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Головченко: Беларусь может нарастить поставки сельхозтехники в Псковскую область
30.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь может нарастить поставки сельскохозяйственной техники в Псковскую область. Об этом заявил
Премьер отметил успешное взаимодействие в сфере машиностроения. Так, из Пскова налажены поставки в Беларусь узлов, агрегатов, запасных частей механизмов. Обратно отправляют уже готовую технику. Роман Головченко подчеркнул, что на промышленную кооперацию нужно делать еще больший акцент.
«Аудитория совместных российско-белорусских мероприятий за два года у нас выросла с 30 тысяч участников до 70 тысяч участников – динамика серьезная и цифры внушительные. И во многом, конечно, это за счет участников из Витебской области. Поэтому я уверен, что наше сотрудничество будет только укрепляться», – отметил губернатор Псковской области.
В этом году двусторонний товарооборот вырос на 8%. Псков заинтересован в поставках белорусских автобусов особо большой вместимости, жилищно-коммунальной и лесозаготовительной техники.
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Премьер-министр республики обсудил с губернатором Псковской области двустороннее сотрудничество.
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