого успешного бизнеса. Отсутствие у компании сервиса ведет не...
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