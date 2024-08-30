«У нас нет глупых руководителей». В этой компании действительно ценят сотрудников

Источник материала: ProBusiness





В этом году компании «Проект-М» исполнилось 12 лет. И это отличная возможность заглянуть за кулисы одного из ведущих игроков на рынке проектирования и архитектуры. Вместо того чтобы просто перечислять достижения, мы решили рассказать истории людей, которые делают эту компанию уникальной.

Компания «Проект-М» была основана в 2012 году и с тех пор выросла в команду из более чем 90 профессионалов. Здесь работают архитекторы, проектировщики и специалисты из разных областей, каждый из которых привносит свой опыт и идеи в общую работу. Сейчас компания активно ищет новых сотрудников, чтобы продолжать развиваться и справляться с растущими вызовами. Открыты вакансии: Ведущий архитектор проекта ;

Инженер-проектировщик ВК и НВК ;

Инженер-проектировщик ПГС . Если вы такой специалист, то можете стать частью сильной команды профессионалов. Ваш вклад точно оценят по достоинству.

«Сменила работу с понижением, потому что искала рост»

Евгения

Начальник отдела «Архитектурные решения»

— Я работаю в архитектурной сфере уже давно и всегда анализировала рынок. Компания «Проект-М» вызвала у меня интерес, потому что была одной из немногих, которая активно использовала BIM-технологии проектирования. Для меня было очень важно расти как специалисту. И несмотря на то, что я занимала достаточно высокую должность на предыдущем месте работы, я выбрала развитие. Три года назад перешла в «Проект-М» даже с понижением в должности и в зарплате. Ведь я хотела именно роста, перспектив.

За то время, что я работаю в «Проект-М», вижу, как совершенствуется оргсхема компании. Компания привлекла экспертов, чтобы грамотно выстроить внутренние процессы, оптимизировать работу, создать внутренние регламенты, которые упрощают и ускоряют работу.





Компания быстро растет. Коллектив тоже становится больше. Я сама как руководитель постоянно усиливаю свою команду крутыми специалистами. На собеседованиях всегда задаю вопрос: чем бы вы сами хотели заниматься? Дело в том, что архитектура — очень широкое направление, в нем можно быть как технарем, так и креативщиком. Поэтому мне сразу важно понять, как видит свою работу сам кандидат. И здорово. что компания может предложить этот выбор, каким бы ни оказался ответ. Есть возможность давать людям заниматься тем, чем они хотят.

Для меня важно, чтобы человек искренне горел своей работой. Все остальное уже второстепенно. Например, есть люди, которым нравится заниматься своей работой, но так, чтобы их не трогали. Без проблем! И в то же время есть ребята с амбициями, которые хотят взять на себя больше управленческих функций. И это прекрасно! Для каждого есть работа — ее много и разной!

И еще один важный для меня аспект — честность. Мы все люди и допускаем ошибки. И если человек заметил, что сделал что-то не так, то он должен открыто об этом сказать. Тогда мы вместе найдем способ решить проблему. Не последует никаких штрафных санкций, наоборот, только искренняя благодарность.





В остальном наш коллектив открыт для всех. Мы трудимся на общий результат. Понимаем, что необходимо работать сообща — иначе никак. Чтобы мы лучше друг друга понимали, начальники смежных отделов проводят лекции. Например, специалист по отоплению и вентиляции может рассказать архитекторам, какие требования важно учитывать при разработке концепции.

В итоге все, кто остается в команде надолго, знают, что мы работаем на общее дело. И от каждого зависит, каким он будет. За три года работы компания заметно выросла благодаря такому отношению сотрудников. И я уверена, что это только начало. Мы уже занимаем заметное место на рынке, но точно готовы дальше расти и развиваться.

«Рост никогда не остается незамеченным»

Илья

Начальник отдела «Конструктивные решения»

— В «Проект-М» я с 2021 года. Еще до того как стал частью команды, слышал, что здесь сильный коллектив и есть реальная возможность расти и развиваться. Поначалу меня просто пригласили выполнить проект, работая по совместительству. Я проникся и через три месяца перешел в компанию на основную работу.

Для того чтобы новый сотрудник быстрее влился в коллектив и адаптировался, за ним закрепляется куратор на время испытательного срока. Кроме того, проводятся встречи для обмена обратной связью, чтобы лучше понимать, подходят ли компания и работник друг другу, удовлетворяет ли все стороны сложившееся сотрудничество.

За три года, что я работаю в «Проект-М», компания росла органично хорошими темпами. Я видел это своими глазами, поэтому очень рад быть частью такой команды. Развивалось не только портфолио проектов и экспертиза, но и внутренние процессы, корпоративная культуры. Для меня всегда было важно, чтобы коллеги были настроены друг к другу доброжелательно, а руководство не давило на сотрудников. И в «Проект-М» все именно так.





