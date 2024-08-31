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Бизнес нельзя строить на восторженных комментариях. Как брендам выстраивать коммуникацию с клиентами, чтобы продажи были регулярными
31.08.2024 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Сервис МТС «
«Спроси маму: Как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все кругом врут?». Роб Фицпатрик
Это библия для тех, кто хочет знать свою аудиторию. Ее рекомендуют читать и маркетологам, и владельцам бизнеса, и ux-исследователям, т.е. всем тем, кто работает над продуктом и качеством этого продукта.
Книга уникальна тем, что там, в отличие от многих пособий по коммуникациями (какая ирония) нет банальных советов и воды. Надо сказать, что общение с людьми в принципе непростой процесс, а что говорить, когда у вас стоит задача узнать правду, содержательные тезисы о своем продукте. Не одобрение, не похвалу, не хейтерскую оценку, а реальные минусы и плюсы. Улыбаетесь, да? Потому что знаете, что сформулировать вопросы, на которые аудитория ответит емко и честно, — это задача со звездочкой. Сколько было потрачено сил и ресурсов на анализ обратной связи от аудитории? Скорее всего, много.
Так вот,
Мало кто умеет говорить то, что нужно, вовремя, задавать четкие вопросы, слышать полезную информацию и обрабатывать ее. Можете провести эксперимент: собрать фидбэк о продукте «по старинке», и потом по методам Фицпатрика. Вы удивитесь результатам.
«Маркетинг от А до Я». Филип Котлер
Да, в список книг попала очевидная, всем известная книга. Она здесь как напоминание: «отдел продаж — это не вся компания, но было бы лучше, если бы вся компания смогла им стать». Как упоминает автор, в японских компаниях каждый сотрудник — это специалист по маркетингу, в большинстве случаев у них нет даже отдельных департаментов. Уже одного этого напоминания должно быть достаточно, чтобы пересмотреть, где и почему продажи «проседают». А маркетинг нужен именно для этого.
На базе Котлера создавались многие пособия по маркетингу. Некоторые приемы и примеры из его книги, возможно, сейчас потеряли свою актуальность. Но эта
Котлер, кстати, рекомендует не держаться за каждого клиента. Если они противные (это терминология Котлера), то им можно дать последний шанс, поднять цену и предложить совершить покупку. Останутся — молодцы, не останутся — «пусть идут пить кровь конкурентов». Не стоит лишать радости ни тех, ни других.
«Фиолетовая корова. Сделайте свой бизнес выдающимся!» Сет Годин
Книга с весьма необычным названием как будто уже этим фактом говорит, что необходимо выделяться и быть запоминающимся. Маркетинг сейчас нужен не после того, как продукт создан, а на стадии идеи продукта. Разрабатывать нужно не те продукты, которыми рынок заинтересуется, а те, которые он уже ищет.
Клиентов, которые приносят максимум прибыли, Сет Годен называет влиятельными чихателями, а чихание сравнивает с распространением и «заразностью» бизнес-идеи. Так вот автор подчеркивает, что каждую группу своих клиентов нужно поощрять по-своему. Стоит определить, какая группа клиентов приносит максимум прибыли, и делать ставку в маркетинговых коммуникациях на них, т.е. определить, кто будет «чихать», распространять информацию о вашем продукте. Не бывает продукта для всех, не бывает такого, что все группы аудитории одинаково важны. Значит, нужно фокусироваться на адвокатах бренда.
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«Экономика впечатлений: Как превратить покупку в захватывающее действие». Джеймс Х. Гилмор
Для того, чтобы успешно продавать на рынке, уже недостаточно просто качества, потребителю нужны впечатления. Не обязательно создавать что-то провокационное, чтобы запомниться и выделиться. Куда важнее использовать несколько способов привлечь клиента: развлекать, обучать, уводить от реальности, вызывать эстетическое удовольствие.
