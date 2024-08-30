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Сельские школы Беларуси обновили автопарки. Развозить детей будут сотни новых автобусов

30.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сельские школы Беларуси обновили автопарки. Развозить детей будут сотни новых автобусов
 Фото: МТРК «Мир»

Школьный автопарк Беларуси обновился к учебному году. Возить детей в сельские учебные учреждения будут больше сотни новых автобусов. Основную часть купили за счет бюджета страны. Несколько машин передал спонсор, рассказал корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Главный банк страны подарил ученикам шесть новых школьных маршрутных такси. Уже 2 сентября машины развезут своих первых пассажиров. Внутри – мягкие сидения с ремнями безопасности, кондиционер и система обогрева. Выбор пал на комфортабельные микроавтобусы отечественного производства. Они отправятся в школы, где нуждались в обновлении парка.

Как помочь детям подготовиться к началу учебного года?
«В новом учебном году у нас за парты сядет 63 учащихся, из них 38 нуждаются в подвозе. Мы охватим восемь населенных пунктов отдаленностью 10-12 км. Подарок очень актуален для нас, потому что имеющемуся в школе автобусу – уже 10-й год. Ему скоро на пенсию можно, так сказать», – рассказал директор Заречковской средней школы Вадим Терлецкий,.

«Учли производители те пожелания, которые были высказаны в прошлом году. В новых автобусах предусмотрены более просторное место для ребенка, шасси, двигатель. Двигатель – открою секрет – миллионник, он будет ходить очень долго», – заявил председатель правления банка, член Совета республики Национального собрания Беларуси Виктор Ананич.

Главный критерий – безопасность перевозок. Ярко-желтый микроавтобус видно издалека и в любую погоду. На каждом размещена наклейка «дети». По правилам, скорость такого транспорта не должна превышать 60 км/ч.

«Правила дорожного движения предусматривают в том числе и особый статус машин для подвоза детей. Мы смогли благодаря тем мероприятиям, о которых я говорил, иметь сейчас резервные автобусы в каждом районе. Не просто обеспечить всех детей, но и иметь на любые случаи резерв», – отметил заместитель министра образования Республики Беларусь Сергей Рудый.

По дорогам страны уже осенью начнут колесить около 1600 автобусов, из них – более 120 новых. Транспорт куплен за счет бюджета страны. К концу году власти приобретут еще 150 машин. В каждом автобусе также предусмотрено место для сопровождающего учителя, а перед рейсами водители ежедневно проходят строгий медосмотр.

Всего в новом учебном году учащихся примут более 2,5 тысячи школ Беларуси. За парты сядут 105 тысяч первоклассников.



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Основную часть купили за счет бюджета страны, несколько машин передал спонсор. Главный критерий – безопасность перевозок.
 
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