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Президент Беларуси обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана

31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана
 Фото: Официальный сайт президента республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд международных телефонных разговоров.

Главе государства позвонили президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Состоялись также телефонные разговоры с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.

По информации пресс-службы президента Беларуси, обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне. Собеседники также поздравили Александра Лукашенко с наступающим днем рождения.



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Состоялись также телефонные разговоры с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания...
 
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