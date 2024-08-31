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Президент Беларуси обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана
31.08.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко провел ряд
Главе государства позвонили президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.
Состоялись также телефонные разговоры с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания Валентиной Матвиенко.
По информации пресс-службы президента Беларуси, обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и предстоящая в начале октября встреча на высшем уровне. Собеседники также поздравили Александра Лукашенко с наступающим днем рождения.
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Президент Беларуси обсудил вопросы сотрудничества с коллегами из России, Таджикистана, Азербайджана и Узбекистана
Состоялись также телефонные разговоры с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания...
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