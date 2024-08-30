Кофе с особым вкусом: как «Инклюзивные кофейни» меняют представление о социальном бизнесе

Источник материала: ProBusiness





Сеть «Инклюзивных кофеен», где работают люди с инвалидностью, стремительно расширяется — сейчас открыты уже 4 заведения в 3 городах Беларуси. Совсем недавно заработала новая точка в Могилеве. За короткое время проект доказал свою жизнеспособность и стал важным социальным лифтом для людей с инвалидностью. Что стоит за этим начинанием и какие перспективы открывает инклюзивная занятость в Беларуси? Об этом рассказываем в совместном проекте с компанией А1, которая поддерживает сеть «Инклюзивные кофейни».

Симбиоз бизнеса и соцпроекта

Идея создания сети кофеен, где работают люди с инвалидностью, родилась не случайно. В Беларуси уже давно был запрос на рабочие места, которые бы позволили людям с ограниченными возможностями социализироваться и работать офлайн.

Основная цель проекта «Инклюзивные кофейни» — создание рабочих мест для людей с инвалидностью и их интеграция в общество через доступную занятость.



Наталья Астанина, шеф-бариста

— Для многих инвалидов-колясочников на рынке труда доступна в основном работа онлайн. Но не всем это подходит. И зачастую усугубляет проблему социализации. Работая онлайн, люди проводят большую часть времени дома, а их мобильность и так ограничена. В итоге люди с инвалидностью еще сильнее замыкаются в себе, мало общаются.

Мы хотим показать, что люди с особенностями могут быть успешными профессионалами, достойно зарабатывать и приносить пользу обществу. Для многих наших сотрудников работа в кофейне стала первым опытом самостоятельной трудовой деятельности, — объясняет шеф-бариста кофейни Наталья Астанина.





Сеть кофеен работает уже 4 года. Открыты 2 кофейни в Минске — на ул. Интернациональной, 36 (центр цифровых услуг А1) и ул. Куйбышева, 69 (фирменный магазин А1), а также в Бресте на Варшавском шоссе, 11 и в Могилеве на ул. Гагарина, 79.

В Минске штат сети — 5 постоянных бариста и 2 помощника, люди с синдромом Дауна. В Могилеве и Бресте пока работают по 2 человека, однако сеть планирует нанимать больше сотрудников. Например, сейчас открыта вакансия для еще одного бариста в Могилеве — резюме можно отправлять в Instagram-аккаунт кофейни в Могилеве .

Расширение географии проекта на Брест и Могилев было продиктовано желанием сделать инклюзивные кофейни доступными для жителей разных регионов страны. Но были и другие причины открывать заведения именно в этих локациях.

— Было две ключевых составляющих для открытия точек в Бресте и Могилеве: наличие помещения, подходящего для обустройства кафе, а также наличие в этих городах людей с инвалидностью, которым было бы интересно работать в качестве бариста. И, конечно, мы анализировали проходимость точек в разных локациях, чтобы гарантировать, что кофейни не будут простаивать. Торговые центры оказались наиболее подходящими местами.





«Инклюзивные кофейни» — не просто социальный проект или бизнес «с фишкой». Сеть также способствует изменению отношения общества к возможностям людей с инвалидностью. Ежедневное взаимодействие с клиентами помогает разрушать стереотипы и предубеждения. Посетители кофеен отмечают особую атмосферу в заведениях, и высоко оценивают профессионализм бариста.

— Да, социальная составляющая нашего бизнеса — яркая. И многие клиенты приходят к нам впервые именно потому, что хотят поддержать, сделать доброе дело. Но возвращаются из раза в раз они уже не за этим. А за вкусным кофе и десертами, приятной атмосферой и высоким уровнем сервиса.





Есть клиенты, которые заходят в кафе, не зная о его специфике. Я сама не раз сталкивалась с ситуацией, когда заходит клиент, я начинаю приподниматься в кресле, чтобы принять заказ, а он мне говорит: «Не вставайте, я пока выбираю». И только через некоторое время он понимает, в чем дело. Я вижу это искреннее удивление, а потом в разговоре объясняю, что да, коляска не мешает мне быть бариста, зарабатывать, вести активную жизнь. А когда я говорю, что еще и танцую на коляске и прыгаю с парашютом, это окончательно разбивает все стереотипы.

Возможность достойно жить и зарабатывать

Как отмечает шеф-бариста Наталья Астанина, люди с инвалидностью редко задумываются о том, что могут работать бариста. Дело в том, что зачастую в обычных кофейнях не готовы оборудовать рабочие места для инвалидов-колясочников, нести дополнительные затраты. Поэтому о возможности работать в кофейне большинство людей с инвалидностью узнают от знакомых или в сообществах.

Процесс поиска и отбора бариста для «Инклюзивных кофеен» имеет свои особенности. Основной поток кандидатов поступает через сотрудничество с общественными организациями, занимающимися трудоустройством людей с инвалидностью.





На первом этапе проводится собеседование, где оцениваются базовые навыки, мотивация и личностные качества. Затем следует стажировка, в ходе которой кандидат осваивает азы профессии под руководством опытных наставников. И только после успешного прохождения всех этапов человек зачисляется в штат.

