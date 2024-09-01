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Памятные марки и конверт погасили в честь Дня письменности в Беларуси
01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси
На конверте изображены эмблема Дня белорусской письменности и храм в честь Державной иконы Божьей матери. На марке книги, перо, чернильница и библиотека в Ивацевичах. Тираж почтовых элементов будет небольшой. Зато отправить письмо с такой сувенирной маркой можно было прямо с фестиваля.
Город гулял до позднего вечера. С наступлением сумерек на главной сцене начался праздничный концерт. Для гостей выступили белорусские артисты и творческие коллективы. Танцы были исключительно народные, а со сцены зазвучали песни на стихи отечественных поэтов.
В этом году праздничный фестиваль проходит уже в 31-й раз. Отмечать продолжат и в воскресенье.
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На конверте изображены эмблема Дня белорусской письменности и храм в честь Державной иконы Божьей матери.
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