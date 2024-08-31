Сотрудничество Минска и Пскова расширяется: подписаны контракты на 1,7 млрд долларов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Одним из итогов рабочего визита премьер-министра Беларуси Романа Головченко в Псков стало подписание контрактов на общую сумму в 1,7 млрд долларов в обувной, лифтовой и металлопромышленности. Уровень взаимодействия этого российского региона с Минском растет. Во время визита глава правительства провел бизнес-встречи на крупных предприятиях области, сообщает телеканал «МИР 24».



Среди них – импортозамещающий промышленный комплекс по производству продукции нефтехимии. БОПЭТ-пленки используют в стратегических отраслях экономики, фармацевтике и сельском хозяйстве. И Беларуси тоже полезны эти технологии. С Могилевским заводом подписали контракты на поставку продукции. Это больше полутора млрд долларов.

«С момента нашего запуска в прошлом году мы сразу же начали работать с белорусскими компаниями. И первые поставки были как раз в Республику Беларусь. В этом году мы сотрудничество расширили, увеличили объемы поставок БОПЭТ в два раза по сравнению с концом прошлого рода. Планируем рост на 2025 год значительный», – отметил коммерческий директор завода по производству продукции нефтехимии Максим Филиппов.