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Сельские школы Беларуси обновили автопарки. Развозить детей будут сотни новых автобусов
30.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Школьный автопарк Беларуси обновился к учебному году. Возить детей в сельские учебные учреждения будут
Главный банк страны подарил ученикам шесть новых школьных маршрутных такси. Уже 2 сентября машины развезут своих первых пассажиров. Внутри – мягкие сидения с ремнями безопасности, кондиционер и система обогрева. Выбор пал на комфортабельные микроавтобусы отечественного производства. Они отправятся в школы, где нуждались в обновлении парка.
«Учли производители те пожелания, которые были высказаны в прошлом году. В новых автобусах предусмотрены более просторное место для ребенка, шасси, двигатель. Двигатель – открою секрет – миллионник, он будет ходить очень долго», – заявил председатель правления банка, член Совета республики Национального собрания Беларуси Виктор Ананич.
Главный критерий – безопасность перевозок. Ярко-желтый микроавтобус видно издалека и в любую погоду. На каждом размещена наклейка «дети». По правилам, скорость такого транспорта не должна превышать 60 км/ч.
По дорогам страны уже осенью начнут колесить около 1600 автобусов, из них – более 120 новых. Транспорт куплен за счет бюджета страны. К концу году власти приобретут еще 150 машин. В каждом автобусе также предусмотрено место для сопровождающего учителя, а перед рейсами водители ежедневно проходят строгий медосмотр.
Всего в новом учебном году учащихся примут более 2,5 тысячи школ Беларуси. За парты сядут 105 тысяч первоклассников.
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Основную часть купили за счет бюджета страны, несколько машин передал спонсор. Главный критерий – безопасность перевозок.
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