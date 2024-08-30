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Букет к Дню знаний: что в топе и как сохранить цветы свежими после покупки? Советы цветоводов Беларуси
30.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские цветоводы готовятся ко Дню знаний. Уже начались поставки роз и хризантем в магазины. Причем спрос прогнозируют рекордный.
«Около 35 сортов роз ко Дню знаний на одной территории: в этих теплицах их выращивают миллионами, а собирают в преддверии пика продаж», – отметила журналист.
«Приходишь и смотришь – красота. Чтобы красиво было, надо все делать побольше и с любовью. С хорошим настроением прихожу. Вот желтые красивые, и красные красивые, белые. Вот мелкоцветка моя красивая», – поделилась цветовод Елена Ерафеева.
Из этих теплиц к 1 сентября поставят 250 тысяч роз. Чтобы получить такие объемы, агрономы используют помощников. Для цветов – питательные растворы, а от насекомых – липкие ловушки и хищные клещи. Для людей они безопасны, но от вредителей избавляют. Правда, коррективы вносит время года.
«Роза не любит прямых солнечных лучей и высоких температур. Летом немножко мельче бутоны из-за повышенных температур, комфортно розе, конечно, осенью, зимой. Толще стебель, она выше, крупнее бутон», – пояснила начальник цеха цветочных теплиц Ольга Курец.
Теперь главное – сохранить товарный вид цветка. После срезки его оставляют в дезинфицирующем растворе при температуре в пять градусов.
Флористы тоже готовятся к ажиотажу. Выставляют на витрины свежие цветы: розы, хризантемы, астры, георгины и многие другие. В топе у покупателей яркие и пастельные букеты разных размеров.
В среднем букет учителю из классических хризантем или роз обойдется родителям в 50 белорусских рублей (почти полторы тысячи российских).
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Букет к Дню знаний: что в топе и как сохранить цветы свежими после покупки? Советы цветоводов Беларуси
В Беларуси начались поставки роз и хризантем в магазины. Причем спрос прогнозируют рекордный.
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