Гилмор
«Взлом маркетинга. Наука о том, почему мы покупаем». Фил Барден
Книга, основанная на научных исследованиях, собрала в себя десятки кейсов, которые помогут разобраться, почему люди покупают тот или иной товар. Ряд социальных экспериментов описывает, как работает мотивация человека при выборе бренда, товара или услуги. Смелые сравнения покупательских предпочтений с зависимыми людьми отчетливо дают понять маркетологам — когда вы разберетесь, как устроен мозг человека, он будет ваш навеки, если вы правильно подберете к нему ключи. Это не что-то фантастическое и трудно выполнимое, а вполне конкретные механизмы по привлечению клиентов. «Продукты и бренды — это инструменты, с помощью которых покупатели достигают своих целей». Как только разберетесь, чем вы реально полезны для потребителя, начнете видеть финансовый успех своей работы.
Человек нанимает ваш продукт, как
Маркетологам необходимо упростить путь клиента к покупке. Пользователь должен чувствовать осязаемость (потрогать, почувствовать, понаблюдать продукт), удовольствие от быстрого обладания продуктом, надежность и простоту в использовании. Это все входит в понятие «интерфейса принятия решений». Сейчас важно не только само предложение, но и способ, каким оно сделано.
Барден говорит, что маркетологи должны увеличивать радость клиента от пользования продуктом и минимизировать переживания из-за траты денег на этот продукт. Такой баланс в ощущениях клиента точно даст финансовый эффект для бренда.
«Сториномика. Маркетинг, основанный на историях, в пострекламном мире». Роберт Макки
Увлекательные, цельные, правдивые истории продают в разы эффективнее любых призывов, триггеров и манипуляций. Это давно поняли маркетологи. Но до сих пор не часто можно встретить убедительный сторителлинг в продажах. В
«Потребители не только не любят, когда прерывают поток их впечатлений, но и ненавидят, когда ими манипулируют». Агрессивный маркетинг уже не работает, никого не испугать «последним шансом» воспользоваться товаром или услугой. Привлекать новых потребителей надо, но как? Роберт Макки, создатель мирового бестселлера «Истории на миллион долларов», в своей книге «Сториномика» делится рабочими методами сторителлинга, он как профессиональный голливудский сценарист (а его семинары посещали Джефри Раш, Дэвид Боуи) показывает, как создавать историю, которая продает.
В книге пошагово рассказывается о том, как определить аудиторию, потребности и действия этой аудитории, как определить ценности своего продукта, как эти ценности могут повлиять на жизни клиента, какие сложности могут появляться на пути героя (клиента), как герою действовать в новых, т.е. кризисных условиях, и почему ваш продукт и ценности, которые вы транслируете, изменит жизнь героя к лучшему.
Очевидно, что шаблон пути героя можно адаптировать под свой продукт, менять его, но стабильным остается одно — люди хотят от брендов понимания их болей, желаний, внимания к их голосу. Сторителлинг — удачный и эффективный инструмент для этого.
«Маркетинг от потребителя». Роджер Бест
Пролистав книгу, можно подумать, что это очередная компиляция всем известных фактов из мира маркетинга с добавлением графиков и статистики для авторитетности. Однако при более тесном знакомстве становится понятно, что
Пример: производители промышленных клейких материалов решили продавать свою продукцию инженерам, т.е. тем, кому не надо рассказывать о преимуществах продукции. В рекламных компаниях они делали акцент на технических особенностях товара, подчеркивали, что клейкие материалы могут заменить металлические детали, пока те были в ремонте. Производители ошиблись. О преимуществах таких изделий надо было рассказывать специалистам, которые непосредственно занимались ремонтом и могли сами убедиться в качестве продукции. Менеджеры компании создали стратегию перепозиционирования и смогли таким образом увеличить продажи качественного товара. А могли бы, не занимаясь разбором ошибок, отправить в историю хорошо продающийся товар. В общем, данная книга — гармоничное сочетание теории и практики. Даже одними примерами можно научится продавать.
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Бизнес нельзя строить на восторженных комментариях. Как брендам выстраивать коммуникацию с клиентами, чтобы продажи были регулярными
Сервис МТС «Книги с Литрес» помог нам собрать литературу о том, как должен работать маркетинг. А он должен продавать. И не в лоб, не навязчиво, без манипуляций.
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