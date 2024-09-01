Деньги в кальсонах, пергидрольные кудри и 30 лет всесоюзной славы! «Песнярам» – 55

Источник материала: Mir24.TV Belarus

1 сентября исполняется 55 лет со дня создания легендарной советской и белорусской группы «Песняры». Прославленный коллектив покорил сердца людей всего огромного СССР. Звучавшие в исполнении «Песняров» шлягеры «Беловежская пуща», «Вологда», «Алеся», «Белоруссия», «Дрозды», «Московские окна», «За полчаса до весны» по праву входят в число лучших советских песен. В честь юбилея рассказываем о секрете стремительного успеха группы, о том, кто создавал для них сценические костюмы и почему в США их приняли за «комиссаров».

«Они стали нашим вариантом The Beatles»

Создатель и идейный вдохновитель группы музыкант Владимир Мулявин был родом из Свердловска. Когда-то в юности его исключили из музыкального училища за увлечение джазом и любовь к западной музыке. Потом, правда, восстановили, но юноша решил не возвращаться к учебе. После множества экспериментов в разных музыкальных жанрах, он стал работать в минской филармонии, где созданная им группа молодых музыкантов аккомпанировала артистам эстрады. Это были годы, когда в СССР один за другим создавались вокально-инструментальные ансамбли, и молодые люди решили, что тоже смогут работать как самостоятельный коллектив. 1 сентября 1969 года они получили на это разрешение и целый год выступали под именем «Лявоны». После чего коллектив был переименован в «Песняры», и вот тут-то началось его стремительное восхождение к вершинам эстрадного Олимпа.





Стиль «Песняров», придуманный Владимиром Мулявиным и другими музыкантами группы, можно назвать романтическим фольклорным роком.

Он был замешан на белорусском народном творчестве. Коллектив включал в репертуар эстрадные стилизации народных песен, а также композиции, написанные по белорусским фольклорным сюжетам. Музыканты и сами писали песни, а также использовали произведения советских композиторов.

«Они стали нашим вариантом The Beatles, сделанным на народной основе, – говорил о «Песнярах» режиссер и продюсер Сергей Винников. – Этот вариант, который не противоречил никакой идеологии, был очень выгоден власти и нравился народу, который слушал их музыку, потому что она была очень качественно сделана».

Профессионализм стал яркой отличительной чертой группы, несмотря на то, что в первом составе группы далеко не все артисты имели оконченное музыкальное образование. Звездным часом для группы стала победа на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады, проходившем в октябре 1970 года в Москве. В этом конкурсе они получили второе место, разделив его с молодым Львом Лещенко. Финал конкурса был показан по центральному телевидению, благодаря чему о «Песнярах» узнала вся страна.

Эти события были приправлены историей, о которой артисты рассказали только много лет спустя. В Белорусской филармонии от «Песняров» большого успеха не ожидали, поэтому денег на их расселение и питание в Москве выделили немного. Когда же они вышли в финал конкурса, и должны были остаться, чтобы выступить вновь, случилось вот что.

Худрук Белорусской филармонии, композитор и музыкант Григорий Анчиков, остававшийся все это время в Минске, отправился с дополнительными командировочными в Москву. Участник группы Владислав Мисевич вспоминал в своей книге «Песняры. Я роман с продолженьем пишу»:

«Пачка денег была зашита в его кальсоны. Свой тайник минский гость «раскрыл» прямо в Театре эстрады: сказал окружить его поплотнее, и вспорол шов».

Уже через год после всесоюзного успеха белорусского ансамбля, фирма «Мелодия» выпустила первый виниловый диск-гигант «Песняров». А сами они отправилась в большой гастрольный тур по стране. Везде их встречали, как самых дорогих гостей. «Это было совершенно поразительно, ничего подобного не было нигде, –рассказывал в одном из интервью MIR24.TV режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Александр Стефанович. – Ребята меня поразили своей искренней любовью к фольклору. Это было не использование белорусских мотивов для пробивания себя на эстраде, они действительно несли белорусскую культуру, стали лицом Беларуси. И их полюбила вся страна».

«С кем ты связался, сынок? Откуда столько денег?»

В советские годы все доходы от концертов получало государство, а музыкантам платили лишь ставку – от 13 до 19 рублей за выступление (такая ставка полагалась артистам высшей категории). Но «Песняров» хотели слышать повсюду, они объехали полстраны, не отказываясь от концертов даже в маленьких населенных пунктах. И заработали такие гонорары, которые участникам группы раньше и не снились!

Один из самых узнаваемых «песняров» Леонид Борткевич вспоминал: «После гастролей на Дальнем Востоке я получил кучу денег – около пяти тысяч. Я разменял их на трешки, приехал домой, мама на работе. Трешки я положил на диван, целую гору. Мама пришла с работы и сразу в слезы. Говорит: «С кем ты связался, сынок? С какими-то ворами? Откуда столько денег можно взять?».

Действительно и огромная популярность, и большие по тем временам деньги свалились на музыкантов внезапно и очень быстро: на втором году существования группы.





«Мы им такие костюмы для гастролей отгрохали!»