Ключевыми качествами, которые ценятся в кандидатах, являются ответственность, коммуникабельность, желание учиться и развиваться. Профессиональные навыки, такие как знание рецептуры напитков и техники их приготовления, приветствуются, но не являются обязательными.

— К сожалению, надо признать, что в Беларуси не так много активных инвалидов-колясочников, которые будут готовы постоянно добираться на работу физически.

Кофейня ведь должна работать стабильно, по графику, в любую погоду. А значит, бариста во что бы то ни стало должен оказаться на рабочем месте. Поэтому отбор сотрудников у нас тщательный — как по физическим показателям, так и по коммуникативным навыкам. И если социализироваться мы помогаем, профессии обучаем, то инициатива от работника все же нужна.





Результаты работы кофеен впечатляют. Клиенты отмечают высокий уровень обслуживания и особую атмосферу в заведениях.

— Приходя сюда, чувствуешь, что делаешь добро. Видишь, как люди раскрываются, обретая уверенность и новые возможности. Это дорогого стоит, — делится впечатлениями постоянная посетительница минской кофейни.





Создание безбарьерной среды и комфортных условий труда для людей с инвалидностью — одна из ключевых задач «Инклюзивных кофеен». Поэтому в каждом заведении предусмотрены пандусы, широкие проходы, специальное оборудование и визуальная навигация.

Важным аспектом является достойная оплата труда. Зарплата бариста в «Инклюзивных кофейнях» соответствует рыночному уровню и позволяет людям с инвалидностью вести независимый образ жизни.

— Для многих наших сотрудников это первый опыт получения стабильного дохода. Это придает им уверенности и мотивирует развиваться дальше.

И, да, людям с инвалидностью нужна безбарьерная среда, но еще больше им нужна возможность достойно жить. А значит у них должна быть зарплата. По-моему, важно, чтобы был действительно работающий инструмент, система монетизации и действительно создающий возможности проект, — отмечает Наталья.

Бизнес без просадок по выручке

Экономическая составляющая проекта также важна. Несмотря на то, что «Инклюзивные кофейни» являются социальным бизнесом, они стремятся к финансовой устойчивости и прибыльности. Это позволяет не только обеспечивать достойную оплату труда сотрудникам, но и планировать дальнейшее развитие.





— Скажу честно, общепит — непростая бизнес-сфера. Тысячи кофеен в Беларуси открываются и закрываются в течение 1 года. А мы работаем уже 4 и расширяемся. Да, не без трудностей. Кофейня переживала различные этапы: смена сотрудников и локаций. Мы долго выстраивали систему так, чтобы не было кассовых разрывов, появилась стабильная прибыль и возможность расширяться. И нам помогали в А1, чтобы выстроить некоторые внутренние процессы. Но все моменты, которые возникали, были урегулированы.

И сейчас уже достаточно долгий период времени мы работаем стабильно, без просадок по выручке. У нас большой объём работы, поэтому мы не просто выживаем, а расширяемся. «Инклюзивные кофейни» поддерживает компания А1. Так сеть получила помощь с обустройством помещений в Минске в фирменных магазинах. Также сотрудники регулярно обращаются за поддержкой по самым разным поводом: от дизайна нового меню до помощи с выстраиванием бизнес-процессов для бесперебойной работы.



«Инклюзивная кофейня» на ул. Интернациональной, 36

Однако в сети заведений отмечают, что речь о партнерстве, а не спонсорстве.

— Бизнес-смысл — это ключевое. Важно быть полезным и надежным партнером, даже если в проекте есть большая социальная составляющая. Мы видим большой интерес к нашей идее и поддержку со стороны общественности.

И «Инклюзивные кофейни» — это один из немногих социальных проектов, который действительно смог себя «продать» в хорошем смысле этого слова. Мы сумели нарастить потенциал, расширить сеть, самостоятельно выделять деньги на развитие и масштабирование. И это уже успех!

В сети «Инклюзивные кофейни» видят потенциал проекта и планирует дальнейшее расширение. В планах — открытие новых точек в Гомеле, Гродно и Витебске, а также сотрудничество с бизнес-партнерами для создания совместных инклюзивных проектов.

Шеф-бариста Наталья Астанина уверена, что опыт «Инклюзивных кофеен» может стать примером для других компаний, желающих внедрять принципы социальной ответственности в свою деятельность.

— Наш опыт доказывает, что инклюзивная занятость — это не только социальная ответственность, но и экономически выгодный проект. Создавая рабочие места для людей с инвалидностью, компания вносит вклад в развитие общества, меняя представления о возможностях и ценности каждого человека. Инклюзия — это не только про доступность, но и про профессионализм, качество и успех. А инклюзивный бизнес — это не только про благотворительность, но и про возможности. Возможности для людей с инвалидностью проявить себя, для компаний — стать лидерами в своей отрасли, для общества — стать более открытым и справедливым. Мы готовы делиться своим опытом и вдохновлять других на перемены.