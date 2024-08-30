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Головченко: Беларусь может нарастить поставки сельхозтехники в Псковскую область

30.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Головченко: Беларусь может нарастить поставки сельхозтехники в Псковскую область
 Фото: МТРК «Мир»

Беларусь может нарастить поставки сельскохозяйственной техники в Псковскую область. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения российского региона. Глава белорусского правительства обсудил с губернатором Михаилом Ведерниковым двустороннее сотрудничество.

Премьер отметил успешное взаимодействие в сфере машиностроения. Так, из Пскова налажены поставки в Беларусь узлов, агрегатов, запасных частей механизмов. Обратно отправляют уже готовую технику. Роман Головченко подчеркнул, что на промышленную кооперацию нужно делать еще больший акцент.

«Задача у нас одна и та же с вами стоит: импортозамещение, локализация и технологическая независимость. Предприятия должны активнее работать друг с другом и фактически смотреть на перспективные образцы продукции, которые будут востребованы через три-пять и 10 лет», – заявил премьер-министр Беларуси.

«Аудитория совместных российско-белорусских мероприятий за два года у нас выросла с 30 тысяч участников до 70 тысяч участников – динамика серьезная и цифры внушительные. И во многом, конечно, это за счет участников из Витебской области. Поэтому я уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться», – отметил губернатор Псковской области.

В этом году двусторонний товарооборот вырос на 8%. Псков заинтересован в поставках белорусских автобусов особо большой вместимости, жилищно-коммунальной и лесозаготовительной техники.



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Премьер-министр республики обсудил с губернатором Псковской области двустороннее сотрудничество.
 
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