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Размер базовой ставки увеличился в Беларуси: как это отразится на зарплатах бюджетников?
01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси с 1 сентября увеличили размер базовой ставки. Вырастут зарплаты бюджетников страны. Представителям каких профессий положена прибавка, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
С 1 сентября базовая ставка в Беларуси – 253 рубля (7 200 российских рублей). По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9%. Медики, спортсмены, работники культурной сферы – все они почувствуют прибавку к окладам и стимулирующим выплатам. У представителей этих профессий размер зарплаты зависит от базовой ставки. В начале нового учебного года особое внимание работникам образования.
О важности материальной поддержки работников социальной сферы не раз говорил и президент страны Александр Лукашенко. На их зарплаты государство в этом году выделило 17 миллиардов белорусских или почти 500 миллиардов российских рублей.
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С 1 сентября базовая ставка в стране составляет 253 рубля (7 200 российских рублей). По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9%.
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