На мой взгляд, «Проект-М» — это действительно площадка для роста и развития. Перспективный и амбициозный сотрудник может вырасти до ГИПа, начальника, руководителя.

Зависит все только от самого человека — от того, хочет ли он развиваться и профессионально расти. И условия для роста и правда создаются. Например, внутри организации проводятся различные обучения, есть также программы и семинары от других организаций. С определенной периодичностью все специалисты повышают или подтверждают свою квалификацию. Если кто-то проявляет интерес к более углубленному изучению какой-либо темы или аспекта, со стороны компании это всячески поощряется и поддерживается.





Для выявления способностей и желаний сотрудника периодически проводятся личные беседы. Если компания видит успехи в текущей работе и при этом сотрудник заинтересован в росте и дальнейших шагах по карьерной лестнице, то его самого делают куратором для других специалистов. Это позволяет развивать лидерские и другие личностные качества.

И что по-настоящему важно: рост никогда не остается незамеченным. Компания всегда отмечает заслуги и достижения. И это приводит к тому, что внутри компании многие растут очень быстро. Это мотивирует и вдохновляет.

«Главный принцип — тебя услышат, только не молчи»

Ольга

Начальник отдела отопления, вентиляции и водоснабжения и канализации

— В этой организации я уже почти шесть лет. Сначала в «Проект-М» работал мой муж, а я была в декретном отпуске. В компании уже на тот момент активно занимались развитием BIM-технологий, и муж посоветовал изучить эту сферу, пока я в декрете. Сначала вникала в азы под его контролем, потом стала понемногу помогать, а затем оказалась частью команды «Проект-М». И вот через три года возглавляю целый отдел!

В компании практически каждый год что-то меняется. Например, в последнее время начали уделять больше внимания организации работы BIM-отдела. Раньше каждый специалист самостоятельно изучал 3D-моделирование, а сейчас есть BIM-координаторы, которые помогают осваивать нужные инструменты. Это стало новой ступенью в качестве нашего проектирования. Результат очевиден: за два года качество наших услуг сильно выросло.







В компании сформировалась сильная команда. При этом лояльное отношение как к молодым специалистам, так и к опытным. Есть возможность себя реализовать практически с нуля. Главное — стараться, и это обязательно заметят. В компании действительно значима работа каждого, и она всем видна. Нет людей, которые находятся не на своих местах.





У нас развито обучение. Каждую неделю выделяем BIM-дни для координаторов, когда они могут поддерживать свои навыки или обучаться новому. Для каждого сотрудника есть курсы повышения квалификации — их оплачивает организация. Можно даже самому найти курсы, рассказать об этом HR и пройти обучение при поддержке компании. Обязательно уделяется время изучению нормативной документации, потому что это снижает количество ошибок.

Также в компании есть практика страховать друг друга, когда мы проводим проверку объектов. Более опытный специалист курирует объект менее опытного. Это позволяет постоянно делиться опытом. Люди учатся брать на себя ответственность и принимать решения. И так очень быстро растут по карьерной лестнице.









Мы также проводим внутренние экзамены в организации, определяем квалификацию специалистов. Собираем комиссию и проверяем знания на всех уровнях. Тем, кто успешно сдает, повышают квалификацию. Если знания и стаж позволяют, то специалисты могут аттестоваться в Белстройцентре, получить аттестаты главных специалистов, что в том числе оплачивает компания.

Но важен не только и не столько опыт работы — это не всегда соответствует знаниям. В первую очередь нужно делать работу качественно, быстро, в сроки. Еще немаловажно умение общаться с другими специалистами. В нашей сфере нельзя работать в коконе, нужно коммуницировать.





Мое главное правило как руководителя — всегда оставаться человеком. Если ты к людям относишься с пониманием, то они всегда тебе пойдут навстречу.

И, в целом, одно из главных правил у нас — не молчать! Не надо замалчивать свои вопросы и проблемы. Если что-то не устраивает, всегда есть возможность это изменить. У нас достаточно лояльное руководство, к которому можно подойти и поговорить о своем видении, идеях, пожеланиях, беспокойствах. Главный принцип — тебя услышат, только не молчи. Только если человеку нравится его работа, результат будет хорошим.

«Не бывает такой позиции: я начальник — ты дурак»

Яна

Начальник сметного отдела

— Я пришла в «Проект-М» в 2020 году. Переезжала из Гомеля в Минск, ничего не знала про компании в столице. Отозвалась на вакансии в три организации и в один день пошла на собеседования. «Проект М» предлагал лучшие условия, поэтому я с уверенностью выбрала эту компанию.

