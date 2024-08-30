Сельские школы Беларуси обновили автопарки. Развозить детей будут сотни новых автобусов

«Учли производители те пожелания, которые были высказаны в прошлом году. В новых автобусах предусмотрены более просторное место для ребенка, шасси, двигатель. Двигатель – открою секрет – миллионник, он будет ходить очень долго», – заявил председатель правления банка, член Совета республики Национального собрания Беларуси Виктор Ананич.

Главный критерий – безопасность перевозок. Ярко-желтый микроавтобус видно издалека и в любую погоду. На каждом размещена наклейка «дети». По правилам, скорость такого транспорта не должна превышать 60 км/ч.

«Правила дорожного движения предусматривают в том числе и особый статус машин для подвоза детей. Мы смогли благодаря тем мероприятиям, о которых я говорил, иметь сейчас резервные автобусы в каждом районе. Не просто обеспечить всех детей, но и иметь на любые случаи резерв», – отметил заместитель министра образования Республики Беларусь Сергей Рудый.

По дорогам страны уже осенью начнут колесить около 1600 автобусов, из них – более 120 новых. Транспорт куплен за счет бюджета страны. К концу году власти приобретут еще 150 машин. В каждом автобусе также предусмотрено место для сопровождающего учителя, а перед рейсами водители ежедневно проходят строгий медосмотр.

Всего в новом учебном году учащихся примут более 2,5 тысячи школ Беларуси. За парты сядут 105 тысяч первоклассников.