Памятные марки и конверт погасили в честь Дня письменности в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси отмечают День письменности . В этом году праздник принял город Ивацевичи. Одним из символических моментов торжества стало гашение памятного конверта и марки. В церемонии принял участие министр информации страны Марат Марков, передает телеканал «МИР 24».

На конверте изображены эмблема Дня белорусской письменности и храм в честь Державной иконы Божьей матери. На марке книги, перо, чернильница и библиотека в Ивацевичах. Тираж почтовых элементов будет небольшой. Зато отправить письмо с такой сувенирной маркой можно было прямо с фестиваля.

«В этот прекрасный день мы проводили акцию, где каждый желающий мог поздравить своих родных и близких, отправить весточку. Масштабное мероприятие День письменности и Белпочта никогда не остается в стороне, мы действительно к каждому году выпускаем определенные марочки с достопримечательностями, с историей определенного города», – рассказала директор брестского филиала белорусской почты Светлана Якухно.

«Ивацевичам повезло, потому что они попали в то небольшое количество городов Беларуси, чуть более двух десятков, к которым такой праздник пришел в принципе. Такие праздники показывают, что белорусы до сих пор остаются хорошей читающей нацией. А пока мы читаем, значит, мы остаемся не просто людьми, мы остаемся умными людьми. Значит, нам ничего не грозит», – отметил министр информации Республики Беларусь Марат Марков.

Город гулял до позднего вечера. С наступлением сумерек на главной сцене начался праздничный концерт. Для гостей выступили белорусские артисты и творческие коллективы. Танцы были исключительно народные, а со сцены зазвучали песни на стихи отечественных поэтов.

В этом году праздничный фестиваль проходит уже в 31-й раз. Отмечать продолжат и в воскресенье.