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Сотрудничество Минска и Пскова расширяется: подписаны контракты на 1,7 млрд долларов

31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сотрудничество Минска и Пскова расширяется: подписаны контракты на 1,7 млрд долларов
 Фото: сайт президента Кыргызской Республики

Одним из итогов рабочего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Псков стало подписание контрактов на общую сумму в 1,7 млрд долларов в обувной, лифтовой и металлопромышленности. Уровень взаимодействия этого российского региона с Минском растет. Во время визита глава правительства провел бизнес-встречи на крупных предприятиях области, сообщает телеканал «МИР 24».

Среди них – импортозамещающий промышленный комплекс по производству продукции нефтехимии. БОПЭТ-пленки используют в стратегических отраслях экономики, фармацевтике и сельском хозяйстве. И Беларуси тоже полезны эти технологии. С Могилевским заводом подписали контракты на поставку продукции. Это больше полутора млрд долларов.

«С момента нашего запуска в прошлом году мы сразу же начали работать с белорусскими компаниями. И первые поставки были как раз в Республику Беларусь. В этом году мы сотрудничество расширили, увеличили объемы поставок БОПЭТ в два раза по сравнению с концом прошлого рода. Планируем рост на 2025 год значительный», – отметил коммерческий директор завода по производству продукции нефтехимии Максим Филиппов.

После визита в Псковскую область Роман Головченко посетит Башкирию.



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В ходе рабочего визита в Псковскую область Роман Головченко встретился с местными бизнесменами и посетил крупные предприятия области.
 
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