Отличительной чертой группы стали не только неповторимый стиль исполнения, но и яркие образы ее участников. В первую очередь – запоминающиеся роскошные костюмы, которые были настоящими произведениями искусства. Обувь была тоже особая – как у исполнителей народных танцев, на каблуках.

Костюмы разрабатывали лучшие дизайнеры, а эскизы для них придирчиво изучал и утверждал сам Владимир Мулявин. Он же участвовал в выборе тканей и даже вместе с участниками группы приезжал на примерки в ателье, когда дело доходило до пошива. «Владимир Мулявин придавал большое значение художественному качеству костюмов ансамбля, – вспоминал Юрий Пискун, автор некоторых костюмов для музыкантов. – Он осознавал, что костюм является такой же важной составляющей частью сценического действа, как и сценография, свет, работа звукорежиссера и режиссера спектакля».

Лучшие сценические костюмы в Минске в то время создавали в мастерских Государственного академического Большого театра оперы и балета Белорусской ССР. Именно там шили коллекцию костюмов для гастрольного тура «Песняров» по США, который состоялся в 1976 году. Над сценическими костюмами колдовал коллектив из более восьми десятков человек, и половина из них – швеи.

Была поставлена амбициозная задача – поднять престиж белорусской национальной одежды, ведь выступления группы транслировались на зарубежных телеканалах и отечественном ТВ. Срочно организовали даже цех вышивки и ручного ткачества.

«Когда Владимир Мулявин собрался на гастроли в Америку, мы ансамблю такие костюмы, украшенные изумительной вышивкой, отгрохали! – Вспоминала впоследствии заведующая мастерскими белорусского ГАБТа Лариса Мельник. – За океаном наряды наших «Песняров» покорили публику красотой, гармонией и самобытностью.

Володя, будучи очень внимательным и добрым человеком, в благодарность привез моим сыновьям джинсы, которые тогда были в большом дефиците».

«Только кобуры не хватает»

Но шикарные расшитые костюмы – это еще не все. Рослые мужчины с бакенбардами и усами, статные красавцы – такими предстали артисты перед заокеанской публикой. Конечно, эта публика не отличала белорусов от русских и по образу «Песняров» американцы судили о советском человеке вообще. Чтобы соответствовать образам белорусов, участники группы осветляли волосы. «Первая Володина жена Лида Кармальская предложила нам подкраситься. – рассказывал в интервью Телеканалу МИР сооснователь ансамбля «Песняры», заслуженный артист Белорусской ССР Владислав Мисевич. – Мы же все чернявые были, и мы долгое время красились. Кто-то продолжал, кто-то бросал уже. Красились перекисью водорода – волосы не очень белые были, рыжеватые скорее. Но в целом получалось то, что надо!»

По словам артиста, перед гастролями в США «Песняры» месяц были в Югославии.

«И там мы прикупили кожаных шмоток, – рассказывает Владислав Мисевич. – Дубленки, пиджаки кожаные – тогда это были модные и просто недосягаемые вещи. И в этом шмотье мы приехали в Америку. И кто-то в США запустил, что мол, «сразу видно, что комиссары: в кожаных куртках, только кобуры не хватает». На полном серьезе!».

В том же 1976 году, в котором состоялись гастроли «Песняров» в США, ансамбль выступил на международном конкурсе грамзаписей MIDEM в Каннах. К участию в нем допускаются только коллективы, выпустившие за год максимальное количество пластинок в своей стране, то есть лучшие из лучших.





Маскировали зарубежный хит под «мальтийскую песню»

Сейчас уже мало кто помнит, что в репертуаре ансамбля были не только белорусские и русские песни, среди которых немало хитов. Участники группы знакомили советскую публику и с лучшими произведениями культовых западных групп, переводя их на русский язык. Так, они исполняли в переводе две композиции The Beatles, а также Delilah Тома Джонса. Этот суперпопулярный шлягер они маскировали от цензуры под «мальтийскую песню».

И все же главное, что создала группа – это огромный пласт замечательных фолк- и арт-роковых композиций, которые в наши дни почти забыты. А ведь на них выросло целое поколение! То самое, которому «Песняры» несли отечественный вариант запрещенного в стране западного рока, заботливо проводя его через препоны худсоветов и прочей цензуры.



В 1977 году ВИА «Песняры» был удостоен премии Ленинского комсомола. А еще через два года почти весь классический состав «Песняров» получил звания заслуженных артистов БССР, а руководитель коллектива Владимир Мулявин – звание народного артиста Белорусской ССР. Но уже в 1980-е годы многое поменялось: из коллектива по разным причинам ушли несколько музыкантов, им на смену пришли новые. Но ансамбль в разных составах еще долгие годы продолжал успешную концертную деятельность.

Всего группа просуществовала более 30 лет и после распада стала основой для создания сразу нескольких коллективов. А именно: Белорусский государственный ансамбль «Песняры» в который в 1998 году были набраны молодые музыканты, студия «Лявоны» при БГА «Песняры». группа «Лявоны-песняры», Молодежная студия ансамбля «Песняры» и группа «Белорусские песняры» («Белорусские легенды»).