ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Размер базовой ставки увеличился в Беларуси: как это отразится на зарплатах бюджетников?

01.09.2024 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Размер базовой ставки увеличился в Беларуси: как это отразится на зарплатах бюджетников?
 Фото: МТРК «Мир»

В Беларуси с 1 сентября увеличили размер базовой ставки. Вырастут зарплаты бюджетников страны. Представителям каких профессий положена прибавка, выясняла корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

С 1 сентября базовая ставка в Беларуси – 253 рубля (7 200 российских рублей). По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9%. Медики, спортсмены, работники культурной сферы – все они почувствуют прибавку к окладам и стимулирующим выплатам. У представителей этих профессий размер зарплаты зависит от базовой ставки. В начале нового учебного года особое внимание работникам образования.

«В текущем году дополнительно принимались меры по увеличению стимулирующих выплат отдельным категориям работников всех отраслей бюджетной сферы. Например, в образовании стимулирующие выплаты увеличивались дважды – с 1 января и с 1 сентября. С начала нового учебного года увеличатся надбавки для мастеров производственного обучения, родителей-воспитателей, приемных родителей, а также работников объектов общественного питания», – рассказала заместитель начальника Управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Татьяна Лукьянчикова.

О важности материальной поддержки работников социальной сферы не раз говорил и президент страны Александр Лукашенко. На их зарплаты государство в этом году выделило 17 миллиардов белорусских или почти 500 миллиардов российских рублей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 сентября базовая ставка в стране составляет 253 рубля (7 200 российских рублей). По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Памятные марки и конверт погасили в честь Дня письменности в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.08.2024
Mir24.TV Belarus
01.09.2024
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика