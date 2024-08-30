Букет к Дню знаний: что в топе и как сохранить цветы свежими после покупки? Советы цветоводов Беларуси

«Приходишь и смотришь – красота. Чтобы красиво было, надо все делать побольше и с любовью. С хорошим настроением прихожу. Вот желтые красивые, и красные красивые, белые. Вот мелкоцветка моя красивая», – поделилась цветовод Елена Ерафеева.

Из этих теплиц к 1 сентября поставят 250 тысяч роз. Чтобы получить такие объемы, агрономы используют помощников. Для цветов – питательные растворы, а от насекомых – липкие ловушки и хищные клещи. Для людей они безопасны, но от вредителей избавляют. Правда, коррективы вносит время года.

«Роза не любит прямых солнечных лучей и высоких температур. Летом немножко мельче бутоны из-за повышенных температур, комфортно розе, конечно, осенью, зимой. Толще стебель, она выше, крупнее бутон», – пояснила начальник цеха цветочных теплиц Ольга Курец.

Теперь главное – сохранить товарный вид цветка. После срезки его оставляют в дезинфицирующем растворе при температуре в пять градусов.

«При сортировке мы помещаем цветы в бочки с водой, куда добавляем уже раствор сульфата алюминия для того, чтобы цветы хранились лучше. Чтобы сохранить цветок после покупки, нужно подрезать стебли и поставить, конечно, в холодную воду, воду нужно менять каждый день», – рассказала начальник цеха цветочных теплиц Анастасия Шаповалова.

Флористы тоже готовятся к ажиотажу. Выставляют на витрины свежие цветы: розы, хризантемы, астры, георгины и многие другие. В топе у покупателей яркие и пастельные букеты разных размеров.

«Это аккуратненькие, маленькие спокойные букетики, которые удобно держать ребенку в ручке. Есть и большие букеты, но их в основном дарят от класса классному руководителю. Чтобы не каждый ребенок приносил маленький букетик, просто собирается класс, делают большой букет руководителю», – отметила флорист Ольга Судакова.

В среднем букет учителю из классических хризантем или роз обойдется родителям в 50 белорусских рублей (почти полторы тысячи российских).