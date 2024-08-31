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Сотрудничество Минска и Пскова расширяется: подписаны контракты на 1,7 млрд долларов
31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Одним из итогов рабочего визита
После визита в Псковскую область Роман Головченко посетит
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В ходе рабочего визита в Псковскую область Роман Головченко встретился с местными бизнесменами и посетил крупные предприятия области.
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