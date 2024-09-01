Размер базовой ставки увеличился в Беларуси: как это отразится на зарплатах бюджетников?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси с 1 сентября увеличили размер базовой ставки. Вырастут зарплаты бюджетников страны. Представителям каких профессий положена прибавка, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С 1 сентября базовая ставка в Беларуси – 253 рубля (7 200 российских рублей). По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9%. Медики, спортсмены, работники культурной сферы – все они почувствуют прибавку к окладам и стимулирующим выплатам. У представителей этих профессий размер зарплаты зависит от базовой ставки. В начале нового учебного года особое внимание работникам образования.

«В текущем году дополнительно принимались меры по увеличению стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей бюджетной сферы. Например, в образовании стимулирующие выплаты увеличивались дважды – с 1 января и с 1 сентября . С начала нового учебного года увеличатся надбавки для мастеров производственного обучения, родителей-воспитателей, приемных родителей, а также работников объектов общественного питания», – рассказала заместитель начальника Управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Татьяна Лукьянчикова.

О важности материальной поддержки работников социальной сферы не раз говорил и президент страны Александр Лукашенко. На их зарплаты государство в этом году выделило 17 миллиардов белорусских или почти 500 миллиардов российских рублей.