За чентыре года организация сильно изменилась. Когда я начинала работать, штат компании был меньше примерно в два раза. На моих глазах росло не только количество сотрудников, но и масштабы проектов. Менялась и структура внутри компании. Ведь руководителями отделов становились ключевые сотрудники, никто из них не профессиональный менеджер. Поэтому наш директор вкладывал огромное количество времени и сил, чтобы выстроить процессы, наладить взаимодействие внутри команды.





У нас довольно молодой руководящий состав. Руководство верит в энергию и ценит горящие глаза. Нет такого, что повышение дается за выслугу лет. Ведь не все люди, у которых большой стаж, имеют талант быть руководителями. И не все этого хотят. Но главное: здесь нет глупых руководителей. Не бывает такой позиции: я начальник — ты дурак.

За то время, пока я руководитель, через собеседования со мной прошло немало людей. Я поняла, что найти хорошего специалиста действительно сложно. Много безразличных людей, которые готовы делать по шаблону, но не включают голову. Такие, как правило, у нас не задерживаются. Нам даже увольнять не нужно, они сами чувствуют, что не вписываются.

При этом компании удалось создать настоящую команду, где слышат каждого, независимо от занимаемой должности Каждый может предложить свою идею или улучшение. И большая часть этих предложений будет действительно воплощена на практике.





Серьезно компания поработала и над соцпакетом. Например, у нас появились бесплатные курсы английского языка, частично оплачивается абонемент Allsports, в офисе появились фрукты. Компания делает подарки на дни рождения сотрудникам и на новый год. Также в компании появился корпоративный мерч, который можно получить за хорошо проделанную работу либо за участие в активностях на корпоративах и ивентах.

Стало больше и самих корпоративных мероприятий, да и сами ивенты намного масштабнее. Для новых сотрудников ввели приветственные подарки и бонусы по окончанию испытательного периода. Появилась программа адаптации с кураторами, а также практика личных встреч для получения обратной связи.

На мой взгляд, в «Проект-М» много делают для сотрудников. И команда отвечает взаимностью на эти усилия и вложения. Только так возможна успешная работа — через постоянную взаимную отдачу.

«Произошел колоссальный рост компании, но сохранилась френдли-атмосфера»

Вера

Главный бухгалтер

— Я работаю в «Проект-М» уже восемь лет. Началось все так: в 2016 году искала подработку, нашла вакансию, откликнулась — меня позвали на собеседование. Помню, что приехала, а к офису стоит целая очередь! Я испугалась: ничего себе у них конкурс! Но решила, что все равно пойду и попробую свои силы. Оказалось, что по соседству был магазин женской косметики, а люди стояли туда за скидками. Но главное — я не спасовала.

С первой встречи с руководством компании меня впечатлила гибкость. Я сразу обозначила, что могу работать только по вечерам. И директор ответил: «Мне неважно, когда вы будете работать, важно, чтобы работа выполнялась качественно и в срок — всё». Для меня это было то, что нужно.





Постепенно я прониклась компанией так, что она стала моим основным и единственным местом работы. Меня подкупили гибкость, лояльность, подход к каждому человеку. Это дорогого стоит.

За восемь лет моей работы здесь изменилось многое. Когда я только пришла, в компании было всего 10 человек, которые работали в трех небольших комнатках. Сейчас у нас уже более 90 сотрудников и офис на два этажа.

Произошел колоссальный рост компании, но при этом сохранилась френдли-атмосфера, человечность и вовлечение наших учредителей. Корпоративная культура в «Проект М» — это не просто слова! Здесь и правда заботятся о сотрудниках. Я как бухгалтер вижу, сколько ресурсов вложено в каждого, кто здесь работает: от обучения и соцпакета до корпоративов и подарков. И я вижу, что руководство не исходит из экономии, оно искренне хочет сделать классно для сотрудников.





«Проект-М» поддерживает систему обучения, повышение квалификации сотрудников. Ведь для нас знания — это самое важное. Наша квалификация — это то, чем мы зарабатываем. Помимо обучений, тренингов, семинаров, которые проходят постоянно, мы приглашаем лекторов по разным темам. Причем это могут быть эксперты из других стран. И компания приветствует инициативу в обучении: компания готова организовать, если сотрудник готов учиться.

Я «болею» этой организацией, искренне за нее переживаю. Поэтому ценю, когда сотрудник не просто делает свое маленькое дельце, а понимает, что мы все здесь ради одной цели. Даже если мы просто юристы, бухгалтеры и ничего не проектируем. Мы предлагаем сотрудникам расти вместе с компанией. Если растет организация, появляются более сложные объекты, более крупные заказы. Мы предлагаем прикоснуться к созданию чего-то нового! Мне кажется, это огромная возможность.